【こむぎの×うちだ屋】“博多うどん”リブランディング第3弾！長崎県諫早市（いさはや）に「うちだ屋 東諫早店」が2026年2月5日グランドオープン

株式会社こむぎのふんわりもちもちのうどんが特徴の「うちだ屋」

株式会社こむぎの（本社：東京都千代田区、代表取締役：笹山 直人）は、2025年3月にグループ傘下に加わった福岡市発祥の老舗うどん店「うちだ屋」(https://www.instagram.com/uchidaya_official/)のリブランディング第3弾として、2026年2月5日（木）に「うちだ屋 東諫早店」（読み：ひがしいさはやてん、所在地：長崎県諫早市小野町401-4）をグランドオープンいたします。

本店舗は、「うちだ屋」グループのひとつである「うどん華 諫早店」を刷新し、現代のライフスタイルに合わせた快適性とデザイン性を取り入れた“新・うちだ屋”として再スタートいたします。福岡県でリブランディングを行った多々良店、頴田店での実績を背景に、長崎県内では初となるリニューアル店舗としてオープンします。

・長崎県初の“新・うちだ屋”誕生──リブランディング第3弾として「うちだ屋 東諫早店」をオープン

■福岡での実績を経て、長崎へ──“新・うちだ屋”第3弾の展開背景

「うちだ屋」は、福岡を中心に展開してきた老舗うどんブランドです。昆布・かつお・いりこを合わせた天然だしと、厳選した小麦粉で仕上げるふんわりもちもちの自家製うどんを看板に、地域の日常に寄り添う“普段使いのうどん店”として長年親しまれてきました。うどんを軸に、丼ものや定食まで幅広く揃える食堂スタイルも特徴のひとつです。

2025年3月には、店舗運営を行う株式会社うちだ屋が当社のグループ傘下となり、「地域ブランドの再興」を掲げたリブランディングプロジェクトを始動しました。同年11月には、その第1弾として創業の地である「うちだ屋 多々良店」を旗艦店としてリニューアルオープン。続く12月には、第2弾として「うちだ屋 頴田店」も刷新しました。

両店舗では、うちだ屋の味づくりの原点である“だし”と“うどん”を大切にしながら、利用しやすさやメニュー構成、店舗環境の見直しを実施。その結果、リニューアル前と比較して来店客数が倍以上に伸長するなど、好調な実績を上げています。

こうした成果を背景に、今回、長崎県では初となる業態転換店舗として「うちだ屋 東諫早店」をオープンする運びとなりました。リブランディング第3弾として、これまで培ってきたうちだ屋の強みを長崎へと広げ、地域の日常に寄り添う店舗づくりに取り組んでまいります。

「うちだ屋 東諫早店」外観（イメージ）「うちだ屋 東諫早店」外観（イメージ）

■「うどん華 諫早店」から刷新──日常使いしやすい店舗へ

「うちだ屋 東諫早店」は、「うちだ屋」グループのひとつである「うどん華 諫早店」を刷新した店舗です。「利用しやすさ」と「居心地の良さ」をテーマに、現代のライフスタイルに合わせた店内レイアウトとDXサービスを新たに導入しました。

- テーブル席・カウンター席・座敷席を備えた全24卓63席の構成- お一人様でも利用しやすいカウンター席を増設- 家族連れやシニア層にもゆったり過ごせる座敷席を配置- キャッシュレス決済に対応し、スムーズな利用環境を整備「うちだ屋 東諫早店」内観（イメージ）■多様な世代に寄り添う、うどんを主役にしたメニューラインナップ

「うちだ屋 東諫早店」では、うちだ屋の強みである天然だしと自家製うどんを主役に、量や組み合わせを工夫したセットメニューや、日常使いしやすい価格帯のメニューを取り揃えました。

新メニューとして登場する「ミニミニセット」は、人気のカツ丼と肉うどんをそれぞれハーフサイズで提供し、デザートが付いたお得なセットです。いろいろな味を少しずつ楽しみたい方や、量を控えたい方にも利用しやすい内容となっています。ミニ丼は、天丼やねぎとろ丼などへの変更も可能です。

「和風ちゃんぽんうどん」は、昆布・かつお・いりこを合わせた天然だしをベースに、野菜をたっぷり使用したうちだ屋オリジナルの一杯。旨味を高めたかしわ飯を組み合わせたセットとして提供します。

