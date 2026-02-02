ミラボ、和歌山県 橋本市で 母子手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」提供開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）の母子手帳アプリ「mila-e（ミライー） おやこ手帳」が、和歌山県 橋本市に導入され、「橋本市 ほのぼの おやこ手帳」として 提供を開始しました。

「mila-e おやこ手帳」導入背景

和歌山県 橋本市では、これまで様々な子育て支援事業に取り組んでまいりましたが、子育て家庭に寄り添う「伴走型相談支援」のより一層の充実を図るため、「母子保健衛生費国庫補助金」を活用し、「mila-e おやこ手帳」を導入する運びとなりました。

「mila-e おやこ手帳」では、橋本市からのお知らせを月齢・年齢にあわせてタイムリーに受信できる「メール配信・プッシュ通知機能」、予防接種漏れや接種間隔ミスを防ぐことができる「予防接種AIスケジューラー」、成長グラフや乳幼児健診の記録など母子手帳の内容をマイページに記録できる「電子母子健康手帳 機能」など、ICTを活用した子育て家庭への継続的なサポートを実現します。

ご利用方法

【アプリ版】各ストアよりダウンロードしてください

・App Store ：ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%93%E6%89%8B%E5%B8%B3/id6476123510)

・Google Play ：ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mi_labo.oyako_techo&pcampaignid=web_share)

【ブラウザ版】以下URLよりアクセスしてください

https://oyako-techo.jp/

問い合わせ先（橋本市にお住まいの方）

橋本市 子育て応援課 TEL：0736-33-0039

「mila-e（ミライー） おやこ手帳」について

■ 主な機能（自治体により導入機能は一部異なります）

・電子母子健康手帳

・予防接種AIスケジューラー ※特許取得

・地域の子育て情報 掲載

・メール配信・プッシュ通知

・オンラインアンケート

・イベント・教室 検索

・子育て施設検索

・医療機関検索

・公的個人認証・マイナンバー連携

・多言語翻訳

・離乳食サービス・アレルギーチェック ※特許取得

・その他オプション機能あり



mila-e おやこ手帳 サービス紹介：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ 導入事例

以下より、導入自治体一覧および各自治体のオリジナルデザイン例をご覧いただけます。

導入事例はこちら :https://mi-labo.co.jp/cases/■ 導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/

■ 資料請求 ：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e おやこ手帳 担当 03-6821-8600

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種AIスケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。