【注文住宅の窓選び】窓・サッシの重要性は8割が認知も、こだわった人はわずか4割

■窓・サッシ選びで後悔しないためには事前の情報収集

注文住宅を建てる際、間取りや外観に注目しがちですが、実は窓やサッシの選択が住み心地を大きく左右することをご存じでしょうか。

窓は光や風を取り入れるだけでなく、断熱性能や省エネ性能に直結する重要な部分です。しかし、専門的な知識が求められるため、なんとなく業者任せにしてしまう方も少なくありません。

ということで今回はグランレブリーと共同で、事前調査で「注文住宅を建てたことがある」と回答した全国の男女179名を対象に「窓・サッシ選びの実態と後悔ポイント」についてのアンケートをおこない、その結果をサイト内にて公開したので紹介します。

「窓・サッシ選びの実態と後悔ポイントに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月16日～1月28日

調査対象者：事前調査で「注文住宅を建てたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：179サンプル

質問内容：

質問1：窓・サッシが住宅の断熱性能に影響することを知っていますか？

質問2：注文住宅の窓・サッシを選ぶ際に、どの程度こだわりましたか？

質問3：その理由を教えてください。

質問4：窓・サッシ選びについて、現在どのように感じていますか？

質問5：窓・サッシ選びで満足しているポイントを教えてください。

質問6：窓・サッシ選びで後悔しているポイントを教えてください。

質問7：窓・サッシ選びについて、事前にもっと知りたかった情報はありますか？

質問8：窓・サッシ選びについて、事前にもっと知りたかった情報を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■81.0％が窓・サッシの断熱性能への影響を「知っている」と回答

まず、窓・サッシが住宅の断熱性能に影響することを知っているかについて調査しました。

81.0％の方が「知っている」と回答しました。約8割の方が窓・サッシの重要性を認識していることがわかります。一方で、19.0％の方は断熱性能との関連を知らないまま家づくりを進めていたことになります。

窓は住宅の熱の出入りが最も多い部分であり、断熱性能の高いサッシを選ぶことで冷暖房効率が大きく変わります。

■窓・サッシ選びに「こだわった」人はわずか41.9％

続いて、注文住宅の窓・サッシを選ぶ際にどの程度こだわったかを聞いてみました。

「とてもこだわった」が10.6％、「ややこだわった」が31.3％で、こだわった人は合計41.9％にとどまりました。「あまりこだわっていない」は44.1％、「まったくこだわっていない」は14.0％となっています。

こだわった人とこだわらなかった人の理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「こだわった」と回答した方

・結露が気になるし、騒音や断熱の差が大きいから。（60代・男性）

・断熱機能を高めたいから。（30代・男性）

・光熱費に影響するから。（50代・男性）

・寒がりなので当時で1番性能いいやつにしました。（40代・女性）

・冬季の暖房費に影響が出ると思ったので。（40代・男性）

「こだわっていない」と回答した方

・費用との兼ね合いがあるから。（40代・男性）

・シンプルなのが好きで、費用を少しでも安く抑えるため。（30代・男性）

・決まった物だったから、自分では選べないので。（50代・女性）

・当時は今とは異なりまだそのような話がなかったので。（60代・男性）

・知識がなかった。（60代・女性）

こだわった方からは「寒冷地に住んでいるから」「断熱性能が光熱費に影響するから」といった具体的な理由が挙がりました。一方、こだわらなかった方は「費用が高くなるから」「当時は情報がなかった」「知識がなく業者任せにした」という声が目立ちます。

■満足している人は74.3％、一方で約4人に1人が「後悔」

窓・サッシ選びについて現在どのように感じているかを聞いてみました。

「とても満足している」が20.1％、「やや満足している」が54.2％で、合計74.3％が満足と回答しました。しかし「やや後悔している」は20.7％、「とても後悔している」は5.0％と、約4人に1人が後悔を感じています。

満足している方には、具体的にどのようなポイントがよかったのかを聞いてみました。

窓・サッシ選びで満足しているポイントを教えてください。

・断熱効果の高い窓やサッシを購入した点。（70代・男性）

・外との温度差があっても曇ったり、水滴が垂れてきたりはない。（40代・女性）

・40年たっているが、隙間ができない。（80代・女性）

・複層ガラスで断熱、遮音性が高い。（70代・男性）

・ペアガラス、ガス充填で断熱されて光熱費がおさえられているから。（60代・男性）

断熱性能の高さ、結露のしにくさ、気密性の良さなど、日々の快適さに直結するポイントで満足度が高いことがわかります。二重窓やペアガラスを選んだ方からは、冬でも暖かく過ごせるという声が多く寄せられました。

では、後悔している方はどのような点を挙げているのでしょうか。

後悔している方には、具体的にどのようなポイントで後悔したのかを聞いてみました。

窓・サッシ選びで後悔しているポイントを教えてください。

・掃き出し窓が多く、夏は暑い、冬は寒い状態なので。（60代・女性）

・当時はアルミ枠くらいしかなかったが今は樹脂製枠があり断熱性が良いと聞いたから。（60代・男性）

・2重ガラスではないので断熱効果が低い。（70代・男性）

・結露が酷い。（40代・女性）

・断熱性、防犯を重視したかった。（60代・女性）

「冬が寒い」「結露がひどい」「もっと断熱性能の高いものを選べばよかった」という声が多数を占めました。現在では樹脂サッシや複層ガラス、トリプルガラスなど高性能な製品が普及しています。これから注文住宅を建てる方は、こうした選択肢を知った上で検討することが大切です。

■33.5％が「事前にもっと知りたかった情報がある」と回答

最後に、窓・サッシ選びについて、事前にもっと知りたかった情報があるかを聞いてみました。

「ある」と回答した人は33.5％でした。約3人に1人が情報不足を感じていたことがわかります。

具体的にどのような情報を求めていたのでしょうか。

窓・サッシ選びについて、事前にもっと知りたかった情報

・材質による断熱性能の違い。（60代・男性）

・アルミ以外の選択肢を知りたかった。（60代・男性）

・どんな種類があって、それぞれどの程度断熱性能が変わるのかの具体的な比較。（30代・男性）

・種類がどんなものがあるのか一覧で知りたかった。絵で一覧で見れたらわかりやすい。（30代・女性）

・結露がどの程度発生するか。（70代・男性）

・断熱性と耐久性のある窓の構造や組み合わせ情報。（60代・男性）

断熱性能の数値的な比較、サッシの素材（アルミ・樹脂・複合など）の違い、窓の種類と効果の一覧といった具体的な情報を求める声が多く見られました。専門的な内容だからこそ、わかりやすく比較できる情報があれば、より納得のいく選択ができたという思いがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、窓・サッシが断熱性能に影響することを8割以上が認識している一方、実際にこだわった人は約4割にとどまるという実態が明らかになりました。

こだわらなかった理由としては、専門知識の不足や予算の制約、当時の情報不足などが挙げられています。その結果、約4人に1人が後悔を感じており、とくに「断熱性能が低い」「結露がひどい」「冬が寒い」といった点で不満を抱えていることがわかりました。

窓・サッシは家の快適性や光熱費に直結する重要な部分です。注文住宅を検討する際は、デザインや間取りだけでなく、窓の性能についても十分な情報収集を行い、専門家に相談しながら選ぶことをおすすめします。



