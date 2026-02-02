【Olive総力還元祭】春の新生活を応援！新規口座開設＆条件達成で最大67,600円相当※1もらえる！

株式会社三井住友銀行

個人のお客さま向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」を提供する三井住友銀行および三井住友カードは、2026年2月2日（月）より、春の新生活を応援する「Olive総力還元祭」を開催いたします。Oliveへの新規入会をご検討の方は、この機会をお見逃しなく。

※1 特典１.３.８.(合計31,000円相当)に、既に実施中の「Oliveスマートタッチプラン(https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010540.jsp)(最大10,000円相当)」・「Oliveスマホのタッチ決済ご利用キャンペーン(https://www.smbc-card.com/nyukai/campaign/cardinfo3010636.jsp)(最大10,000円相当)」・「SBI証券デビュー応援プラン(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/offers/SBI-program.html)(最大16,600円相当)」を合算した金額を示したもの。

今回、新たに開始するキャンペーンでは、進学や就職、お引越しなど、心機一転して新生活をスタートさせる皆さまの家計管理や資産づくりをサポートするために、Oliveを初めてご利用いただく方向けに魅力的な特典をご用意しています。

１. Olive新規口座開設＆条件達成で15,000円相当プレゼント

２.【金利のある世界でOliveという選択】 普通預金金利最大年0.8%(税引前)相当！Vポイント上乗せキャンペーン

３. Olive給与受取プラン増額キャンペーン！Olive開設＆給与受け取りで最大10,000円相当のVポイントプレゼント！

さらに、Oliveをお持ちのお客さまを対象に、この春をもっとオトクにそして便利にOliveをご利用いただけるようさまざまな特典をご用意しています。

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/offers/?aff=CP04611_i_webOTH_CT50231_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04611_i_webOTH_CT50231_img)

※キャンペーンページは2026年2月2日（月）10時頃よりご確認いただけます。

※本キャンペーンは予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがあります。

【Olive総力還元祭】新規申し込みの方向け

特典１. Olive新規口座開設＆条件達成で15,000円相当プレゼント！キャンペーン

本キャンペーンへエントリーのうえ、Oliveアカウントの新規開設と一度に10万円以上のご入金で15,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

■実施期間：2026年2月2日(月)～2026年4月30日(木)

■対象者：Oliveアカウントを初めて開設されるお客さま

※既にお持ちの口座からOliveアカウントへの切替は対象外です。

※過去、Oliveにお申込いただいたことがある方は対象外となります。

■特典内容：

特典：15,000円相当のVポイントプレゼント

※下記特典進呈条件１.～３.を達成した方が対象となります。

■特典進呈条件：

１.期間中にキャンペーンページ内のエントリーフォームよりエントリー

２.期間中にOliveアカウントの新規申込

３.Oliveアカウント契約口座（普通預金）へ1度に10万円以上を入金

※各条件達成の順序は問いません。

※１.～２.はキャンペーン期間中2026年4月30日(木)までに達成する必要があります。

※口座開設完了は2026年5月14日（木）までに達成する必要があります。

※３.は口座開設申込月の翌月末日までに達成する必要があります。

※日曜21時～月曜7時に口座へ入出金いただくことはできません。余裕をもってお手続きください。

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/open/cp2602/?aff=CP04642_i_webOTH_CT50954_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04642_i_webOTH_CT50954_img)

※参加条件における注意事項等はキャンペーン詳細のサイトをご確認ください。

※キャンペーンページは2026年2月2日（月）10時頃よりご確認いただけます。

特典２.【金利のある世界でOliveという選択】普通預金金利最大年0.8%(税引前)相当！Vポイント上乗せキャンペーン

Oliveアカウントの開設(新規/切替)と本キャンペーンへエントリーされたお客さまを対象に、普通預金金利とVポイントで最大年0.8%(税引前)相当となるようにVポイントを上乗せします。

■実施期間：

・エントリー期間：2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）

・判定期間：2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

■対象者：2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）にOliveアカウントを開設(新規/切替)されたお客さま

■特典内容：普通預金金利に加え、普通預金への預入金額の最大年0.8％(税引後0.739％)相当となるように期間限定でVポイントを上乗せ

(内訳)

・普通預金金利：年0.3％(税引後0.239%)

