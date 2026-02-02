株式会社ザブーン、外航船向け労務管理システム「MARITIME 7」日本海事協会（ClassNK）の認証を取得

株式会社ザブーン

株式会社ザブーン（本社：東京都港区、代表取締役：戸高 克也、以下「当社」）は、当社が開発・運営する海事産業向け労務管理クラウドサービス「MARITIME 7」について、一般財団法人日本海事協会（以下「ClassNK」）よりMLC及びSTCW条約に準拠している旨の認証を取得したことをお知らせいたします。

本認証により、「MARITIME 7」がMLC（2006年海上の労働に関する条約）およびSTCW条約（船員の訓練、資格証明及び当直の基準に関する国際条約/2010年のマニラ改正を含む）が定める労働時間及び休息時間の規定に適合した計算機能を有していることが、第三者機関によって証明されました。

■ 認証取得の背景

外航海運業界では、船員の過労防止と安全運航確保のため、MLCおよびSTCW条約に基づく厳密な労働時間・休息時間の管理が義務付けられています。しかし、複雑な条約ルールの適用や記録管理は現場の大きな負担となっており、デジタル化による効率化と、そのシステムの「法的な正しさ」の担保が求められていました。 当社はこの課題に応えるため、クラウドの利便性と条約適合の信頼性を両立する「MARITIME 7」について、ClassNKによる認証を取得しました。

■ 認証内容とMLC/STCW対応

今回の審査では、ClassNKの「海事用ソフトウェア認証規則」に基づき、以下の点が評価され、認証が付与されました。

- MLC/STCW条約への完全適合: 労働時間および休息時間の記録、違反チェック機能が国際条約の要件を満たしていること。- 条約違反判定ロジックの信頼性: 複雑な休息時間計算や、例外規定の適用が正しく処理されること。

製品名称： MARITIME 7

製品種別： ソフトウェア（労務管理）

認証機関： 一般財団法人日本海事協会（NIPPON KAIJI KYOKAI）

開発・製造： 株式会社ザブーン（ZABoooN Inc.）

■ 「MARITIME 7」の特徴

「MARITIME 7」は、クラウド上で常に最新の法規制に対応した労務管理環境を提供します。船上での入力データは自動的に条約ルールと照合され、違反予兆のアラートや是正措置の記録をサポート。PSC（ポートステートコントロール）検査時にも提示可能な、信頼性の高い記録簿作成を実現します。

■ 今後の展望

海事関連法規は常に変化しており、システムには迅速な適応力が求められます。「MARITIME 7」は、クラウドサービスの強みを活かし、法改正への即時対応や機能拡張をスピーディーに提供し続けます。今回の認証取得を通過点とし、常に最新かつ最良のコンプライアンス環境をユーザーに提供する船舶管理プラットフォームとして、サービスの拡充に努めてまいります。

