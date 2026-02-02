ケネディクス、4年連続となる特別昇給を実施

ケネディクス株式会社

国内最大級の不動産アセットマネジメント会社である、ケネディクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長COO：寺本光、以下「ケネディクス」）は、足下の物価上昇や人材確保競争の高まりを踏まえ、従業員が経済的に安心して働ける環境を整備するとともに、優れた人材の採用・定着を図ることを目的に、本年も従来の査定に基づく昇降給に加えて特別昇給を実施します。なお、特別昇給を含む今年度の全社昇給率は6.4％となります。

当社はこれからも、従業員の活躍を支援する制度や職場環境整備を積極的に進め、魅力ある働きやすい職場を目指します。

なお、「魅力ある職場の実現」に向けた当社グループの各種施策についてはこちらをご参照ください。

https://www.kenedix.com/sustainability/working/

以 上

ケネディクス株式会社 概要

代表者 ：代表取締役社長COO 寺本光

設立 ：1995年4月

所在地 ：〒100-0011東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

事業内容：アセットマネジメント事業、アセットオペレーション事業、ファンド出資事業 等

URL ：https://www.kenedix.com/

ケネディクスは、1995年に設立され、1999年に「不動産アセットマネジメント事業」に本格参入し、事業を展開してきました。不動産私募ファンドの運用から始まった当社のアセットマネジメント事業は、J-REITの運用にも幅を広げ、現在では長期コアファンドも含めその領域を拡大し、5兆円を超える受託資産残高（AUM）を有しています。また、デジタル技術を活用した不動産小口化商品の不動産セキュリティ・トークン、戸建賃貸住宅という新しいライフスタイルを提供するKoletなど、様々なビジネスにも果敢に挑戦しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ケネディクス株式会社 広報・サステナビリティ推進部 根岸・竹村

Mail：kdx_prs@kenedix.com