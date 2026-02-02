未経験から完全無料でAI仕事術が身につく！寄付型AIコミュニティ「AIパレットLab」が2月2日より始動

STAR株式会社

STAR株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表：山下佳二宏）は、「AI格差」の是正をミッションに掲げ、経済的な事情に関わらず誰もがAIを学べる"完全寄付型"の生成AIコミュニティ「AIパレットLab」を、2026年2月2日（月）に正式ローンチいたします。これは、高額な受講料を必要とせず、学びたいという純粋な意欲を持つすべての人に開かれた、新しい形の学びの場です。

■なぜ今、「AI格差」に対応する必要があるのか

生成AIの急速な社会実装が進む一方、その恩恵は一部の専門家や大企業に偏り、情報や学習機会へのアクセス格差が「AI格差」として顕在化しつつあります。かつてのインターネット普及期における物理的なアクセス格差を超え、現在はAIを論理的・構造的に使いこなす能力の差が深刻化しています。

この格差は、個人の学習機会に影響を与えるだけでなく、企業のビジネスのデジタル化を停滞させ、日本企業の対応力や機敏性を著しく低下させるリスクを孕んでいます。

私たちは、AIが一部の層の専有物となるのではなく、「誰もがAIを学ぶ権利を持つ」公正な社会を実現するために立ち上がりました。

■調査から見える、AI学習環境の現状と市場ニーズ

この課題の重要性を検証するため、私たちが実施したビジネスパーソンへの意識調査では、日本のAI利用環境における構造的な特性が明らかになりました。

【調査概要】

【現在の市場は「二極化」している】

- 調査対象：全国のビジネスパーソン117名- 調査期間：2026年1月28日- 調査方法：インターネット調査- サンプル数：117名

調査結果から見えるのは、AIを日常的に活用している「活用層」と、関心を持ちながらも活用に至っていない「非活用層」との間での利用状況の二極化です。

年齢別の利用状況では、30-40代が最も活用が進んでいる一方、50代以上では『あまり興味がなく、使ったこともない』層が増加。世代ごとに異なるアプローチが必要であることが明確。

特に注目すべきは、「興味はあるが活用できていない層」（試したが継続していない層と使い方が分からない層の合計）が34人（29.1%）を占めるということです。この層はAIに対する学習意欲を潜在的に持ちながらも、適切な学習環境や継続性を担保する仕組みを欠いています。

【AI学習における複数の課題が存在する】

調査では、AI学習における阻害要因として以下が挙がっています。複数回答形式のため、1人が複数の阻害要因を選択しています。

【「気づかない盲点」：認識のズレが示す真の障壁】

年齢別の課題の詳細分析。50代では『費用がかかりそう』という懸念が11人と最多。30-40代では『体系的に学ぶ場所が分からない』が12人で課題。各世代の具体的なニーズが異なることが実証される。

最も特筆すべき発見は、「ハードルを感じていない」層が34.2%と最多である一方、「日常活用層」は33.3%に留まっているという点です。これは、一定数が「AIの真の可能性を理解していないために、課題自体を認識できていない」という状態にあることを示唆しています。

つまり、多くの人がAIについて「分からない」のではなく、むしろ「分かっていないことに気づいていない」という状態にある可能性があります。この認識のズレこそが、日本におけるAI普及を阻む真の障壁であり、従来の教育アプローチでは対応できない構造的な課題なのです

【年齢別に見える、異なるニーズと課題】

この調査データから、世代ごとに明確に異なるニーズと課題が浮き彫りになります。

【市場ニーズ：無料の学習環境への関心が高い】

- 30代～40代（計52名）：実用化を牽引する「コアユーザー層」この世代は、仕事等での実用性が高いためか、最もアクティブに利用しています。30代・40代の回答者のうち、相当数が「日常的に活用している」を選択しており、既に利用している層が多いことが特徴です。しかし、すでに利用している層が多いからこそ、新たな課題が生まれています。初心者の悩みよりも、「使い方を体系的に学ぶ場所が分からない」という課題を挙げる傾向があります。独学での利用に限界を感じ、次のステップを求めている層です。この世代は、学習コミュニティへの関心も高く、「積極的に参加してみたい」という回答が最も多く見られるのがこの層です。質の高い情報を求める「学習意欲の高い層」と言えます。- 50代～60代（計43名）：段階的な参加を検討する「検討層」回答数が最も多い50代（29名）と、最も少ない60代（14名）では、若年層とは異なるハードルが存在します。「興味はあり、試したことはあるが継続的には使っていない」や「使い方が分からない」という回答が目立ち、一度は触れたものの、習慣化に至っていないケースが多いようです。この世代の特徴として、「自分の生活や仕事にどう役立つのか想像しにくい」および「費用がかかりそうだと感じる」という2点が顕著です。特に「費用がかかりそう」という懸念は、50代で11人が選択しており、他の世代と比べて目立ちます。この層は、学習コミュニティへの関心も「内容によっては参加を検討したい」や「情報を見る程度なら関心がある」という慎重な姿勢が主流です。段階的な参加を望むニーズが読み取れます。- 20代（計22名）：利用格差が大きい「両極端な層」デジタルネイティブ世代ですが、必ずしも全員がAIに精通しているわけではありません。「日常的に活用している」層がいる一方で、「よく分からない／判断できない」「あまり興味がない」という回答も多く、関心の有無がはっきりと分かれています。関心がある層でも、「情報が多すぎて、何から始めればよいか分からない」という情報過多（オーバーロード）を挙げるケースが散見されます。「分からない／判断できない」という回答も比較的多く、自分にとっての必要性をまだ感じ取れていない層が一定数存在します。

