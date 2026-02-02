【100点即時完売！】新作ノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』のオーダーメイドパッケージ商品『豪華特典付き あなただけボックス』が2026年2月1日（日）の受付開始からわずか15分で完売！
サイバーステップ株式会社は、2026年2月1日（日）0:00より先着100名限定で予約受付を開始したのオーダーメイドパッケージ商品『りかも～ど(ハート) 豪華特典付き あなただけボックス』（税込み49,500円）が、わずか15分程で完売したことをお知らせします。
『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演・主役のノベルゲームです。このたび予約販売した『特典付き あなただけボックス』は、ゲーム内の主役を購入者の名前で呼んでくれる100名様限定の特別なゲーム本編に加え、関連グッズを詰め合わせたパッケージ商品となっています。
完売以降、増産のご要望を多くいただいており、頂いたお声をもとに前向きに増産体制の検討を進めております。具体的なスケジュールが決まり次第、改めてご案内させていただきます。
『りかも～ど(ハート)』公式サイト :
https://rica-mode.cyberstep.com
VTuber「花宮莉歌」主演主役！ ASMR付きフルボイス新作ADV『りかも～ど(ハート)』
『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲームです。
◆あらすじ
「早く起きないと……イタズラしちゃいますよ？」
王国貴族の一人息子であるあなたの専属メイドとなったのは、
小さいころ一緒に遊んだ幼馴染の「花宮莉歌」だった。
メイドとして屋敷でも学園でも一緒の莉歌に、
ところかまわずイタズラされて、あなたはドキドキが止まらない……！
そんな生活がずっと続くと思っていた。
けれど――
父親のとある一言が、ふたりの心を揺り動かす。
身分違いのふたりの運命は交わるのか――
◆登場人物
◆ゲーム概要
タイトル ：りかも～ど(ハート)
ジャンル ：ASMR付きビジュアルノベル
発売日 ：2026年5月28日（木）
対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他
対応OS：Windows(R)
◆クレジット
イラスト ：瀬世ナギ
シナリオ構成・監修 ：星野彼方（Re,AER）
シナリオ ：諸星崇（Re,AER）
VTuber「花宮莉歌」
歌とゲームと猫が大好きな天才小悪魔メイドVtuber。
冠ラジオのパーソナリティ歴やゲーム声優からボーカル担当、エッセイ本出版など幅広く活動している。
公式YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCz4jhqrCfthF8NnldZeK_rw
公式X :
https://x.com/hanamiya_rica
ノベルゲームブランド「ラビットフット」
ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。
公式X :
https://x.com/Rabbitfoot_PR
(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C)project HanamiyaRica novel