【関西就活に革命を】「おかん級のお節介」でUターンも地元就職も逃がさない！就活エージェント「ジョブコミット関西」が、コテコテ全開のクセが強すぎるHPを公開

株式会社HRteam

株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）が運営する、就活エージェント「ジョブコミット関西」は、サービス拡大に伴い、関西支社特設サイトを公式オープンいたしました。

公式サイトはこちら :https://job-commit.com/kansai/

従来の就活エージェントのサイトは「真面目」「堅実」なものが一般的ですが、ジョブコミット関西はあえてその常識を打破しました。「一人で悩んでる暇ないで！」「一緒に掴もか」という、関西ならではの距離感の近さと親身さ（＝お節介）こそが私たちの最大の強みです。

また公式HPを公開に至った背景として、「地元・関西で働きたい」「東京の大学に出たけど、関西に戻って就職したい（Uターン）」という学生がいる一方で、一般的な就活サイトでは「関西特有の企業の雰囲気」や「実際の働きやすさ」までは見えにくいのが現状です。

ジョブコミット関西は、メンバー全員が関西を拠点に活動する「地場エージェント」で構成されています。

Web上のスペックだけでは分からない、関西企業の「ノリ」や「人情」、そして「将来性」を肌感覚で知っている私たちだからこそできるマッチングがあります。

より多くの就活生に知っていただくために、公式HPを公開しました。

TikTokでも情報発信中

「大阪の昼軍神」（＠hirugunshin）のアカウントでは、人材紹介サービスの悪しきイメージを払拭するための情報や就職活動における情報を発信中です。

フォローをお待ちしております！

https://www.tiktok.com/@hirugunshin

株式会社HRteam

就活相談はこちら :https://lit.link/hirugunshin

HRteamは2014年に新卒紹介サービスをリリースして以降、求職者と求人者と徹底的に向き合うスタイルで様々なサービスのリリースを行い多くのマッチングを生んできました。

人的資本経営という言葉に象徴されるように、企業の課題は「人材」にフォーカスされるようになっています。

HRteamは日本の採用や就活、雇用における課題を、既存事業のサービス向上と拡大、継続的な事業創造を積極的に行うことで解決していきます。

提供サービス

新卒紹介サービス『ジョブコミット』(https://job-commit.com/shinsotsu/)

中途紹介サービス『アゲルキャリア』(https://ageru-career.com/)

採用イベントサービス『JOB HUNT』(https://thejobhunt.jp/)

年収自己申告型就活アプリ『First Jobs』(https://firstjobs.jp/)

SNS

公式YouTube「ヤバい会社＠HRteam」(https://youtube.com/@yavai.company2025?si=Ysjfidht5PiElQXy)

HRteam広報TikTok「あしながお姉さん」(https://www.tiktok.com/@ashinaga.onesan)

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業