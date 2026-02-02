Miichisoft、日本企業向けに「Dify AIチャットボット」導入支援プランを50％割引で提供。先着10社限定！

株式会社Miichisoft

2026年2月2日から2月15日までの期間限定で、AIチャットボット構築を迅速に開始できる「Dify クイックスタート」プランを、通常価格80,000円のところ50％オフの40,000円にて提供します。先着10社限定となります。

本キャンペーンは、日本企業がAI導入を進める際に直面しやすい、以下3つの主要課題の解決を目的としています。

特別割引キャンペーンのご案内

- 専門人材の不足：社内にIT・AI人材が不在で、導入・運用まで手が回らない。- 実業務での効果検証の難しさ：AIが自社業務に本当に適合するのか判断できない。- 初期投資コストの高さ：従来型のPoCは数千万円～数億円規模となるケースも多く、投資リスクが高い。最短2週間でAIチャットボットを導入可能

導入後すぐに実稼働するAIチャットボットを提供します。

- よくある問い合わせの約73％を自動応答。- 問い合わせ対応にかかる業務時間を約70％削減。- 従業員1人あたり週12時間の業務時間削減を実現。

※ 上記数値は、MiichisoftがDifyを活用して実際に導入・運用支援を行ったプロジェクトの実績データに基づいています。

1. Difyの導入を検討する企業から見えてきた課題とは

「AIは必要だと感じているが、何から始めればいいのかわからない。 」

これは、日本企業とDifyについて対話する中で、よく聞かれる声です。

長年にわたり日本企業を支援してきた経験から、生成AI導入において以下のような課題が明らかになりました。

- 68％が「初期投資コストが高すぎる」と感じている。- 54％が「導入の進め方が分からない」と回答。- 47％が「社内にAIの専門人材がいない」と回答。

アジア全体でDXが急速に進む中、この導入格差は、日本企業の競争力に中長期的な影響を及ぼしかねません。

2. 「Dify クイックスタート」プラン：最短2週間でAIチャットボットを実用化

「Dify クイックスタート」は、プログラミング不要でも、社内向けAIチャットボットを短期間で導入できるよう設計されたサービスです。

企業はスモールスタートでAI活用を開始し、短期間で実運用に移行することが可能です。

本プランの特長は、ノーコード生成AIプラットフォーム「Dify」を活用している点です。

導入後は、企業自身でチャットボットの内容を更新・改善でき、エンジニアに依存する必要がありません。

AIは、企業が既に保有しているPDF、Word、Excelなどの社内ドキュメントを学習し、社内業務に即した正確な回答を行います。

3. プランの詳細

サービス内容の詳細： https://miichisoft.com/dify-implementation-support/

通常価格：80,000円 → キャンペーン価格：40,000円

4. 代表取締役からのメッセージ

１. Dify環境の構築・初期設定- クラウド環境またはオンプレミス環境での導入に対応（データは企業のサーバー内に保存可能）- セキュリティ設定を完了した状態で引き渡し２. AIチャットボット開発（1業務領域）- 企業の業務内容に合わせた社内Q&Aチャットボットを構築- 既存の社内ドキュメントを活用したナレッジベースの作成３. トレーニング・操作説明（1回）- 管理画面の操作方法- ナレッジベースの更新方法- よくあるトラブル・運用時の注意点の解説４. 技術サポート（7日間）- メールおよびチャットによるサポート対応- システム動作の確認および微調整- 納品目安：最短2週間

「多くの日本の中小企業は、AIが持つ可能性を理解しています。しかし現実には、『AI分野の専門人材がいない』『実際に効果が出るのか判断できない』『PoCの初期投資コストが高い』といった、導入以前の壁に直面しています。

Dify クイックスタートは、こうした課題を取り除くために設計されたサービスです。わずか2週間で、実際に業務で使えるAIチャットボットを体験し、AIがもたらす効果を自社で実感していただきたいと考えています。

これは大規模なプロジェクトや長期的なコミットメントを前提としたものではありません。小さく、明確で、効果を測定できる第一歩として、AI導入を始めていただくための選択肢です。」

ブー・ホン・コン（VU HONG CONG）

代表取締役CEO

※ 日本市場におけるビジネス経験20年以上

5. このような企業におすすめ

- 社内で同じ問い合わせ対応に多くの時間を費やしている企業。- 規程やマニュアルなどの社内ドキュメントが多く、必要な情報を探しにくい企業。- AI活用に関心はあるものの、初期段階から大きな投資は避けたい企業。- 社内にIT担当者やAIの専門人材がいない企業。- まずは小規模に導入し、効果を検証した上で段階的に拡張したい企業。

想定企業規模：従業員50～200名以上（特に、人事・総務部門、カスタマーサポート部門での活用に適しています）。

6. お申し込み方法

実施期間：2026年2月2日（月）～ 2026年2月15日（日）

※ 先着10社に達し次第、受付を終了いたします。

ステップ 1：お申し込み（約1分）

以下の申込フォームよりご登録ください。

［お申し込みフォーム］

ステップ 2：無料コンサルティング（30分～1時間）

専門担当者が、

- 企業様の業務内容や課題をヒアリング- Dify クイックスタートとの適合性を確認

導入可否や活用イメージを明確にします。

ステップ 3：導入開始（約2週間）- 1週目： 環境構築・システム設定- 2週目： チャットボット開発・操作トレーニング

▶ 2週目終了時点で、AIチャットボットが稼働開始

「すぐに導入するかは未定だが、まず話を聞いてみたい」という企業様向けに、30分の無料相談もご用意しています。

Dify AIチャットボット導入支援に関する詳細やお申し込みは、以下よりご確認ください。

無料相談 :https://miichisoft.com/inquiry/

【会社概要】

会社名：Miichisoft株式会社

設立：2018年04月01日

資本金（日本支店）：約500万円

代表取締役（日本支店）：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）

所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14

電話番号：+81-3-6555-3368

事業内容：

AI共創（Dify導入・定着支援、生成AI PoC開発）

Growth Lab（Core Lab、System Lab、Power Lab、Cloud Lab）

AI+ Solutions（Meet AI+、AIDO、Doc AI+、Multi-Agent Package、Camera AI Package、RAG Package）

ベトナム進出支援（BOTモデル、法人設立支援）

所属団体

Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)

AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)

取引銀行：三菱UFJ銀行