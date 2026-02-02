ずっと記憶に残る、最高の思い出を作ろう。「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を2月2日より実施。～抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント～

株式会社サムライソード「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区）が運営するコンビニプリントサービス「マイシリーズ」は、このたび累計2,000万件のご利用を突破しました。

これを記念し、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、キャンペーン第2弾「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を、2026年2月2日（月）から3月31日（金）まで実施いたします。

本キャンペーン第2弾では、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

■ キャンペーン概要

「学校生活やクラスメイトとの大切な思い出を残したい」

「部活でお世話になった先輩や先生へ、感謝の気持ちを贈りたい」

「あとから見返したくなる思い出を、かたちに残したい」

卒業は、仲間と過ごした時間に一区切りをつけ、新しい一歩を踏み出す大切な節目。

その瞬間の気持ちや笑顔を、スマートフォンの中だけで終わらせるのではなく、

あとから何度でも振り返れる、手に取れる「思い出」として残してほしいと考えています。

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

友達とおそろいで持ったり、先生や家族に感謝を込めて贈ったり、

ふとしたときに見返して笑顔になったり――

それぞれの形で、特別なひとときを手元に残すことができます。

「学生生活の締めくくりに、心に残る思い出を。」

このキャンペーンを通じて、1人でも多くの方が、大切な仲間や友達と、ずっと記憶に残る“自分たちらしい思い出”を残していただけることを願っています。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

【キャンペーン名称】

卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン

【賞品内容】

キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年2月2日（月）10:00 ～ 3月31日（金）23:59

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss）をフォロー。

2）指定の投稿を投稿日23:59までにリポスト

3）当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。

本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。

マイシリーズ公式Xアカウント（@myseries_ss）をフォローして、@myseries_ssから投稿される対象の投稿をリポスト。

詳細は卒業・卒園思い出作り応援キャンペーンページ(https://cp.myseriesprint.com/cp/2)をご確認ください。

■『マイメッセージカード』サービス提供開始！

『マイメッセージカード』

『マイメッセージカード』は、アプリ不要でスマートフォンやパソコンから写真やメッセージを入力し、オリジナルのメッセージカードを作成できるWebサービスです。

ブラウザ上で作成後、全国約30,000店舗のコンビニで即日印刷が可能なため、「急ぎで用意したい」「想いをきちんと伝えたい」といったニーズにも対応します。

入学・卒業内祝い、結婚・出産内祝い、誕生日や御礼など、さまざまなギフトシーンで使えるテンプレートを用意。

定型文カードから、自分の言葉や写真を入れられるオリジナルカードまで、3ステップで誰でも簡単に作成できます。手間をかけずに、気持ちが伝わる一枚を。

大切な想いを“かたち”に残せる、新しいメッセージカードサービスです。

『マイメッセージカード』サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

■ 卒業・卒園シーズンの活用事例

卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。

- コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース予定）クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。サービスサイト：coming soon...- コンビニプリント『プロフっ子』（2026/02/06リリース予定）懐かしのプロフィール帳が、令和に全国へ復活。卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。サービスサイト：coming soon...- コンビニプリント『マイメッセージカード』卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)- コンビニプリント『マイ表彰状』送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。感謝や労いを“かたち”に残せます。サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)- コンビニプリント『マイのし紙』卒業祝いや人事異動の贈り物に。未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)- コンビニプリント『マイ証明写真』就職活動シーズン到来。スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/