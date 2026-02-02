JKA×オッズ・パークコラボ第2弾！2月23日（月・祝）に「出張オートレース！ ～パブリックビューイング＆ファンミーティング～ in 大阪 Supported by オッズパーク」を開催

オッズ・パーク株式会社

公益財団法人 JKA（本部：東京都港区、会長：木戸 寛）と、オッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和）は、2026年2月23日（月・祝）に浜松オートレース場で開催される「オッズパーク presents SG第39回全日本選抜オートレース」優勝戦のパブリックビューイングおよびファンミーティングイベントを開催します。

本イベントは、昨年11月の上野開催に続く2回目の開催です。前回の参加者からは「また参加したい」「無料とは思えないほど充実していた」「ファン同士で楽しく交流できた」など、多くの好意的な声が寄せられました。

こうした反響を受け、飲食・飲酒を楽しみながらレース観戦や選手との交流ができるイベントを、今回は会場を大阪に移して開催します。本イベントは、本場へ足を運ぶことが難しい皆さまにも、レースの臨場感やファン同士の一体感をお届けすることを目的としています。

■イベント内容

当日は、MCにフリーアナウンサーの堂前英男氏、アシスタントにパチスロライター兼グラビアタレントの渚氏を迎え、ゲストとして第39回全日本選抜オートレースの舞台である浜松オートレース場所属の桝崎星名選手、ならびに昨年末のスーパースターガールズ王座決定戦を制した7代目女王・三宅真央選手が登場します。

会場では、大型スクリーンと迫力あるサウンドによるレース観戦に加え、クイズ大会や選手によるトークなど、さまざまなコンテンツを実施予定です。お一人でも友人同士でも気軽に参加でき、オートレースファン同士が自然に交流できる場を提供します。詳細は、下記URLおよびイベント概要よりご確認ください。

https://autorace.jp/news/event/2026/02/02/037668/

■イベント概要

桝崎星名 選手三宅真央 選手堂前英男 氏渚 氏- 日時：2026年2月23日（月・祝）13:30～17:30 ※12:45受付開始- 会場：大阪市内（※詳細は当選者にのみメールにてご案内いたします）- 参加費：無料- 応募方法：AutoRace.JPウェブサイト(https://autorace.jp/news/event/2026/02/02/037668/)をご確認ください- 応募締切：2026年2月11日（水）

※本イベントへのご参加は、20歳以上の方が対象となります

■公益財団法人JKAについて

競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。

本財団は、こうした法令に則り、「競輪関係業務」、「競技実施業務」及び「小型自動車競走関係業務」を行っています。

主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に対する補助等を行っています。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

