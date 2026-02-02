管理総数11,000件のサーラ不動産が、「いえらぶBB」でWeb申込みを開始！

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、サーラ不動産株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：赤間真吾、以下「サーラ不動産」）に対し、不動産の業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」の提供を開始しました。

▽サーラ不動産の物件一覧はこちら

https://bb.ielove.jp/ielovebb/rent/index/groupIds/239292/

■背景・概要

これまでサーラ不動産では、物件連動やホームページ、賃貸管理、Web申込みなど、用途ごとにシステムが分かれており、運用が煩雑になるという課題を抱えていました。

このたび、不動産業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」のWeb申込みを導入し、運用を開始しました。

この導入により、「いえらぶBB」を利用する全国の賃貸仲介会社は、サーラ不動産が管理する物件の空室状況をリアルタイムで確認でき、オンラインでの入居申込みや進捗確認までを一元管理できるようになります。

今後とも、いえらぶGROUPでは不動産業界の業務効率化、DXを促進してまいります。

■「いえらぶBB」のWeb申込み機能とは

Web上で入居申込みを完結できるシステムです。入居者や仲介会社が、スマートフォン・PCで申込みを行えます。入力情報は仲介・管理・保証会社に共有可能で、入居までのやり取りが効率化されます。

また、審査進捗フローを自由にカスタマイズできるため、賃貸管理会社は自社付け・他社付けいずれの申込みも、「いえらぶCLOUD」上で一元管理できます。すべての申込対応がWeb上で完結するため、業務の効率化が期待できます。

▼活用メリット

(1)24時間365日、Web申込み対応

(2)仲介会社・管理会社・保証会社の3者間で、申込情報をリアルタイムに共有

(3)審査状況の可視化に加え、フローを自由にカスタマイズ可能

(4)自社・他社付け申込みを一元管理

(5)書類不要で申込業務を大幅効率化

サービスサイト：https://bb.ielove.jp/

■サーラ不動産について

サーラ不動産株式会社は、愛知・静岡エリアを拠点とする総合不動産会社です。東証プライム上場のサーラコーポレーションを母体とし、グループ従業員数約5,000名の強固な基盤を誇ります。2025年の創立60周年を機に、従来の「仲介」「管理」に「投資」「まちづくり」を加えた4事業を柱に据え、2030年ビジョンの実現に向け投資事業を加速させています。



再開発拠点「emCAMPUS」を通じた地域活性化に加え、本システムの導入により基盤事業のDXを深化。業務の高度化で創出した力を地域社会へ還元することで、事業を通じた社会課題の解決と、唯一無二の魅力ある街づくりに貢献し続けます。

会社名：サーラ不動産株式会社

代表者：代表取締役 赤間 真吾

設立 ：1965年3月

資本金：9,000万円

所在地：愛知県豊橋市駅前大通1丁目55番地 サーラタワー

コーポレートサイト：https://sre.sala.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名 泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

