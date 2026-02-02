【新サービスリリース】大切な人に届けるメッセージの贈り物。『マイメッセージカード』の提供を開始。入学・卒業内祝い、結婚内祝い、出産内祝い、誕生日内祝い、スマホから簡単に作成可能。キャンペーンも実施中。

株式会社サムライソードコンビニプリント『マイメッセージカード』

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、アプリ不要でスマートフォンやパソコンから写真やメッセージを自由に入力し、オリジナルのメッセージカードを作成できるコンビニプリントサービス『マイメッセージカード』の提供を開始しました。

本サービスは、ブラウザ上でデザインからメッセージ入力まで完結し、作成後は全国約30,000店舗のコンビニエンスストアで即日印刷が可能なプリントサービスです。

入学・卒業内祝い、結婚内祝い、出産内祝い、誕生日内祝いをはじめ、誕生日や御礼などさまざまなギフトシーンでご利用いただけます。

「想いをきちんと伝えたい」「急ぎで用意したい」そんなニーズに応える、新しいメッセージカードのかたちを提案します。

『マイメッセージカード』サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

■ 『マイメッセージカード』の使い方

全55種類のメッセージカードは、すべて定型文入り。

シーンにあわせた文章をベースに、名前や言葉を自由に編集することで、気持ちを込めたメッセージカードを作成できます。

「テンプレートを選択し、お好きな写真を入れ、文章を編集する」の3ステップで、誰でも簡単に、自分らしいメッセージカードを作成できます。

スマートフォン操作に不慣れな方でも、直感的に使える設計となっています。

■ リリースの背景・経緯

手作りでメッセージカードを作ろうとすると、意外にも多くの工程と手間がかかります。

基本的な材料の準備に加え、写真の加工、背景の選択、文字の挿入、被写体の切り抜きやステッカーの追加など、ひとつひとつの作業に時間を要します。

さらに、それらを美しく配置するためには一定のデザインセンスも求められ、フォントや文字色にまでこだわり始めると、完成までに想像以上の時間がかかってしまうのが現状です。「気持ちは込めたいが、準備にそこまで時間をかけられない」という声も少なくありません。

当社ではこれまで、『マイのし紙』『マイ水引きシール』など、贈り物に寄り添うプリントサービスを提供してきました。その中で、「メッセージカードも一緒に作りたい」「プレゼントに添える、ちょうどいいメッセージカードがほしい」といったお客様の声を多くいただいてきました。

こうした声を受け、「ココロを贈ることを、もっと身近に。」をコンセプトに、受け取る方に少しでもサプライズと喜びを届けたいという想いをかたちにしたのが、今回のコンビニプリント『マイメッセージカード』です。

春に向けて、バレンタインやホワイトデー、送別、卒業・入学・就職祝いなど、相手が新しい門出を迎えるシーンが増えていきます。

- 新生活をスタートする方へは「おめでとう」- お世話になった方へは「ありがとう」- 新たな環境で出会った方へは「はじめまして」

そんな想いを、お祝いの品やちょっとしたプレゼントに添えて、メッセージカードとして届けてみませんか。

ぜひ、季節やシーンに合わせたデザインをご活用ください。

■ 『マイメッセージカード』について

◆ 1．サービスサイトから簡単作成、即日印刷が可能

専用アプリは不要。Webサイト上でデザインとメッセージ入力が完結し、必要な枚数を24時間365日、全国のコンビニで印刷できます。

「急ぎで用意したい」「ギフトに一言添えたい」

そんなシーンにも柔軟に対応できる、手軽さとスピード感が特長です。

◆ ２． 定型文入りメッセージカードを、自由に編集

お祝いの言葉を考えるのが苦手な方や、どんな文章にすればよいか迷ってしまう方でも安心して使えるよう、使いやすい定型文入りのメッセージカードをご用意しています。

「入園・入学内祝い」「卒業内祝い」「結婚内祝い」「出産内祝い」「誕生日内祝い」など、用途別にデザインを全55種類ラインナップ。

シーンにふさわしい表現をベースにしているため、マナー面でも安心してご利用いただけます。

各メッセージカードは、定型文をもとに、名前や言葉を自由に編集可能。

伝えたい気持ちにあわせて文章を調整できるため、用途や相手にあわせた、自分らしいメッセージに仕上げることができます。

お好みのデザインに、写真・画像を組み合わせて文章を編集することで、気持ちが伝わる、あなただけのメッセージカードを作成できます。

◆ ３． シーンに合わせて選べる！幅広いイベントに活躍

誕生日、結婚・出産のお祝い、内祝い、ちょっとしたお礼など、ギフトを贈るシーンを用途別に整理して表示。

ワンタップで目的のデザインを探し出すことができます。

家族や友人へのお祝いから、仕事関係の感謝を伝える場面まで、贈る相手や用途に合わせて迷わず選べる設計で、初めての方でもスムーズに作成できます。

◆ 定型文メッセージカード ラインナップ（全55種）

55種類以上のフレームの中からお好きなものをお選びいただけます。

- 卒業：3種類- 入園／入学内祝い：5種類- 結婚祝い・結婚内祝い：5種類- 出産内祝い：3種類- お誕生日：6種類- シンプル（内祝い全般）：7種類- 法事／法要：6種類- 快気祝い／快気内祝い／全快祝い／見舞返し：3種類- 新築内祝い／引越し内祝い：5種類- ご退職：4種類- 初節句内祝い／桃の節句／端午の節句：2種類- 長寿内祝い：1種類- バレンタイン：5種類

合計：55種類

※デザインは随時追加されていくためリリース時とデザイン数が異なる場合がございます。

『マイメッセージカード』サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/

■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中

「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

2026年2月2日（月）から3月31日（金）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss(https://x.com/myseries_ss)）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、

仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。

新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。

ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

■ 今後の展開

香典返しをはじめ、母の日・父の日、クリスマス、敬老の日など、多彩なイベントやギフトシーンに順次対応していきます。

『マイメッセージカード』サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/



＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/