一方で、もし費用の負担なく学べるAIコミュニティがあった場合、「積極的に参加したい」（13人）と「内容によっては検討したい」（31人）を合わせた44人（37.6%）が参加を希望しており、誰もがアクセスできる学習環境への関心が一定程度存在することが示唆されました。

無料のAIコミュニティへの関心は高い。『積極的に参加したい』『内容によっては参加を検討したい』『情報を見る程度なら関心がある』を合わせると、約59%が何らかの形での参加に関心を示している。

この結果は、経済的なハードルの除去が学習参加の促進要因となる可能性を示唆しています。現在、活用していない層の一部に対して、適切な学習環境を提供することで、アクティブユーザー層の拡大につながる可能性が考えられます。

【調査から見える、必要な学習環境の多様性】

この調査結果から明らかなのは、一律のアプローチでは不十分ということです。

- 30-40代は、「体系的な学習環境」と「実践的なノウハウ」を求めている- 50-60代は、「具体的なユースケース」と「心理的ハードル（コスト・用途不明）」の除去を求めている。- 20代は、「情報の整理」と「シンプルなロードマップ」を求めている

各世代が異なるニーズを持つからこそ、複数の学習機会が必要なのです。

■"完全寄付型"という新しい学習環境モデル

この課題に対し、私たちは「AIパレットLab」を"完全寄付型"で運営するという決断をしました。これは、「お金の有無が学びの機会を左右する」という構造そのものをなくすための取り組みです。参加者の学びたいという想いを尊重し、その想いに共感する次の誰かが寄付で支える。この「学びと支援の循環」によって、持続可能なコミュニティを社会全体で育てていくことを目指します。

■「AIパレットLab」が提供する3つの無料学習機会

- AI活用メディア膨大な情報をキュレートし、業種別の具体的なAI活用事例を体系的に提供します。「何から始めればよいか分からない」という情報過多の問題を解決し、特に30-40代の「体系的な学習環境」への需要に応えます。- レベル別・業種別コミュニティAI初心者も、専門家も、同じ志を持つ仲間と繋がり、安心して学びを加速させることができます。相談できる環境がない、活用イメージが湧かないという課題を解決し、特に50-60代の「具体的なユースケース」と「心理的ハードルの除去」への需要に応えます。- 無料ライブセミナーAI活用の最前線で活躍する実務家や経営者を招き、誰でも無料で参加できるセミナーを定期開催します。体系的な学習環境の欠如を補い、実践的な知見を提供し、特に20代の「情報の整理」と「ロードマップの提示」への需要に応えます。

【直近のセミナー開催日程】

- 2月13日（金）20:30～22:00 マツケン社長 氏- 2月27日（金）20:30～22:00 なりタイ園長 氏- 3月11日（水）20:30～22:00 水口龍弥 氏- 3月18日（水）20:30～22:00 根本拓也 氏- 3月25日（水）20:30～22:00 灰藤健吾 氏

※登壇者の詳細や参加方法については、公式サイトにて順次公開いたします。

【代表メッセージ】

AIは、特定の専門家だけが独占する技術ではありません。本来、誰もが自由に触れ、人生を豊かにする「開かれた道具」であるべきだと私は信じています。しかし今、経済的な余裕や環境の差によって、AIを学べる人と学べない人のあいだに、深刻な「AI格差」が生まれています。この状況を前に、「誰もがAIを学ぶ権利を持っている」という強い信念から、私たちはこの「AIパレットLab」を立ち上げました。

AIパレットLabは、完全寄付型の生成AIコミュニティです。

私たちが寄付型を選んだのは、「お金があるから学べる」という境界線を取り払い、学びたいという純粋な意欲だけを尊重したいからです。このコミュニティは、運営者だけのものではありません。参加者一人ひとりが、次の人の学びを支える存在となり、「みんなの想いでつくり、みんなの力で育てていく」持続可能な循環を目指します。ここは、あなたの可能性をひらく場所です。

一緒に、AIが誰にとっても「当たり前の道具」となる公正な社会を、ここAIパレットLabからつくっていきましょう。

STAR株式会社 執行役員 北澤陽介

【代表者プロフィール】

北澤 陽介（きたざわ ようすけ）

銀行員・社会保険労務士を経て2020年にSTAR株式会社に参画しデジタルマーケティングに従事。2021年よりArea33株式会社を創業。暗号資産関連事業に携わり、ブロックチェーン・メタバース・AIなど最先端のデジタル領域に幅広く精通。2024年より現職。現在は、年間1億円以上の広告を運用する現役のマーケターを務める傍ら、法人向けのAI研修講師・AIコンサルタントとして活動。

STAR株式会社執行役員

AIパレットWorks 講師

STARマーケティングスクール 講師

【サービス概要】

【運営会社概要】

【本件に関する問い合わせ先】

- サービス名：AIパレットLab- ローンチ日：2026年2月2日（月）- 形式：完全寄付型 生成AIコミュニティ- 公式サイト：https://ai-palette-lab.com- 会社名：STAR株式会社- 所在地：大阪府大阪市西区西本町- 代表者：山下佳二宏- 事業内容:事業へのAI導入コンサルティング、DXを推進するAI人材の教育訓練事業、最新AI活用メディアの運営、WEBマーケティング支援事業、WEB広告運用代行、WEBサイトデザイン制作、SNSマーケティング支援、デジタルマーケティング事業構築支援、マーケティングスクールの運営、生活用品の通信販売事業、前各号に附帯する一切の業務- 会社URL：https://star-inc.co/- STAR株式会社 広報担当 松村- Email: info@star-inc.coSTAR株式会社

