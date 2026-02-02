【天馬】「アンビエンテ2026」に出展

天馬株式会社

天馬株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：金田 宏）は、2026年2月6日（金）～2月10日（火）までドイツ・フランクフルトで開催される国際消費財見本市「アンビエンテ2026」に出展いたします。

〈2025年出展時の様子〉

本年の天馬ブースでは、「毎日の暮らしを、整える」をテーマに、収納用品を中心としたハウスウエア製品を展示いたします。チェストや収納ケース、ダストボックスなど、日常生活に欠かせないアイテムをラインアップ。シリーズごとにサイズ設計を揃え、買い足しやすさを大切にした、長く使い続けられる天馬ならではの製品を展示いたします。

■主な展示製品

・フィッツシリーズ

・ペールシリーズ など

■共同出展について

本見本市では、業務提携先であるJEJアステージ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役：原 祐一）と本年も共同出展し、グローバル市場に向けた提案をさらに強化いたします。

■出展概要

展示会名：アンビエンテ2026

会期：2026年2月6日（金）～10日（火）

開催地：ドイツ・フランクフルト

会場：Messe Frankfurt

出展ブース：ホール9.3 B30

主催：Messe Frankfurt Exhibition GmbH

公式サイト：https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

＜天馬株式会社について＞

「人々の本質的な豊かさを支える」をパーパスとして掲げ、創業から76年プラスチック日用品業界において様々なヒット製品を提供してきた総合プラスチックメーカーです。1986年より展開するフィッツケースは日本の収納ケースのスタンダードを築き、人とプラスチックの調和した豊かな社会の実現を目指す国内プラスチック日用品メーカーのリーディングカンパニーです。

https://www.tenmacorp.co.jp/