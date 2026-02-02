【家以上、店未満】飲食ビジネスをすぐに始められるレンタルキッチン「リノスぺkitchen神保町チヨダ」が千代田区神保町にOPEN！
リノスぺkitchen神保町チヨダ
リノスペ株式会社（ 本社：東京都新宿区、代表：竹越 達哉 ）運営するレンタルキッチン「リノスペkitchen」の新店舗が東京都千代田区・神保町駅にオープンいたしました。
チャレンジしてみたかった”飲食ビジネス”を”すぐに始められる”「リノスペkitchen」は1時間～利用が可能です。
初期投資ほぼ不要！食材のみ持参で飲食店もオープン可能な「家以上、店未満」の自由のキッチン
リノスペkitchenでは他の多くのレンタルスペースとは違い、
- 飲食店営業許可
- そうざい製造業許可
- 菓子製造業許可
を取得済。
店舗を持たずに飲食店を経営したい方、副業で趣味のお菓子を販売したい方、夢だったカフェを開きたい方…様々なニーズに対応が可能な「家以上、店未満」のレンタルキッチンです。
飲食店としての利用がイメージしやすいカウンター
今、注目が集まる「出張店舗」としても最適！
フリーランスで活躍する板前・シェフが腕を振るう場所として「出張店舗」としての利用も注目が集まっています。いわゆる出張料理は自宅に来てもらうのが一つのハードルですが、レンタルキッチンを利用する「出張店舗」であれば気軽に利用する事が可能です。
また、リノスペkitchenは都内に43店舗展開しているので、最寄り駅や利用人数などの都合に合わせて、幅広い選択肢があるのもポイントです。
その他にもこんな使い方が可能です- 間借り飲食店
- キッチンカーの仕込み場所
- マルシェ出店前の調理・仕込み
- お菓子のEC販売
- 料理教室・ワークショップ
- 出前館・デリバリー事業の運営拠点
- 会員制・間借りカフェの準備／試験運用
- YouTube・SNSの料理動画収録
「場所」に困って諦めていた夢も叶える事ができる”家以上、店未満のキッチン”──それがリノスペkitchenです。
インバウンドビジネスのロケーションとしても最適
外国人観光客向けに日本の家庭料理を作って、食べる「体験サービス」を提供する場としてもリノスペkitchenは最適です。既に多くの店舗が、実際にインバウンド向けの料理体験のアクティビティを提供しているユーザーに利用されています。
また、インバウンドビジネスに参入する為のサポートとして、
- トリップアドバイザー向け料理教室の住所登録サポート
- 英語が苦手でも対応できる体験パッケージ
などを用意しています。
仕事も遊びも対応できる万能レンタルスペース
「リノスペkitchen」は、もちろん一般的な利用も可能です。
使い方無限大！幅広い用途でご利用いただけます- ホームパーティ
- ミーティング
- 歓送迎会、打ち上げ
- 会食
- 映画鑑賞
- 朝会、セミナー
- デート
- ボードゲーム（各種用意してあります）
- アロマサロン、ワークショップ
ユーザーの想像力次第で、使い方は無限に広がります。
最大収容人数は35名まで（着席時31名まで）と、個人利用から団体利用まで様々なシーンに対応が可能です。
ボードゲームも各種取り揃えています
動画撮影用機材も完備
冬の時期に人気の鍋に加えて、フォンデュポットも用意。様々な「鍋パ」シーンに応える事が可能です。
明るくオシャレな空間と、快適に過ごせる設備・機材を完備
- 明るくオシャレなリビングのような内装
- 巨大プロジェクター(Aladdin)で動画を鑑賞
- 移動可能なロングソファーでゆったり過ごせます
- 調理家電、調理器具、食器は一式完備
- 動画撮影用の機材も一式完備
移動可能なロングソファが人気
店舗情報
店舗名：リノスぺkitchen神保町チヨダ
最寄り駅：都営新宿線 神保町駅 徒歩2分
定員人数：最大人数30名（着席28名） / 36.82平方メートル
所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目16第５千代田ビル
予約サイト：https://spacemarket.com/p/xgXjx7Pu5m62miHM(https://spacemarket.com/p/xgXjx7Pu5m62miHM)