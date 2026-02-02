【2月7日 働く女性へ、おうち選びについてのセミナーを開催】不動産売買・仲介の「ないけんぼーいず」× 女性のキャリア支援「NewMe」共催「結婚・出産・育児…不透明な将来に、住まいはどう選ぶ？」

株式会社ないけんぼーいず

SNS総フォロワー数60万人超、「人生を豊かにするきっかけを。」というミッションのもと関東1都3県を中心に不動産の売買・賃貸仲介を行う、株式会社ないけんぼーいず（本社：東京都渋谷区、代表：中島翔）は、20-30代を中心に女性のキャリア支援事業を展開するNewMe株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：篠原さくら）と共催で、「家の持ち方」に関するオンラインセミナーを2026年2月7日(土)にオンライン配信にて開催いたします。

【開催の背景】

■不動産価格の高騰

ここ数年、主に首都圏での不動産購入の高騰が話題となっています。

今後も上昇が続くと考えられる中で「このまま高い家賃を払い続けずに、資産として不動産購入をしたい」「同じ支払いであれば、購入した方が部屋のグレードや立地も良くなるのではないか」など、主に20代後半から30代までのビジネスマンを中心に「早いうちに住まいを購入しよう」という考えが広がってきています。

■ライフイベントが多い女性特有の「家選び」の壁

結婚、出産、育児、そして復職やキャリアチェンジ。女性のライフスタイルは数年単位で大きく変化する可能性があり「今の最適解が、数年後も正解とは限らない」という不安から、家探しを躊躇してしまうケースが少なくありません。

「独身のうちに買うべき？」「家族が増えたらどうする？」「資産価値は守れる？」「家を建てるのはいつがベスト？」といった、ライフイベントと住まいの選択に悩む女性たちに向け、本イベントではプロの視点から「変化に強い住まいの持ち方」を提案します。

■本セミナーで学べること

□ 事例から見る、女性が家を購入・住み替えるタイミングのリアル。

□ ライフステージが変わっても困らない、売却・賃貸転用も見据えた「資産性」の考え方。

□ プロによる潜在ニーズの言語化

⇒100棟以上の実績を持つ不動産のプロが、本人が気づいていない「本当の優先順位」を整理。

■ 開催概要

タイトル： みんないつ・どう買ってる？リアル事例で学ぶ「家の持ち方」

― 賃貸？購入？今の判断軸をプロと整理する60分 ―

日時： 2026年2月7日（土）10:00～11:00

形式： オンラインセミナー

参加対象： NewMeの運営するコミュニティ「Fourth」メンバー、および一般参加希望者

参加費： 無料

申込URL：https://lstep.app/EBNSq7j

■ 登壇者プロフィール

中島 翔（ないけんぼーいず 代表）

篠原さくら（NewMe代表取締役CEO）

山里 瑛瑠（旭化成ホームズ）： 営業歴15年、累計100棟に携わる。

経営者や著名人の顧客も多く、潜在ニーズを読み解くハウスコンサルタントとして活動。

■ 株式会社ないけんぼーいずについて

株式会社ないけんぼーいずは、「人生を豊かにするきっかけを」をミッションに、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を商圏に不動産の売買・賃貸仲介を行っています。Instagramを中心とした総フォロワー数は60万人を超え、SNSを中心に集客を行っています。

従来の不動産流通では届きにくかった若年層や単身層に対し、実体験に基づいたリアルな物件情報と、顧客のライフスタイルに寄り添ったコンサルティングを提供しています。

URL：https://naikenboys.co.jp/

■ NewMeについて

NewMe株式会社は「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」をビジョンとして、2023年6月に設立。20-30代、ミドル～ハイクラスの女性向け転職サービス「NewMe Jobs」、女性のキャリアに特化したメディア「NewMe Story」、キャリア・ライフに忙しく毎日を生き抜くミレニアル世代女性に向けたYouTube「NewMe Ch/笹川友里」、キャリアイベントなどの事業を展開しています。

URL：https://newme-inc.jp/

【会社概要】

社名： 株式会社ないけんぼーいず

代表： 代表取締役 中島 翔

本社所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-20-3 COERU SHIBUYA 8階

URL： https://naikenboys.co.jp/

設立年： 2022年6月1日

資本金： 100万円

事業内容： 不動産の取得、売買、賃貸、管理及び仲介事業、宅地建物取引事業

