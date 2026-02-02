AI 英語学習アプリ abceedで『TED Talks』34タイトルの無料配信を開始！

株式会社Globee

株式会社Globee（所在地：東京都港区、代表取締役社長 幾嶋 研三郎、以下Globee）が提供する、AI英語学習アプリ「abceed（エービーシード）」にて、TED Talksの人気タイトル34本の配信を開始いたしました。

世界最高水準のプレゼンテーションを、英語学習教材へ

abceed では、2026年2月2日（月）より、TED Talksを見ながら学べる英語学習サービスの配信を開始します。TED Talks は、AI、ビジネス、心理学、教育、環境問題など、多岐にわたるテーマを扱い、知的好奇心を刺激するコンテンツとして世界中で親しまれています。abceed は、そうした TED Talks と「英語学習」に特化した独自機能とを組み合わせることで、視聴するだけにとどまらない学習体験をお届けします。

配信するのは、『スタンフォードの自分を変える教室』で知られるケリー・マクゴニガル氏や、OpenAI CEOのサム・アルトマン氏など、各分野の第一人者による34タイトル。

- ケリー・マクゴニガル：心理学者。著書『スタンフォードの自分を変える教室』で知られる。- サム・アルトマン：OpenAI CEO。AI時代の社会と人間の可能性を提示するテクノロジーリーダー。- アンジェラ・リー・ダックワース：心理学者。著書『やり抜く力 GRIT』で知られる。- イーロン・マスク：Tesla / SpaceX CEO。テクノロジーの未来と人類の行方を語る起業家。- ハンス・ロスリング & オーラ・ロスリング：著書『FACTFULNESS』で知られる、データに基づき世界の見方を問い直した研究者。- ユヴァル・ノア・ハラリ：歴史学者。世界的ベストセラー『サピエンス全史』の著者。- イーサン・ホーク：俳優・映画監督。『いまを生きる』『6才のボクが、大人になるまで。』などに主演。

などなど、名だたる講演者のスピーチばかり！

無料ユーザーを含むすべての abceed ユーザーが利用可能です。日英同時字幕、フレーズ単位の再生操作、AI解説、全文トランスクリプト表示により、学習者は理解を止めることなく、世界最高水準のスピーチを自分の英語力として吸収することができます。

abceed ならではの英語学習体験

TED Talks は、YouTube でも視聴できます。しかし abceed では、「視聴」ではなく、最高の「英語学習体験」ができるようになります。

１.日英同時字幕表示で、理解を止めない

abceed では、英語字幕と日本語字幕の同時表示が可能な上、それらの表示・非表示をワンタップで切り替えられます。そのため、まずは英語で聞き取り、理解が難しい部分だけ日本語で確認するといった柔軟な学習が可能。スピーチを味わう楽しさを止めることなく、英語力を高めることができます。

２.フレーズ単位でのピンポイント再生

左右へのスワイプ操作により、フレーズ単位での早送り・巻き戻しが可能。聞き取れなかった 1 文や、もう一度確認したい表現を、ストレスなく繰り返し学習できます。加えて、再生速度を調整する機能もあり、スピーチ特有のスピード感のある英語にも、無理なく対応できます。

３.「わからない」をその場で解決

スピーチを聞いていて理解できない英文があれば、〈AI解説〉ボタンをタップするだけで、前後の文脈を踏まえた意味解説を確認できます。それでも理解できなければ、AI に追加で質問することも可能。画面から離れて、辞書や参考書を探す必要はありません。

４.〈トランスクリプト〉機能で、読む学習にも対応

スピーチ全文をテキストとして表示する〈トランスクリプト〉機能により、TED Talks を読解教材としても活用できます。映像で理解した内容を、文章として再確認することで、理解をより深めることができます。

英語学習を、知的体験へ

abceed はこれまでも、英語学習を単なる暗記や反復練習にとどめず、学習者が前向きに取り組める体験へと進化させてきました。TED Talks との融合により、英語学習は世界とつながる知的体験へと広がります。

今後も abceed は、AI 技術と高品質なコンテンツを掛け合わせることで、英語学習の新たな可能性を追求してまいります。

TED Talks とは？

TED Talks とは、「価値あるアイデアを広める（Ideas worth spreading）」という理念のもと、世界中の第一線で活躍する研究者、起業家、思想家などが登壇するスピーチプラットフォームです。アメリカのNPO団体TED Conferences, LLC. によって主催され、テクノロジー、ビジネス、科学、心理学、ライフハックなど多様な分野を取り扱います。先に挙げた人物のほかにも、マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏や、ハーバード大学教授マイケル・サンデル氏なども登壇したことがあります。プレゼンテーションを通じて、分かりやすく、説得力のある英語に触れられるため、英語学習教材としても熱烈に支持されています。

AI英語学習アプリ abceed の紹介

abceedは「学習量×学習効率を最大化する」というミッションに基づき作られたAI英語学習サービスです。ユーザー一人ひとりの英語力、学習目的に応じて、AI が最適な問題や語彙をレコメンド。それにより、従来では不可能だったレベルにまで学習効率を高めます。そして、2023年には『アイアンマン』や『グッド・ウィル・ハンティング』など映画作品を活用した英語学習機能をリリース。その後、『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～』、『ダンダダン』、『ルパン三世 カリオストロの城』などのアニメ作品を追加し、エンターテインメントと英語学習を融合させた、新たな学習体験を提供しています。さらに、2024年には、AI 英会話レッスンをスタート。ユーザーの英語力や興味、関心に合わせて、AI を相手に英語を話すトレーニングが可能となっています。

2022年3月にはアプリストア（App Store/Google Play ストア）の教育アプリ売上げランキングにおいて1位を獲得*1、2025年11月には、登録ユーザー数600万人を突破しました！ abceed は、日々進化を続けながら、ユーザーの英語力向上を全力でサポートしています。

サービスHP：https://www.abceed.com/

*1モバイルデータ分析ツール「data.ai」調べ

【株式会社Globeeについて】

商 号：株式会社Globee

代表者：幾嶋 研三郎

所在地：東京都港区東麻布1丁目7-３ 第二渡邊ビル 4F

創 業：2014年6月12日

事 業：AI英語学習アプリ「abceed」、反転学習プラットフォーム「abceed for school」、

AI英語スクール「ABCEED ENGLISH」の開発・運営

U R L：https://www.globee.io/

【本件へのお問い合わせ先】

株式会社Globee

経営企画室 広報担当 近藤 莉紗

アドレス：rkondo@globeejp.com

電話番号：050-1731-0039

