【100点即時完売！】新作ノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』のオーダーメイドパッケージ商品『豪華特典付き あなただけボックス』が2026年2月1日（日）の受付開始からわずか15分で完売！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、2026年2月1日（日）0:00より先着100名限定で予約受付を開始したのオーダーメイドパッケージ商品『りかも～ど(ハート) 豪華特典付き あなただけボックス』（税込み49,500円）が、わずか15分程で完売したことをお知らせします。

『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演・主役のノベルゲームです。このたび予約販売した『特典付き あなただけボックス』は、ゲーム内の主役を購入者の名前で呼んでくれる100名様限定の特別なゲーム本編に加え、関連グッズを詰め合わせたパッケージ商品となっています。

完売以降、増産のご要望を多くいただいており、頂いたお声をもとに前向きに増産体制の検討を進めております。具体的なスケジュールが決まり次第、改めてご案内させていただきます。

VTuber「花宮莉歌」主演主役！ ASMR付きフルボイス新作ADV『りかも～ど(ハート)』

『りかも～ど(ハート)』公式サイト :https://rica-mode.cyberstep.com

『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲームです。

◆あらすじ

「早く起きないと……イタズラしちゃいますよ？」

王国貴族の一人息子であるあなたの専属メイドとなったのは、

小さいころ一緒に遊んだ幼馴染の「花宮莉歌」だった。

メイドとして屋敷でも学園でも一緒の莉歌に、

ところかまわずイタズラされて、あなたはドキドキが止まらない……！

そんな生活がずっと続くと思っていた。

けれど――

父親のとある一言が、ふたりの心を揺り動かす。

身分違いのふたりの運命は交わるのか――

◆登場人物◆ゲーム概要

タイトル ：りかも～ど(ハート)

ジャンル ：ASMR付きビジュアルノベル

発売日 ：2026年5月28日（木）

対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

対応OS：Windows(R)

◆クレジット

イラスト ：瀬世ナギ

シナリオ構成・監修 ：星野彼方（Re,AER）

シナリオ ：諸星崇（Re,AER）

『りかも～ど(ハート)』公式サイト

https://rica-mode.cyberstep.com/(https://rica-mode.cyberstep.com/)

VTuber「花宮莉歌」

歌とゲームと猫が大好きな天才小悪魔メイドVtuber。

冠ラジオのパーソナリティ歴やゲーム声優からボーカル担当、エッセイ本出版など幅広く活動している。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCz4jhqrCfthF8NnldZeK_rw公式X :https://x.com/hanamiya_rica

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project HanamiyaRica novel