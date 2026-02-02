「Media Innovation Conference 2026」、朝日新聞社 代表取締役社長CEO 角田克氏の登壇が決定、AI時代の新聞社の姿を語る

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、2026年3月18日（水）に開催する「Media Innovation Conference 2026」において、株式会社朝日新聞社 代表取締役社長CEO 角田克（つのだ かつ）氏の登壇が決定したことをお知らせします。

生成AIの普及は利便性を高める一方で情報流通を加速させ、“情報過多”をさらに助長しています。こうした環境下で、報道機関には「何が正しいのか」を示し、社会にとっての拠り所となる役割が改めて問われています。本講演で角田社長は、朝日新聞社が目指す「トラストアンカー（信頼の錨）」の考え方を起点に、ジャーナリズム／編集部門におけるAI利活用の実践と、それを支えるガバナンス構築について具体例を交えて語ります。

朝日新聞社は昨年9月、「AIに関する考え方」を発表し、社内ではガイドラインも整備しました。「AI時代のジャーナリズム」についても社内での議論を本格化。角田社長は「AIに全振り」を宣言し、部署ごとのAI説明会、AIによる業務効率化や新規事業のアイデアを競い合う社内イベント「AIチャレンジ2025」を開催するなど現場起点の取り組みも加速しています。さらに角田社長は昨年10月、未来の記者像「スーパージャーナリスト構想」に言及し、話題を呼びました。講演ではこうした考えの一端も聞けそうです。

Media Innovation Conferenceは、メディア運営・経営・テクノロジーに携わる関係者が一堂に会し、業界の現在地と未来を議論する年に一度のカンファレンスです。2026年は「メディアを楽しむ一日」をテーマに、20以上のセッションや展示、ネットワーキングの場を通じて、メディアの未来像を共有します。

■登壇者プロフィール

角田 克（つのだ かつ）氏

株式会社朝日新聞社 代表取締役社長CEO

1965年生まれ。群馬県出身。早稲田大学法学部卒業。1989年に朝日新聞社入社。東京本社社会部長、人材戦略本部長、編集局長などを歴任し、編集・人事・経営の中枢を担う。2024年6月に代表取締役社長、2025年6月よりCEOに就任。AI時代における報道の信頼性と、新聞社の新たな価値創出の両立に取り組んでいる。

■登壇概要

登壇者：角田 克 氏（朝日新聞社 代表取締役社長CEO）

講演タイトル：AI時代の新聞社経営 ～朝日新聞社が全振りするAI利活用の最前線

日時：2026年3月18日（水）11:05～11:55

会場：赤坂インターシティコンファレンス（東京都港区）

形式：リアル会場＋オンライン配信

■イベント開催概要

イベント名：Media Innovation Conference 2026

日時：2026年3月18日（水）11:00～17:00（予定）

会場：赤坂インターシティコンファレンス（東京都港区）およびオンライン配信

アクセス：https://aicc.tokyo/access/

主催：株式会社イード / Media Innovation

参加費：無料（事前登録制）

事前登録はこちら：https://media-innovation.jp/feature/conference2026/

来場目標：1,000名（オンライン含む）

