【期間限定】月額1,400円の“脱毛革命”！全身脱毛6回＋1回｜18～25歳女性必見、ラポーチェ池袋店が業界最安級の「新社会人キャンペーン」を開始

女性専用の次世代脱毛サロン「LAPOCHE（ラポーチェ）池袋店」(株式会社Love&Beauty)は、新生活を控える18～25歳の女性を対象に、月額わずか1,400円（税込）で顔・VIOを含む全身脱毛が始められる破格の新プラン「新社会人応援キャンペーン(https://la-poche.com/lp/cp022026_1400/)」を期間限定で開始しました。本プランは全身脱毛6回＋1回（※1）のコースを対象としており、通常総額136,500円のところ実質総額49,000円（64%OFF）と、大幅な割引価格で提供されます。キャンペーン適用で初月の支払いが0円になるうえ、分割手数料も無料のため、契約時の初期負担なく安心して脱毛をスタートできます。

※1 月額1,400円（税込）は、総額53,000円（税込）から初月分4,000円を差し引いた残額49,000円を35回の分割払いで毎月お支払いいただくコースです。初めてラポーチェでカウンセリングを受ける方限定。キャンペーン期間は2026年2月27日までとなります。

低価格＆痛みの少ない脱毛体験で、若い女性の「脱毛デビュー」を後押しします。多くの若年層が脱毛サロン選びで価格や痛みに不安を感じていますが、本キャンペーンがその一歩を応援します。

近年、若い女性の間では「脱毛って高そう…痛いのかな？」といった不安の声が少なくありません。

実際、ある調査では87%の女子学生が「数回だけお試しできるコースがあれば利用したい」と回答しており、高額な長期契約や痛みへの恐怖心が脱毛サロン利用のハードルになっていることが伺えます。

ラポーチェの新プランは、そうした声に応えるため業界屈指の低価格を実現し、月々の負担を極限まで抑えることで学生や新社会人でも気軽に通えるよう工夫されています。「脱毛デビュー」を躊躇していた方も、初月0円で始められるこのチャンスにぜひ挑戦してみてください。

ラポーチェ全身脱毛無料カウンセリング :https://la-poche.com/lp/cp022026_1400/

最新脱毛機「EPiX（エピックス）」で実現するスピーディーかつ快適な施術

ラポーチェは美容メーカー直営サロンとして自社開発の最新業務用脱毛機「EPiX（エピックス）」を導入しています。業務用トップクラスの高出力（200V・3000W）による高速連射により、全身脱毛1回を最短45分で完了できるスピード施術を実現しました。

照射パワーが安定してムラなく行き渡るため効果も高く、産毛や日焼け肌、濃い毛などあらゆる毛質に対応可能です。さらに、独自の**「アイスSHR方式」を採用したことで、従来方式にあったようなチクッとした熱感をほぼ感じない痛みの少ない照射を可能にしています。

またEPiXには、施術部位に合わせた「顔脱毛モード」「VIO脱毛モード」など専用モードを搭載。デリケートな肌への配慮が必要な顔や、刺激が気になりやすいVIOの施術も快適に受けられます。痛みに弱い方や脱毛が初めての方でも安心して通える、“やさしさ”と“効率”を両立した脱毛体験を提供します。

高出力で短時間施術を叶えることで効率が上がり、コスト面でもメリットが生まれているため、「効果実感 × 速い × 安い」をすべて両立した次世代脱毛体験を提供します。

「脱毛するたび美しく」― 美肌ケアもセットで叶える一石二鳥の効果

ラポーチェの脱毛は、ただムダ毛をなくすだけではなく、「美肌づくり」まで同時に叶える新しい脱毛体験を提供します。

EPiX（エピックス）には、肌環境にアプローチする機能として「SSR（スーパースキンリジュビネーション）」も搭載。脱毛施術とあわせて肌を整えるケアができるため、回を重ねるごとに肌のトーンアップやキメの向上、毛穴の目立ちにくさ、うるおい感アップなど、美容効果も実感しやすいのが特長です。

さらに施術後には、ラポーチェこだわりの高濃度プラセンタ配合ローションを使用し、脱毛後のデリケートな肌をやさしく保湿ケア。痛みの少ない照射方式と組み合わせることで、肌への負担を抑えながら、なめらかで触れたくなる肌へ導きます。

「脱毛をすると肌が荒れる」ではなく、

「脱毛するたび、肌が美しくなる」という新しいスタンダードへ。



ムダ毛ケアと美肌ケアを一度に叶えられる“美容メーカー直営サロン”だからこそ実現できる価値として、オシャレや美容に敏感な若い世代にも嬉しいポイントです。

通いやすさと安心を追求したユーザーファーストなサロン

ラポーチェは店舗デザインやサービス面でも、お客様が**「続けやすい」ことを最優先に考えています。他サロンでよく聞かれる「予約が取りづらい」「勧誘がしつこい」といった心配を解消するため、独自の予約保証制度を導入し希望日時で通いやすい環境を整備、また無理な勧誘一切なしの丁寧なカウンセリングをお約束しています。

全室プライバシーに配慮した完全個室でリラックスでき、サロン立地も池袋駅東口から徒歩3分という通いやすさです。さらに、脱毛機器メーカーが運営する直営サロンという強みを活かし、中間コストを削減することで高品質なサービスを安心価格で提供することに成功しています。

表示している料金以外に追加料金は一切かからず、顔やVIOも含めてすべてコミコミの明瞭会計なので学生さんも安心です。このようにラポーチェでは「通いやすさ」「続けやすさ」に徹底的にこだわり、若年層のお客様にもストレスフリーな脱毛体験をご提供します。

ラポーチェが選ばれる理由

- 効果実感×速い×安いの三拍子：最短45分で全身完了の高速施術とリーズナブルな価格設定で、高い効果をスピーディーに実感できます。- 美容メーカー直営の高品質・安全：脱毛機器や化粧品を自社開発するメーカー直営サロンならではの技術力で、徹底した品質管理と安全性を実現。- 完全個室＆駅チカの通いやすさ：全室プライベート空間でリラックスでき、池袋駅から徒歩3分の好立地で学校や仕事帰りにも立ち寄りやすい利便性。- 予約保証＆勧誘なしの安心対応：独自の予約保証制度で「予約が取れない」という事態を解消。強引な勧誘も一切なく、最後まで丁寧にサポートするので初心者も安心です。- 美肌ケア付きで一石二鳥：高濃度美容液を用いたアフターケアで、脱毛しながら透明感あるうるおい肌へ導きます。ムダ毛のケアと同時に美肌効果も得られる独自メソッドです。

キャンペーン概要

「新社会人応援キャンペーン」（18～25歳の方限定）は、2026年2月27日までの期間限定開催です。対象の方であれば学生の方も大歓迎で、カウンセリングは無料となっています。

本キャンペーンの詳細や予約は、ラポーチェ公式サイトのキャンペーンページ（下記参照）から24時間受付中です。新しい環境に踏み出す前に、ラポーチェで自分磨きを始めませんか？ぜひこの機会に、痛みの少ない最新脱毛をお得な価格で体験してみてください。

サロン情報

LAPOCHE（ラポーチェ）池袋店

住所：東京都豊島区東池袋1-40-2 THE KINDAI 8 IKEBUKURO 5F

アクセス：各線「池袋駅」東口より徒歩3分

営業時間：平日 10:00-21:00 / 土日祝 10:00-20:00

定休日：不定休

LAPOCHE公式サイト(https://la-poche.com/)