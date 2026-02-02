AI 検索分析・SEO ツール大手の Ahrefs エイチレフス開発 - スーパーコンピューター「Yep1」が性能ランキング「TOP500」で世界 75 位を獲得

Ahrefs pte. ltd.

シンガポール発の AI 検索分析・SEO ツール大手 Ahrefs Pte. Ltd.（本社：シンガポール、以下 Ahrefs）が保有するスーパーコンピューター「Yep1」（イェップワン）が、世界のスーパーコンピューター性能を評価する「TOP500」の 2025 年 11 月版リスト（第 66 版）において、世界 75 位にランクインしました。

■ 世界トップクラスの演算能力を実現

「Yep1」（イェップワン）は、NVIDIA DGX H100 システムをベースとし、73,584 コアで構成。HPL（High-Performance Linpack）ベンチマークで 23.32 ペタフロップス（PFlop/s）の性能を達成しました。これは 1 秒間に 23 兆 3200 億回の浮動小数点演算を実行できることを意味し、AI 時代における大規模データ処理とリアルタイム分析を可能にしています。

世界の名だたるスーパーコンピューターの中で75位にランクイン 出典：TOP500 2025年11月版（https://top500.org/lists/top500/list/2025/11/）▼ 膨大な AI 検索分析・SEO データを支える計算インフラ

Ahrefs は 24 時間 365 日ウェブ全体をクロールし、183 億のコンテンツページ、35 兆のライブ被リンク、287 億のキーワード、月間 2 億 8800 万の AI 検索プロンプトを処理・保存。これらを支えるため、647,000 の CPU コア、3 ペタバイトの RAM、495 ペタバイトの SSD を備えた独自インフラを運用しています。

▼ TOP500 について

TOP500 は、1993 年から年 2 回（6 月・11 月）発表される、世界で最も権威のあるスーパーコンピューター性能ランキングです。今回の第 66 版では、米国の El Capitan が 1 位（1.809 エクサフロップス）、欧州初のエクサスケールシステム JUPITER が 4 位にランクインするなど、世界的な HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）の進化が示されています。

■ 会社概要

【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd. （エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

会社名： Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地： 7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者： Dmitry Gerasimenko

公式サイト： https://ahrefs.com/ja

