【2026バレンタイン意識調査】「義理チョコは衰退した」と約７割が実感！カカオ高騰で加速する、本命＆自分への厳選投資

株式会社くふうカンパニーホールディングス

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、生活者5,967名を対象に2026年のバレンタインデーに関する調査を実施しました。

記録的なカカオ高騰（カカオショック）によりチョコレートの「高級品化」が進む2026年。本調査では、かつての"義理チョコ"を配る風潮は影を潜め、一方で高価だからこそ「本当に大切な人（本命）」や「自分自身」には妥協しないという、消費の二極化・厳選化が浮き彫りになりました。バレンタインは今、"高騰するチョコを言い訳に自分を労う日"へと、その定義を変えつつあることが見て取れます。

■調査結果サマリ

・バレンタインに贈り物をする人は約半数。「本命チョコ」が7割超、チョコレートの高価格化やコロナ禍を経ての手作り離れも影響

・義理チョコ文化は「衰退した」と感じる人が7割も

・4割超が購入する「自分用チョコ」。その理由は7割超が「自分へのご褒美・プチ贅沢」

■調査概要

調査テーマ：2026年のバレンタインデーについて

調査エリア：全国

調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計5,967名

調査期間：2026年1月23日（金）～1月26日（月）

調査方法：インターネットによる調査

バレンタインに贈り物をする人は約半数。「本命チョコ」が7割超、チョコレートの高価格化やコロナ禍を経ての手作り離れも影響

今年（2026年）のバレンタインデーに、約半数（48.4%）がチョコレートやプレゼントを贈る予定があると回答しました。

贈りたい相手は「恋人・パートナー・配偶者・想いを寄せる人」といわゆる"本命チョコ"が7割超（72.6%）で最も多く、次いで「子ども・孫」（37.6%）や「親・祖父母」（16.9%）など親や子どもに贈る人が多いようです。

バレンタインの贈り物の予算（出費総額）は、「1,000円～2,000円未満」の価格帯が24.9%で最も多くなりました。

チョコレートが高額になり、バレンタインに贈るハードルが高くなったと感じているという声が多く、贈る相手を厳選するようになっていることがわかります。また、一般的には市販品の購入より手作りしたほうが出費を抑えられますが、コロナ禍を経て衛生面への懸念から手作りチョコレートを渡しづらくなったという声も散見されました。

■チョコレートは高級品に、コロナ禍を経て手作り離れも（アンケートの声より）

・チョコレートが高級品になったので、大切な人にしか贈れなくなった（50代女性）

・チョコの値段が高騰し、なかなか手が出しにくくなった（40代女性）

・高級なものが多く、贈る単価も上がり、気軽にチョコを渡すことができなくなってしまった（60代女性）

・以前は手作り等を送っていたが、コロナ以降、購入した物を渡すように変化している（50代女性）

・原材料の価格高騰や衛生面上の理由で、手作りチョコレートを配る人がとても少なくなった（30代女性）

義理チョコ文化は「衰退した」と感じる人が7割も

職場などお世話になっている人に感謝や義理の気持ちから贈る「義理チョコ」については、自身や周囲で「完全になくなった」と感じている人が半数近く（45.8%）おり、「縮小した」という回答も2割を超えました（21.7%）。その理由としては、贈る側・もらう側の負担を考慮してという声が多く、義理チョコが求められていない「職場・学校などの雰囲気」（36.0%）も3人に1人が理由として挙げました。

■義理から解放されて純粋にチョコを楽しめる面も（アンケートの声より）

・義理チョコがなくなってきたので、職場で悩む女性が減ったし、男性ももらって気を遣うこともなくなって良いと思う（40代女性）

・義理感が減り、チョコが好きな人が楽しんでいるイベントで良い（40代女性）

・職場から公に義理チョコ禁止のアナウンスが出るところが増えたように思う（40代男性）

・義理チョコの文化が減り（なくなり）、本当にあげたい家族や友人、自分へのご褒美などになって良かったのではないかと思う。（60代女性）

・値段が上がってしまって職場用に配るチョコの出費が大きいです（40代女性）

・以前は義理チョコも大変でしたが、結構楽しかったです。今はそういうのも無くなる風潮で淋しく感じます（60代女性）

義理チョコを贈る風潮が減っていることには「ストレスが減った」「イベントとして」など好意的な声が多いようです。義理チョコが職場で続いているという人からは「出費が大きくて困る」という切実な声も寄せられました。

4割超が購入する「自分用チョコ」。その理由は7割超が「自分へのご褒美・プチ贅沢」

バレンタインのチョコレートを自分用に購入するという人は4割超（42.9%）。購入する理由は「自分へのご褒美・プチ贅沢」（72.2%）と回答した人が多い結果となりました。

コメントでも自分用のチョコレートについては肯定的な意見が大半で、バレンタインというイベントの捉え方が変わってきていることがうかがえます。バレンタインデーを"好意・感謝を伝える日"だけでなく、"自分をチョコレートで労う日"として楽しんでいる人も少なくありません。

■「自分用チョコ」で"贈る"から"ご褒美"へ変化（アンケートの声より）

・バレンタインは自分チョコ（ご褒美チョコ）が主流へ（20代女性）

・自分へのご褒美に買う人が増えているように感じて自分用に買いやすくなった。（20代女性）

・若い頃のバレンタインとは様変わりしていると感じている。ほとんどがお友達や自分用が多くて好意を示すバレンタインデーではなくなっているように思う（50代女性）

・自分のためのお疲れさまと労うチョコとイベントになりつつあります（40代女性）

・普段はあまりチョコを買わないのですが年に一度、贅沢なチョコを買う良いきっかけになっていると思っています（50代女性）

・プレゼントじゃなく自分用にちょっとお高めのチョコを買う人が増えてるように思います（40代女性）

チョコレートの価格高騰で、単に買い控えるだけでなく、自分を含む"本当に大切な人"にだけ贈るという消費の質的変化が見える調査結果となりました。

●「くふう生活者総合研究所」について

くふうカンパニーグループが提供する生活者向けサービスの運営を通じて蓄積される生活者の行動データやリアルな声を分析・理解することで、個人の生活満足度および社会全体の生活満足度の向上に資する情報発信を目指しています。

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。30～50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 （*=2025年1月時点）

「くふう トクバイアプリ」のダウンロードはこちら(https://tokubai.co.jp/mobile_application_redirections/redirect?event=newsrelease)

「くふう トクバイ」に情報掲載をご希望の企業様はこちら(https://biz-lp.tokubai.co.jp/lp1)

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●家計簿サービス「くふう Zaim」について https://zaim.net

1,200 万ダウンロードを超える家計簿サービス「くふう Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。

※「Zaim」は2025年10月に「くふう Zaim」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月 ※株式会社 Zaim として設立

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」、家計簿 アプリ「くふう Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など