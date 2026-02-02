新作「ポメラート トゥギャザー」のリンクがつなぐ、美しい絆

ポメラート・ジャパン株式会社

「ポメラート トゥギャザー」は、私たちの在り方を形づくる、静かで強い絆の美しさを讃えるコレクション。なめらかなゴールドバンドが寄り添い、結ばれ、現代的な「絆・つながり・自立」のシンボルを描きます。2026年、コレクションには新たに、ホワイトダイヤモンドの輝きをまとった2つのクリエイションが登場。日常にエレガンスを、特別な瞬間に輝きをともします。

ローズゴールドにホワイトダイヤがあしらわれた「Pomellato Together」リング

「つながり」の新たな象徴

彫刻的でセンシュアルな魅力を放つ新作リングは、磨き上げたローズゴールドのバンドが、ホワイトダイヤモンドのイレギュラーパヴェをあしらったリンクによって包み込まれるデザイン。ダイヤモンドは単なる装飾ではなく、想いを照らす光として描かれています。その輝きは感情をきらめかせ、意味を深めるように寄り添います。リングの構造は美しい躍動感を宿し、3本の独立したゴールドバンドが中央

のリンクを囲みます。ボリュームがありながら洗練され、肌に吸い付くような着け心地と、ポメラートならではのゴールドのなめらかな質感は、職人の手仕事で丁寧に仕上げられています。さまざまな絆の誓いとして、自分への約束として、大切な人への贈り物として、「つながり」のあたたかさを現代的な佇まいで表現します。

新作イヤリングは、サークルが重なり合ったアイコニックなモチーフを華やかで優雅なシルエットへと昇華。ダイヤモンドパヴェをほどこしたリンクが2つのローズゴールドのサークルをつなぎ、小さな輪が大きなフープの内側に重なり合う、光の軌道のようなデザインです。繊細なバランスが生むしなやかな動きが顔周りを彩り、パヴェリンクは視線を引き寄せるきらめきを、ポリッシュ仕上げのゴールドサークルはやわらかな輝きをともします。デイタイムからイブニングまで万能に活躍する洗練さをそなえています。

ダイヤモンドパヴェをほどこしたリンクがローズゴールドのサークルをつなぐ「Pomellato Together」イヤリング

あらゆる愛の形を讃えて

「ポメラート トゥギャザー」は、パートナー、友人、家族、そして自分自身との、すべての絆を讃えるコレクション。重ねて、組み合わせて、自分だけのストーリーを描けるようデザインされています。複数のバンドが連なる多連リングを1本で主役にして、またはリングを重ねてメッセージやボリュームを楽しんで。さらにゴールド系のリングを加えて、流れるような光の動きが際立ちます。ネックレスはシンプルなチェーンにモチーフが胸元で輝き、重ねてより華やかに。イヤリングはひとつでも、イヤーカフと合わせて印象的に、顔周りに光を添えます。

ブレスレットは重なり合うエレンガンスで手元を華やぎ、ひとつで控えめに洗練され、重ねて大胆に。「ポメラート トゥギャザー」を自分らしくスタイリングすることで、人生を彩るさまざま愛のかたちを祝福します。

ローズゴールドにホワイトダイヤがあしらわれた「Pomellato Together」リング

ミラノの職人技を肌で感じる

「カーサ・ポメラート」では、150名以上の熟練した職人が、金細工技巧と、ポメラートを象徴するイレギュラーパヴェの美を融合させています。ひとつひとつの曲線は触れたくなるように描かれ、ダイヤモンドは光を最大限に引き出すため一点ずつ丁寧にセッティング。滑らかなリンクの可動、手仕事ならではのなめらかな光沢。そのすべてが緻密なクラフツマンシップの証です。生み出されたジュエリーひとつひとつが、その意味を体現するように親密で、自信を引き出し、ポメラートらしさに満ちた、ミラノで丁寧に作り上げられた逸品です。