医療・福祉・社会の困難に寄り添うエステティシャン第15期　ソシオエステティシャン養成講座を7月4日に開講

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック協会（理事長：瀧川睦子、所在地：東京都千代田区）は、医療・福祉的なケアを必要とする方々に寄り添う「ソシオエステティシャン」の、第15期養成講座を2026年7月4日（土）より開講いたします。また、これに先立ち、受講をご検討の方を対象としたオンライン説明会を4月に実施いたします。

■ 説明会 日程

１. 2026年4月4日（土）9：00～

２. 2026年4月21日（火）18：00～ ※各回最大60分、Zoomにて実施。

対象： ソシオエステティックに関心のあるエステティシャン、または医療・福祉従事者

■「ソシオエステティック」とは

1978年にフランスで誕生した、精神的・肉体的、あるいは社会的な困難を抱えている方に対し、医療や福祉の知識に基づいて行う総合的なエステティックです。 単なる美容の提供に留まらず、施術を通じて心を癒し、その人が「本来の自分」を取り戻すための支援を目的としています。

日本においても、高齢化社会や共生社会への意識の高まりを受け、医療機関、介護施設、更生保護施設など、幅広い分野でその専門技術が求められています。厚生労働省の「エステティック業職業能力評価基準」においても、キャリアマップの最上位（マスターレベル）に位置付けられております。

第15期養成講座およびオンライン説明会についてはWEBページをご参照ください。

https://ajesthe.jp/esthetician/socio/

そのやさしい指先が 心まで包み込む