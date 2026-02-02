AI時代の業務再構築と経営改革を牽引。フォーティエンスコンサルティング、AI領域のサービスを拡充し、情報を一元化した特設サイトを開設

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下 フォーティエンス）は、エージェント型AI時代において企業の課題解決とビジネス価値向上に直結する支援を行うため、AI領域の提供サービスを整理・拡充しました。これに伴い、AI関連サービスやインサイトを一元化した特設サイトを本日公開したことをお知らせします。

https://www.fortience.com/solutions/ai-transformation

【サイト開設の背景】エージェント型AIを「稼ぐ力」に 業務を見つめ直し、本質的な再構築を

エージェント型AIへの進化により、ビジネスのあり方は一変しようとしています。しかし、現場では局所的な活用にとどまり、成果創出の壁に直面する企業が少なくありません。

真の変革を実現するためには、単なるIT導入を超えた業務の本質への回帰が求められています。フォーティエンスでは、人間を前提とした既存業務の延長線上ではなく、目的を起点に業務そのものを再定義し、AI時代に適した形へ再構築することを、変革の核心と位置づけています。

この「業務の再構築」をビジネス価値へ直結させるため、以下の3つの領域を統合した改革を推進します。

- AI活用戦略策定：AIを経営課題解決のドライバーと位置づけ、戦略を策定- AI活用ビジネス・業務変革：業務の本質から逆算し、抜本的な価値創出を実現- AI活用を支える土台整備：組織・人材・ガバナンス・技術の各側面から環境を構築

これら一連の変革に必要な情報がわかりやすく、アクセスが容易になるよう、当社の知見と関連サービスを一元化した特設サイトを公開しました。

【実効性のあるAI変革を支える当社の強み】

フォーティエンスは、以下の4つの柱を軸に、企業のAIトランスフォーメーション実現に貢献します。

【特設サイトにおける提供コンテンツ】

- 「業務」への深い理解AIのポテンシャルを引き出す鍵は、業務プロセスへの深い理解にあります。当社は2009年の創業以来、15年以上にわたり培ってきたビジネスコンサルティングの現場知見に基づき、AIを「実業務で機能させる」ための変革を実現します。- NTTデータグループの知見・実装力NTTデータグループのネットワークと高度な技術基盤を活用し、戦略策定からシステム実装までを一気通貫でサポートします。構想策定にとどまらず、最新テクノロジーを確実にビジネスの現場へ落とし込む実装力を提供します。- 多角的な専門領域と多様な支援メニュー製造・流通・金融などの業界と、戦略・サプライチェーンマネジメント（SCM）・人事・新規事業開発などの業務・領域ごとに細分化された約50の専門チームを擁しています。各専門領域に特化したAIに関するコンサルティングサービスを提供することで、多様な経営課題に対応します。- グローバルの最新知見と実践知エージェント型AIの先進知見をまとめた『Agentic AI（エージェント型AI）(https://www.fortience.com/insight/books/251217/)』（ダイヤモンド社）をはじめとしたAIに関する海外書籍の翻訳・監修を手掛けるなど、常にグローバルの最先端の技術動向を捉え、実務への適用可能性を検証し続けています。ビジネスの価値創出

本サイトでは、AI変革のフェーズとニーズに応じた情報を参照できるよう、以下のコンテンツを一元化しています。

【今後について】

- 30以上の体系的なサービスAI活用の戦略策定から、部分的な効率化を超えたビジネス・業務プロセスの変革、さらにAI活用を支える人材・組織・ガバナンスといった土台整備まで、深い業務知見を基に体系化された30以上のサービスを掲載。自社の課題に最適な解決策を検索・確認できます。- 専門領域を支えるエキスパート紹介AI変革を牽引するコンサルタントの専門領域や実績を掲載。ビジネスとテクノロジーの両面に精通したプロフェッショナルが、実務に即した知見を提供します。- 実践知を集約したインサイト実務への適用に特化したコンサルタント執筆記事やセミナーアーカイブ、ホワイトペーパー等を多数掲載。AIをビジネス成果へ直結させるための具体的な道筋を提示しています。

本サイトは、お客様の変革に役立つプラットフォームを目指し、今後も以下のようなコンテンツを継続的に発信し、順次拡充する予定です。

【フォーティエンスコンサルティング株式会社について】

- 顧客事例・対談コンテンツ： AI変革を共に推進したお客様との対談や、プロジェクトの舞台裏、成功要因の振り返り記事の公開- 先進インサイトの発信： プロジェクトから得られた知見に基づく、業界別の調査レポートや技術トレンド解説- AI診断・支援ツール： 自社の課題を即座に可視化し、次のアクションを特定するための「AI導入・効果診断ツール」の提供

NTTデータグループのビジネスコンサルティングファーム。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

