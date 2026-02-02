アート×テクノロジーが渋谷を彩るイベント「DIG SHIBUYA 2026」開催に伴いインバウンド向け「オフィシャルウォーキングツアー」を実施

一般財団法人 渋谷区観光協会

一般財団法人渋谷区観光協会（東京都渋谷区、代表理事：金山淳吾）は、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会(所在：東京都渋谷区、実行委員長：大西賢治、以下：実行委員会）が渋谷区とともに2026年2月13日(金)～15日(日)の３日間開催する最新カルチャーを体験できるイベント“DIG SHIBUYA(ディグシブヤ)2026”の開催に伴い、インバウンド向けオフィシャルウォーキングツアーを実施することになりましたのでお知らせいたします。

東京を代表する街・渋谷で＜渋谷まるごと、ART×TECHの実験中。＞をテーマに掲げるアートとテクノロジーの融合イベント「DIG SHIBUYA 2026」が、本年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間で開催されます。

今回で3回目となる本イベントは、アートとテクノロジーの融合が私たちの社会や生活にもたらす可能性を探り、世界中のアーティストによる斬新な創作の場を提供いたします。

昨年の「DIG SHIBUYA 2025」では、ドローンショーや、大平龍一氏による交通規制内でのウォーカブルアートなど33プログラムを展開し、4日間で総接触人数は約45万人(※注1)

を記録しました。

今回もまた、東京を代表する街・渋谷の多彩なカルチャーと化学反応を起こしながら、

主なプログラム（一部抜粋）：

(1)「AI中原昌也『声帯で小説を描く!』Presented by 宇川直宏 & DOMMUNE」

三島賞作家・中原昌也氏の全小説や批評をもとに学習し本人の声紋をクローニングした“声帯AI中原昌也”が誕生。

この展示では、来場者がAI中原昌也と“声で対話を重ねながら”物語を共作する体験ができます。

（2）「無人オーケストラ」

128chマルチトラックで楽器ごとに収録したオーケストラの演奏を、多数のスピーカーで再現し臨場感あふれる音響体験。来場者は音の中を歩き、楽器ごとの響きや全体像を体感できます。

(3)「DIG SHIBUYA THEATRON」（2月14日のみ・渋谷公園通り）

渋谷公園通りが1日限定で屋外都市劇場へ大変身。

360度見渡せる空間で多様なパフォーマンスが行われ、街ゆく人々が演者かつ観客となる、公共空間活用プロジェクトを展開いたします。

「DIG SHIBUYA2026」オフィシャルウォーキングツアー募集開始！

本年の開催に伴い、「DIG SHIBUYA 2026 Official Tour - 最新アート×テクノロジーを体感するウォーキングツアー」を

2月13日(金)・14日(土)に実施いたします。

本ツアーは、英語対応可能なローカルガイドと共に、約2.5時間かけて渋谷の街を巡る少人数制（各日最大8名）の特別な観光体験。

イベント期間中ならではのデジタルアート展示や体験型プログラムの雰囲気を堪能しながら、

ガイドブックには載っていない“リアルな渋谷の街”の魅力を探索します。

世界的にも有名な渋谷スクランブル交差点の体験や、地上約230mから東京の街並みを360度

見渡せるSHIBUYA SKYでの絶景体験も含まれており、さらにツアー参加者には周遊デジタルパスSHIBUYA PASS（6,000円相当）が利用可能になるスペシャル特典が付与されます。（※注2）

⚫︎SHIBUYA PASS: https://shibuya-pass.com(https://shibuya-pass.com)

【ツアー実施概要】

「”DIG SHIBUYA 2026」 ” Official Tour - 最新アート×テクノロジーを体感するウォーキングツアー

【スペシャル特典：SHIBUYA PASS 付】

実施日時: １.2026年2月13日(金)15:00～ ２.2026年2月14日(土)15:00～

募集人数: 各日 最大8名

所要時間: 約2.5時間（150分）

開催言語: 英語

形 式 : 少人数 ガイド付（最大8名）ウォーキングツアー

参加料金 : 4,000円 / 人

集合場所 : SHIBU HACHI BOX （ハチ公前広場）

スペシャル特典: 6,000円相当の周遊デジタルパス【SHIBUYA PASS】が付与されます。（※利用時にアンケート協力が必要）

ツアー詳細＆お申し込み: JLB TOURS https://digshibuyatour.com/

■関連情報

DIG SHIBUYA オフィシャルサイト: https://digshibuya.com/

SHIBUYA PASS: https://shibuya-pass.com



【DIG SHIBUYA 2026概要】日程 ：2026年2月13日(金)から2月15日(日)

場所 ：渋谷公園通り周辺エリア、代々木公園ケヤキ並木、

渋谷区立北谷公園などの公共スペースや周辺のギャラリースペース、Spotify O-EAST他

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会

独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

公式サイト：https://digshibuya.com/ （日本語版）| https://digshibuya.com/en/ （英語版）

関連サイト：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/131142



注１) 出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000131142.html

注２) ご利用時にはアンケートにご協力をいただきます。

「PLAY! DIVERSITY SHIBUYA」をコンセプトに掲げ、官民協働による観光事業の振興を通して「国際文化観光都市・渋谷 SHIBUYA」の実現を目指しています。渋谷の街を一緒に盛り上げていく「渋谷区観光協会観光大使・フェロー」制度のほか、多種多様なジャンルにおいて活躍する方々、地域の方々と共に「渋谷ブランド」の創造と確立、その情報を発信することによって、全世界から観光客を誘致し、都市の活性化と区民の豊かな生活、魅力的な街づくりを推進してまいります。

