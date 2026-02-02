日本人材ニュース、2026年1月の「人材採用動向レポート」を3本発表 ～障がい者、営業職、経理・財務職の最新採用トレンドを解説～

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の採用担当者向けに各業種・職種の最新採用動向をまとめた「人材採用動向レポート」の2026年1月分を3本発表しました。

「人材採用動向レポート」とは

幅広い業種や職種で人材獲得競争は激しさを増しており、採用を成功させるためには人材市場の動向を把握して的確な施策を講じることが欠かせません。そこで、企業の人材採用を支援する各分野のコンサルタントに最近の採用動向や採用を成功させるポイントなどをレポートしてもらう企画です。

◆2026年1月の採用動向レポートを紹介

【障がい者採用】企業の認識が「貴重な人材の活用、企業成長のチャンス」へ変わりつつある（マイナビパートナーズ 大塚 昭宏 DEIソリューション事業部 事業戦略部 部長）

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26811499/

【営業職の中途採用】デジタルリテラシーやソリューション提案力を持つ人材のニーズが急増（ソフトブレーン・サービス 岸田 剛史 執行役員）

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26811480/



【経理・財務職の中途採用】AIを活用し、プロジェクトを主体的に推進できる人材へのニーズが強まる（ヒュープロ 石田 君枝 マーケティング部 ヒュープロマガジン編集チーム）

レポートはこちら：https://jinzainews.net/26811495/

「採用動向レポート」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/