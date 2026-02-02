【Amazonベストセラー受賞】収納が少ないジムニーに“置くだけ増設”。肘置きにもなる『アームレスト収納ボックス』新型ノマド（5ドア）にも対応。お好みに合わせて選べる7カラーをご用意。

Fun Standard株式会社

Amazonランキング 車用外付けコンソールボックスでベストセラー獲得！

※2026年1月8日実績

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシリーズ専用商品「アームレスト収納ボックス」がAmazon車用外付けコンソールボックス部門においてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。

商品概要

ジムニーシリーズ専用商品「アームレスト収納ボックス」は、スズキの大人気車種「ジムニー」に対応するアクセサリーとして登場。ジムニー・シエラ・ノマド対応に対応しており、ジムニーオーナーにとって、実用性とデザイン性を兼ね備えた理想的なアイテムです。置くだけの簡単設置なのでお届けしてすぐに使えます！

【製品情報】

参考販売価格：

ジムニー/ジムニーシエラ：8,800円～

ジムニーノマド：9,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0306jimnyarmlest/

Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-BEST-R0306

Yahoo!ショッピング公式ストア：

ジムニー/ジムニーシエラ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0306jimnyarmlest.html

ジムニーノマド：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1521c74cb.html

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0306jimnyarmlest/Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-BEST-R0306Yahoo!ショッピング公式ショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/r0306jimnyarmlest.html

製品概要

製品詳細



[商品カラー]

ブラック シルバーステッチ

ブラック レッドステッチ

ブラック ブラックステッチ

ブラック イエローステッチ

キャメル（シルバーステッチ）

ダークブラウン（シルバーステッチ）

レザーブラック（シルバーステッチ）



[素材・商品構成]

ジムニー/ジムニーシエラ

・ABS樹脂、PUレザー(低反発素材)

・本体1P、中間トレイ、滑り止めマット1P



ジムニーノマド

・ABS樹脂、PVCレザー(低反発素材)

・本体1P

※ノマド用には専用ラバーマットは付属しません。あらかじめご了承ください。

意匠登録出願中唯一無二の形状

意匠登録出願中

※ノマド（5ドア）専用モデル

カーライフの必需品カーライフの必需品

一台で、全ての欲しい機能を実現！

車内を至高の空間に

こんなお悩みの方にオススメ！こんなお悩みの方にオススメ！

・車内がいつも散らかる...

・肘置きが欲しい...

・取り付けは簡単にしたい...

そんなお悩みを全て解決！

Before/AfterBefore/After

イメージ

選ばれる6つの理由選ばれる6つの理由

1.抜群の収納力

2.置くだけジャストフィット

3.ジムニー専用設計

4.高耐久・長寿命

5.ドライブの優しい味方

6.選べる7カラー

1.抜群の収納力

大容量のコンソールボックスは財布や鍵などあらゆる小物を収納します。

※写真はジムニー／ジムニーシエラ用の商品情報となります。

※写真はジムニー／ジムニーシエラ用の商品情報となります。※写真はジムニーノマド用の商品情報となります。

ガッチリロックガッチリロック

蓋には専用フックを付属。

中の荷物をしっかり守ります。

わずか数秒で設置2.置くだけでジャストフィット

純正ドリンクホルダーにはめるだけで車体にしっかりとフィットします。

専用のケーブル穴もあるため、充電にも困りません。

ジムニー専用設計3.ジムニー専用設計

専用設計のためサイドブレーキには干渉しません。シートベルト着脱も問題なく可能です。

CRAFT WORKS厳選の素材採用4.耐久性抜群

商品本体は航空機にも使用されているABS樹脂を採用。

クッション性のある素材で肘を置いても快適に運転できます。

最適な高さの肘置き5.ドライブの優しい味方

運転の乗り心地が段違い変わります。

助手席の方でもご利用いただけます。

選べる７カラー6.選べる７カラー

・ブラック シルバーステッチ

・ブラック レッドステッチ

・ブラック イエローステッチ

・ブラック ブラックステッチ

選べる７カラー選べる７カラー

・キャメル（シルバーステッチ）

・ダークブラウン（シルバーステッチ）

・レザーブラック（シルバーステッチ）

カラー早見表カラー早見表

・ブラック ブラックステッチ

・ブラック シルバーステッチ

・ブラック レッドステッチ

・ブラック イエローステッチ

・キャメル（シルバーステッチ）

・ダークブラウン（シルバーステッチ）

・レザーブラック（シルバーステッチ）

好みに合わせて選べる7カラー好みに合わせて選べる7カラー

たくさんのお客様にご満足いただけるよう

7つのカラーをご準備しました。

適合車種



[適合車種]

・SUZUKI/スズキ

JIMNY/ジムニー

JIMNYSIERRA/シムニーシエラ

JIMNYNOMADE/ジムニーノマド



[適合型式]

・JB64W JB74W JC74W（5ドア）



[適合グレード]

・XG XL XC JL JC

・FC（5MT）、FC（4AT）

注意）スズキセーフティサポート装着車対応

注意）オートマ AT マニュアル MT 共に対応



[適合年代]

・2018年 7月～

他車種の展開

ジムニーノマド JC74専用 リアコンソールボックス

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000835.000079792.html

ジムニーノマド JC74専用 電源一体型コンソールボックス

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000828.000079792.html

N-BOX JF3/JF4 LEDコンソールボックス

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000836.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/