・特典進呈条件１.、２.を満たしたお客さま：Vポイントで+年0.4％相当

・以下2つの条件の内いずれか1つ以上を達成したお客さま：Vポイントで+年0.1％相当

条件1：2026年4月30日（木）に三井住友銀行アプリにSBI証券口座が連携されていること

条件2：2026年4月にOliveアカウントご契約口座で対象カードの口座引落しが合計1万円以上あること

※条件1、条件2をいずれも達成された場合でも、Vポイント年0.1％相当の上乗せとなります。

※条件2の対象カードはキャンペーンページをご確認ください。

※口座開設には時間を要する場合がございますので、お早めにお手続をいただきますようお願いします。

※普通預金の月平均残高が500万を超える場合は500万円までがキャンペーン対象となります。

※2026年2月1日（日）は当行の普通預金の通常金利が年0.2%のため、特典金利最大年0.5%相当と合わせ、最大年0.7%相当となります。

※特典はエントリー月以降、月単位で判定・進呈します。エントリー月を遡って判定・特典を進呈することはできません。

（例）3月中にエントリーされた方は、3月・4月の月平均残高に対して判定を実施し、特典を進呈します。

※本キャンペーンにおけるVポイントの特典進呈時期は2026年6月末頃を予定しており、普通預金の利息入金日とは異なります。

■特典進呈条件：

１.エントリー期間中にOliveアカウントを開設(新規/切替)

２.期間中に三井住友銀行アプリまたはWebよりエントリー

※エントリーには、Oliveアカウントが必要です。

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/yokin/hutsu_2602/)

※キャンペーンページは2026年2月2日（月）10時頃よりご確認いただけます。

特典３. Olive給与受取プラン増額キャンペーン Olive開設＆給与受け取りで最大10,000円相当のVポイントプレゼント！

本プランにエントリーの上、一度に5万円以上の給与の受取で、最大10,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

■実施期間：2026年2月2日（月）～4月30日（木）

■対象者：2026年2月2日（月）～4月30日（木）にOliveアカウントを新規開設または切替をしたお客さま

※本プランのエントリー前月までにエントリーした口座で給与受取のあるお客さまは対象外となります。

※過去、Oliveにお申込いただいたことがある方は対象外となります。

■特典内容：最大10,000円相当のVポイント

※初回特典で最大7,600円相当、Oliveの選べる特典（給与・年金受取特典）で2,400円相当の合計10,000円相当となります。

■特典進呈条件：

１.期間中にOliveアカウントの新規開設または切替

２.期間中にキャンペーンページ内のエントリーフォームよりエントリー

３.エントリーの翌々月に、Oliveアカウントご契約口座で一度に5万円以上の給与受取があること

４.三井住友銀行アプリから選べる特典を給与・年金受取特典に設定

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/kyuyo_plan/?aff=CP04248_i_webOTH_CT52212_img&utm_source=web&utm_medium=TRC&utm_campaign=CP04248_i_webOTH_CT52212_img)

※参加条件における注意事項はキャンペーン詳細のサイトをご確認ください。

【三井住友銀行（Oliveアカウントを除く）を既にお持ちの方】

特典４. Oliveアカウントへの切替＆条件達成で5,000円相当プレゼント！キャンペーン

本キャンペーンにエントリーの上、キャンペーン期間中にOliveアカウントへ切替をいただき、Oliveアカウントに紐づく普通預金口座の残高が50,000円以上ある方に、5,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

■実施期間：2026年2月2日(月)～2026年4月30日(木)

■対象者：三井住友銀行口座をお持ちの方で、過去一度もOliveアカウントに契約していないお客さま

■特典内容：

5,000円相当のVポイント

※下記特典進呈条件１.～３.を達成した方が対象となります。

※過去にOliveに契約していたことがある場合は、特典付与の対象外になります。

※条件を満たした場合でも特典付与の時点でOliveを解約している場合は付与ができません。

※「Oliveアカウント切替プラン」と重複しての特典付与はされません。双方同時期にエントリーして条件を達成された場合は、本キャンペーンが適用されます。

■特典進呈条件：

１.期間中にキャンペーンページ内のエントリーフォームよりエントリー

２.期間中にOliveアカウントへ切替

３.Oliveアカウントに紐付く普通預金口座の残高が50,000円以上あること

※１.～２.達成の順序は問いません。

※１.・２.をともに満たした月の翌月第一営業日23時59分59秒時点を判定基準といたします。詳細は下部「残高判定時点」をご覧ください。（１.・２.の達成月が異なる場合は、達成が遅い方を基準に翌月第一営業日時点にて判定いたします。）