福岡の食文化を象徴する「かしわうどん」は、鶏肉の量を増やし、だしとの相性をさらに高めました。かしわ飯とのセットは、親しみやすさと満足感を兼ね備えた定番メニューです。



さらに、寒い季節に合わせた取り組みとして、東諫早店限定で「おでん」メニューを展開。大根・玉子・こんにゃく・厚揚げ・しらたきといった定番の具材を、うちだ屋自慢のだしで丁寧に仕上げました。単品での注文に加え、5種類すべてを一皿で楽しめるお得なセットもご用意しました。うどんと組み合わせた食事や、もう一品欲しいときにも利用しやすい内容です。

日常の食事から季節の味わいまで、さまざまな場面で気軽に利用できるラインナップを通じて、地域の暮らしに寄り添ってまいります。

【主なメニューラインナップ】

〈イチオシ〉

・ミニミニセット（カツ丼＋肉うどん〈ハーフサイズ〉・デザート付き）\890 ※新商品

〈定番・人気〉

・和風ちゃんぽんうどん \880

・かしわセット（かしわうどん＋かしわ飯） \990

〈東諫早店 限定販売〉

・おでん（大根／玉子／こんにゃく／厚揚げ／しらたき） 各\150

・おでん5個セット \600



※すべて税込み価格

★新商品★ ミニミニセット（カツ丼＋肉うどん〈ハーフサイズ〉・デザート付き）かしわセット（かしわうどん＋かしわ飯）

【店舗概要】

店舗名：うちだ屋 東諫早店

グランドオープン：2026年2月5日（木）

住所：長崎県諫早市小野町401-4

電話番号：0957-22-6761

営業時間：11:00～21:00

定休日：年中無休

座席数：全24卓63席（カウンター13席／テーブル8卓／座敷3卓）

駐車場：26台

Instagram：https://www.instagram.com/uchidaya_official/

公式サイトURL：https://www.uchidaya.co.jp/

〈オープニング特典〉

（1）ステッカープレゼント

期間： 2026年2月5日（木）～9日（月）

内容： うちだ屋オリジナルキャラクター「うっピイフレンズ」限定ステッカーをプレゼント

配布数： 各日100名様（全5日間・合計500名様）

（2）クーポン付きチラシを配布

内容：先着1,000名様に合計200円分のクーポン付きチラシを配布

※終了日未定

・株式会社こむぎのについて

株式会社こむぎのは、「食を通じて、顧客と従業員の夢を実現する」というビジョンのもと、革新的な飲食ブランドの開発とフランチャイズ展開を行う“食の総合プロデュース企業”です。地方活性型ベーカリーブランド「小麦の奴隷」をはじめとする主力ブランドの全国展開に加え、地域企業との連携、海外出店、外食企業のプロデュース支援、M&Aによる事業再生など、多角的な事業を通じて“食の可能性”を広げ続けています。

当社の経営陣には、創業者である橋本 玄樹、上場飲食企業グローバルダイニングの取締役副社長を経て「レモネードレモニカ」など複数の著名飲食業態を開発してきた連続起業家・河村 征治、同氏と共に100店舗を超える飲食店を手がけてきた笹山 直人、大手ベンチャーキャピタルのキャピタリストを経てバイアウトファンド「日本創生投資」を創業した三戸 政和、「小麦の奴隷」の発案者で連続起業家・堀江 貴文らが名を連ねています。

当社のグループ傘下である「うちだ屋」ブランドの運営を担う株式会社うちだ屋では、2026年2月1日付で経営体制の変更を行い、代表取締役社長に大井 裕之、取締役副社長に笹山 直人が就任いたしました。新たな経営体制のもと、地域に根ざしたブランド運営と事業基盤の強化を図ってまいります。

このたびオープンする「うちだ屋 東諫早店」は、地域の食文化を大切にしながら、現代のニーズに合わせた“日常的に利用しやすい店”として再出発いたします。地域の皆さまに親しまれる店舗を目指し、ブランド価値の向上に努めてまいります。

株式会社こむぎの

代表者：笹山 直人

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

業種：飲食業

公式サイトURL：https://komugino.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：占部 ひとみ

電話番号：080-6728-1355

Eメール：urabe@uchidaya.ne.jp