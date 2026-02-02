2026年ヒット予測5位のマウスウォッシュ「ザ・ブレスコ」　新アイテムを発売

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）が展開する、 アメリカの歯科医が開発した全米No.1ノンアルコールマウスウォッシュブランド※「The Breath Co.（ザ・ブレスコ） 」は、持ち運びに便利なスティックタイプ「ザ・ブレスコ オーラルリンス マイルドミント10mL×3本」「ザ・ブレスコ オーラルリンス アイシーミント10ml×3本」を、新発売いたします。

2026年2月16日（月） 全国のハンズ・PLAZA・ロフトにて先行発売

2026年3月2日（月） 全国のドラッグストア・バラエティストア・オンラインストアにて順次発売

※ブランド売上高。 出典：Circana調べ＜集計期間：2025年11月30日までの52週間＞

「ザ・ブレスコ」は、アメリカの歯科医が開発した口臭対策のマウスウォッシュ。世界50カ国以上※1で展開し、10万件の4つ星以上のレビューを獲得※2 するなど、世界で急成長中のブランドです。

日本では、2025年10月より全国のドラッグストアで発売開始後、「日経トレンディ」2025年12月号（2025年11月4日発売）の「2026年ヒット予測100」にて5位・日用品大賞に選出、@cosme クチコミランキング1位※3を獲得するなど、若年層を中心に注目を集めております。

この度、ユーザーさまからのリクエストの声が多数寄せられていた、1回分のスティックタイプを新発売いたします。

※1: 2026年1月時点

※2：米国、英国 、デンマーク、フランス、メキシコ、カナダ、オーストラリアにおけるフレッシュブレスシリーズにて

※3：マイルドミント。 マウスウォッシュ・スプレー部門 集計期間: 2025/09/01 ~ 2025/11/30

商品概要

左）ザ・ブレスコ オーラルリンス マイルドミント／右）ザ・ブレスコ オーラルリンス アイシーミント

商品名：ザ・ブレスコ オーラルリンス マイルドミント／アイシーミント

内容量：10mL×3本

メーカー希望小売価格：308円 (税込)

販売チャネル：全国のドラッグストア、バラエティストア、オンラインストア

発売日：

2026年2月16日（月） 全国のハンズ・PLAZA・ロフトにて先行発売

2026年3月2日（月） 全国のドラッグストア・バラエティストア・オンラインストアにて順次発売

◎マイルドミント・・・低刺激※でマイルドな使い心地 ＜マウスウォッシュのピリピリ感が苦手な方に※＞

◎アイシーミント・・・キリッとしたクリアな清涼感＜スッキリした爽快感が欲しい方に＞

※すべての方に刺激がおきないわけではありません。

商品特長

ザ・ブレスコは、アメリカの歯科医・細菌学者であり、口臭の専門家であるDr.ハロルド・カッツによって1993年に開発されたオーラルケアブランドです。

Dr.カッツは、自身の娘の重度な口臭が通常の方法で解消されないことを受け、娘のために研究を行い、ザ・ブレスコを開発。以来、世界中の口臭に悩む人が日々のオーラルケアにザ・ブレスコを愛用しています。

Dr.ハロルド・カッツ

◎口内環境を整え※、気になる口臭を長時間防ぐ

口臭の原因にトリプルアプローチ。

口内環境を整える※ことで、フレッシュな息が長時間続きます。

※汚れをおとし、清浄な環境にすること。

◎全製品ノンアルコール 低刺激でピリピリしない※

全製品ノンアルコールで刺激が苦手な方でも使いやすいマウスウォッシュです。

※すべての方に刺激がおきないわけではありません。

◎歯の未来を守るため、「pHバランス」にも配慮

歯のエナメル質はpH値が約5.5のとき脱灰※を開始します。

ザ・ブレスコは歯のエナメル質の脱灰が起こりにくいpH値に着目した製品開発を行っています。

※歯の表面（エナメル質）が酸で溶けていくこと

◎毎日使うものだから、独自基準で成分を厳選

毎日使うものだからこそ、成分のやさしさと、価値のある選択にこだわりました。安心して使えるオーラルケアを目指しています。

グルテンフリー・ヴィーガンフレンドリー・動物実験なし・パラベンフリー・着色料不使用・自然由来のフレーバー・サルフェートフリー・サッカリンフリー

使い方

歯みがきの後に本品1本（10mL）を口に含み、90秒ほどすすぎとうがいをしてから吐き出してください。

【18歳以上】1日2回、【12歳以上18歳未満】1日1回の使用をおすすめします。

※使用後、水ですすぐ必要はありません。

※使用後、5分ほどは飲食をひかえてください。

※毎日の歯みがきに加えて使用してください。

ザ・ブレスコについて

「ザ・ブレスコ」は、アメリカの歯科医であるDr. ハロルド・カッツが娘の重度な口臭悩みを解決するために開発したオーラルケアブランドで、1993年のブランド設立以来、口臭の問題に悩む世界中の人々に愛用されています。

本国アメリカではノンアルコールマウスウォッシュ市場においてNo.1ブランド※1であるほか、世界50か国以上で展開※2され、韓国のヘルス＆ビューティーストア「オリーブヤング」における「デンタルケア」カテゴリーで5年連続No.1※3を獲得しているなど、世界的に注目を集めるマウスウォッシュです。

※1: ブランド売上高。 出典：Circana調べ＜集計期間：2025年5月25日までの52週間＞※2: 2026年1月時点 ※3: オリーブヤング売上（集計期間：2020年7月～2024年6月）

□ブランドサイト

https://www.thebreathco.jp/

□グラフィコ公式LINEアカウント

最新の販売店情報・セール情報を配信します。お友達登録はこちらから

https://liff.line.me/1653813131-N3xwx892/landing?follow=%40bbw3504o&lp=dcxVnA&liff_id=1653813131-N3xwx892(https://liff.line.me/1653813131-N3xwx892/landing?follow=%40bbw3504o&lp=dcxVnA&liff_id=1653813131-N3xwx892)

□公式X

https://x.com/thebreathco_jp

□公式Instagram

https://www.instagram.com/thebreathco_jp/

株式会社グラフィコ 会社概要

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】www.graphico.co.jp



株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階