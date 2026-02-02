流通量0.1%未満の希少和牛「土佐あかうし」をJAL国際線ファーストクラスシェフが監修 / 高知・土佐れいほくで味わう“静けさ”のガストロノミー体験「The Pure」提供開始

一般社団法人 土佐れいほく観光協議会

全国流通量0.1％未満の希少和牛「土佐あかうし」。深い赤身と、食後に重さを残さない味わいで知られる、土佐れいほくを代表する食材です。

――静けさを、旅する。



情報に追われる日常から離れ、感覚で味わう旅がある。


四国の中心、高知県・土佐れいほく地域。


清流と山に囲まれたこの地で、”幻の和牛・土佐あかうし”を味わう特別なガストロノミー体験が始まります。




【全国流通量0.1%未満 x JAL国際線ファーストクラスシェフ】


土佐あかうしは、全国流通量0.1％未満とも言われる希少和牛。


赤身の深い旨みと、重さを残さない味わいが特徴です。



この土佐あかうしを、日本航空(JAL)国際線ファーストクラスのシェフが監修。


“素材の奥に、時間が滲む”という思想のもと、土佐れいほくの水・季節・風土を一皿に移しました。




土佐あかうし薫る極上ローストビーフ棒寿司


土佐あかうしステーキ さめうら荘特製柚子のちり酢をお好みで

※会席料理の内容は時期により異なります



【滞在そのものが、ひとつの体験に。】


提供場所は、さめうら湖を望むさめうら荘レイクサイドホテル。


湖畔の静かな空間で味わう夕食と、翌日のやさしい朝食。


１泊2日で完結する、“静けさを味わう”ガストロノミー体験です。



この体験は、四国の自然や暮らしと向き合う新しい旅の入口です。




さめうら荘レイクサイドホテル（昼景）

さめうら荘レイクサイドホテル（夜景）


さめうら荘レイクサイドホテル・ロビー

さめうら荘レイクサイドホテル・客室




周辺地域では、里山の景観や自然に触れる体験も楽しめます。



【映像で体感する | The PURE】


土佐れいほくの世界観を、2分間の映像として公開しています。


文章では伝えきれない空気、音、余韻をぜひ映像でご覧ください。



▶四国の中心、土佐れいほくで味わう“土佐あかうしガストロノミー”（YouTube）


土佐れいほく - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=r8W7ip4eJz4)




【予約について】


さめうら荘レイクサイドホテルでの1泊2日滞在（夕食・朝食付）をご案内しています。


詳細・お問い合わせは、特設ページよりご確認ください。



▶ 特設ページはこちら


https://tosareihoku-kanko.com/pure/




【本件に関するお問い合わせ】


一般社団法人土佐れいほく観光協議会


住所：高知県長岡郡本山町582-2


TEL：0887-72-9400　E-mail：info@tosareihoku-kanko.com


営業時間：8:30～17:15（土・日・祝を除く）