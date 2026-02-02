「京都工芸繊維大学 × マクセル　プロジェクトデザイン展」をクセスタにて開催

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、「京都工芸繊維大学 × マクセル プロジェクトデザイン展」を、アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都内のマクセル「クセがあるスタジオ」にて2月12日より開催します。

マクセルは、2022年に京都工芸繊維大学と包括技術交流で協定を締結し、現在まで、マクセルの製品や技術を活用した新しいアイデアの創生に取り組んでいます。

包括技術交流において、京都工芸繊維大学 大学院 工芸科学研究科 デザイン学専攻のプロジェクトデザイン講座では「多様な分野間のコミュニケーション」をテーマに、学生の皆さんがマクセルの既存製品の新しい分野での活用方法や、事業所間の従業員コミュニケーション方法などのアイデアを考える約3か月のプロジェクトが行われました。その成果展示を2月12日(木)～26日(木)にマクセル「クセがあるスタジオ」にて行います。皆さまのご来場をお待ちしています。

マクセルは、今後もさまざまな分野とのコラボレーションを通じて、新しいモノ・コトの創生に取り組んでいきます。

■展示概要

名称： 京都工芸繊維大学 × マクセル プロジェクトデザイン展

展示期間： 2026年2月12日(木)～26日(木) 10：00～16：00 ※土日祝は休館です。

会場： マクセル「クセがあるスタジオ」(アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都内)

費用： 無料

主催： マクセル株式会社

■マクセル企業サイトについて

名称：「クセがあるスタジオ」

場所：京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田30番地 1

(アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都内)

事務局：マクセル株式会社 人事総務部 本社総務課

電話：075-956-4143

■アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都概要

場所：京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田30番地1

事務局：公益財団法人京都産業21 イノベーション支援部

ATVK・先導プロジェクト推進グループ

ホームページ：https://atvk.kyoto/

■本件に関するお問い合わせ先

「クセがあるスタジオ」(クセスタ)専用メールアドレス：kuse-ga-aru-studio@maxell.co.jp

