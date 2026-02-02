リュックの荷重を軽減するリュックのサスペンションに重量級タイプが登場。Makuakeプロジェクトにて先行予約開始

【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】

【製品背景】

リュックの重さは静止している時と歩いたとき、走ったとき、ジャンプしたときで重さ以上の荷重が肩にのしかかります。

この過度な荷重をバネの弾性を利用することで方への負担を減らします。

車のサスペンションと同様の効果で急激な力を緩和し、結果的に重量が軽くなったかのような印象になります。

本製品は、リュックの荷重によりラインナップしており、この度はより重量の重いリュックに対応したHARDを発売致します。

【急激な荷重に対しにて53％軽減】

急激に負荷がかかった場合はバネの力で緩やかな負荷に変換します。

この効果は荷重が約53％軽減できます。

【重量級のリュックに対応する固定方法】

リュックのベルトには何ら加工を施す必要もなく、ベルトの上から装着できます。

装着方法は従来の手締めクリップからネジ止めに変更し、より強固な装着ができるようになりました。

【効果をオン、オフできるスイッチ】

登山などでは体により密着させる必要がある場合とゆるく背負う場合があります。

これに対応すべく、サスペンション効果のオン、オフができるスイッチを設けました。

状況に合わせて切替できます。

【仕様】

付属品：本体（2個）レンチ たわみ調整用メジャーシール

素材：ABS樹脂、ステンレス

重量（1個当たり）：約40ｇ

対応ベルト：幅約25mm/厚み約1.5mm

対応荷重：～40kg

