流通量0.1%未満の希少和牛「土佐あかうし」をJAL国際線ファーストクラスシェフが監修 / 高知・土佐れいほくで味わう“静けさ”のガストロノミー体験「The Pure」提供開始

一般社団法人 土佐れいほく観光協議会全国流通量0.1％未満の希少和牛「土佐あかうし」。深い赤身と、食後に重さを残さない味わいで知られる、土佐れいほくを代表する食材です。

――静けさを、旅する。



情報に追われる日常から離れ、感覚で味わう旅がある。

四国の中心、高知県・土佐れいほく地域。

清流と山に囲まれたこの地で、”幻の和牛・土佐あかうし”を味わう特別なガストロノミー体験が始まります。

【全国流通量0.1%未満 x JAL国際線ファーストクラスシェフ】

土佐あかうしは、全国流通量0.1％未満とも言われる希少和牛。

赤身の深い旨みと、重さを残さない味わいが特徴です。

この土佐あかうしを、日本航空(JAL)国際線ファーストクラスのシェフが監修。

“素材の奥に、時間が滲む”という思想のもと、土佐れいほくの水・季節・風土を一皿に移しました。

土佐あかうし薫る極上ローストビーフ棒寿司土佐あかうしステーキ さめうら荘特製柚子のちり酢をお好みで

※会席料理の内容は時期により異なります

【滞在そのものが、ひとつの体験に。】

提供場所は、さめうら湖を望むさめうら荘レイクサイドホテル。

湖畔の静かな空間で味わう夕食と、翌日のやさしい朝食。

１泊2日で完結する、“静けさを味わう”ガストロノミー体験です。



この体験は、四国の自然や暮らしと向き合う新しい旅の入口です。

さめうら荘レイクサイドホテル（昼景）さめうら荘レイクサイドホテル（夜景）さめうら荘レイクサイドホテル・ロビーさめうら荘レイクサイドホテル・客室

周辺地域では、里山の景観や自然に触れる体験も楽しめます。

【映像で体感する | The PURE】

土佐れいほくの世界観を、2分間の映像として公開しています。

文章では伝えきれない空気、音、余韻をぜひ映像でご覧ください。

▶四国の中心、土佐れいほくで味わう“土佐あかうしガストロノミー”（YouTube）

土佐れいほく - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=r8W7ip4eJz4)

【予約について】

さめうら荘レイクサイドホテルでの1泊2日滞在（夕食・朝食付）をご案内しています。

詳細・お問い合わせは、特設ページよりご確認ください。

▶ 特設ページはこちら

https://tosareihoku-kanko.com/pure/

【※補足情報】

土佐れいほく観光協議会では、2026年4月採用のスタッフ募集をしています。

https://tosareihoku-kanko.com/topics/2026/01/90060/(https://tosareihoku-kanko.com/topics/2026/01/90060/)

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人土佐れいほく観光協議会

住所：高知県長岡郡本山町582-2

TEL：0887-72-9400 E-mail：info@tosareihoku-kanko.com

営業時間：8:30～17:15（土・日・祝を除く）