※１.～２.はキャンペーン期間中2026年4月30日(木)までに達成する必要があります。※日曜21時～月曜7時に口座へ入出金いただくことはできません。余裕をもってお手続きください。

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/switch/cp2602?aff=CP04610_o_pfPF_CT51673_pp&utm_source=pf&utm_medium=PF&utm_campaign=CP04610_o_pfPF_CT51673_pp)

※参加条件における注意事項等はキャンペーン詳細のサイトをご確認ください。※キャンペーンページは2026年2月2日(月)10時頃よりご確認いただけます。

【Olive総力還元祭】Oliveをご利用中の方向け

Oliveアカウントをお持ちのお客さまを対象に、サービスのご利用、給与受取など新生活がもっとおトクになる5大特典をまとめた「Olive使い倒しプログラム」が2026年2月2日（月）よりはじまります。2月以降も特典を順次追加予定ですので、お見逃しの無いようにご確認ください。

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/master_riyo/?aff=CP04600_i_webOTH_CT50765_img&utm_source=web&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04600_i_webOTH_CT50765_img)

※キャンペーンページは2026年2月2日（月）10時頃よりご確認いただけます。

口座の利用でもらえる特典

特典５.：Oliveでの給与受取で、1年間でもれなく3,400円相当のVポイントがもらえる！

本プランにエントリーの上、一度に3万円以上の給与の受取で、3,400円相当のVポイントをプレゼントいたします。

※初回特典で1,000円相当、Oliveの選べる特典（給与・年金受取特典）で2,400円相当の合計3,400円相当となります。

※2025年4月1日(火)以降から本プランエントリー前月までにエントリーした口座で給与の受取がないお客さまが対象となります。

※特典３.との併用はできません。特典３.の条件を満たす場合は特典３.が適用されます。

■実施期間：2025年9月1日(月)～恒常

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/kyuyo_plan/?aff=CP04248_i_webOTH_CT52213_img&utm_source=web&utm_medium=TRC&utm_campaign=CP04248_i_webOTH_CT52213_img)

サービスのご利用ででもれなくもらえる2つの特典

特典６.：【プラチナプリファード会員限定】Vトリップのホテル予約で最大20％Vポイント還元キャンペーン＆【ゴールドカード会員限定】Vトリップのホテル予約でもれなく9％Vポイント還元キャンペーン

対象期間中に、Vトリップ内でVpass IDを設定したうえで、国内ホテル・海外ホテルを対象カードで予約・決済したお客さまを対象に、プラチナプリファード会員さまには最大20％、ゴールドカード会員さまにはもれなく9％のVポイントを還元いたします。

■実施期間：

【プラチナプリファード会員限定】：2025年12月17日(水)～2026年2月28日(土)

【ゴールドカード会員限定】：2026年2月2日(月)～2026年2月28日(土）

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smbc&utm_medium=web&utm_campaign=a2#campaign)

※【ゴールドカード会員限定】Vトリップのホテル予約でもれなく9%Vポイント還元キャンペーンのキャンペーンページは2026年2月2日（月）10時頃よりご確認いただけます。

特典７.：Vポイントでんきに新規申し込みで5,000円相当のVポイントをプレゼント

キャンペーン期間中に、Vポイントでんきへのお申込みを完了されたお客さまへ、5,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

※新規お申込みのお客さまに限ります。

■実施期間：2026年2月2日(月)～2026年4月30日(木）

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc-card.com/camp/vpointdenki/index.html?dk=sp_083_0014168)

資産形成デビューでもれなくもらえる2つの特典

特典８.：外貨クレカ積立で3,000円相当、外貨預金新規口座開設で3,000円相当のVポイントをプレゼントするダブルキャンペーン

エントリーのうえ、外貨クレカ積立で3,000円相当、外貨預金新規口座開設・預入（外貨残高200米ドル相当額以上）で3,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

■実施期間：2026年1月19日(月)～2026年4月17日(金)

■キャンペーン詳細はこちら(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/matome2601/)

特典９.：3,000円相当のVポイントが必ずもらえる！Olive×SBI証券口座開設キャンペーン！

エントリーのうえ、Olive契約口座（円普通預金口座）の残高30,000円以上、三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設等の条件を達成されたお客さまへ、3,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。

■実施期間：2026年2月9日(月)～2026年3月10日(火)

※キャンペーンは2026年2月9日（月）より開始となります。キャンペーン開始後webページをご確認のうえご参加ください。

＜Oliveとは＞

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/