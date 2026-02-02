第63回「宣伝会議賞」贈賞式　2月18日(水)に開催

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役：高橋智哉）は、2月18日(水)に日本最大級の公募型広告賞である第63回「宣伝会議賞」の最終審査会と贈賞式を開催し、グランプリほか各賞を発表します。贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信いたします。



「宣伝会議賞」は、月刊『宣伝会議』が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテで応募いただく公募広告賞です。63回目となる今年度は、一般部門30社、中高生部門15社から課題協賛をいただき、2025年8月1日(金)から10月7日(火)まで作品を募集しました。

2026年2月18日(水)に実施する一般部門の最終審査会では、ファイナリスト23作品のなかからグランプリなど主要賞を決定。同日17時から行われる贈賞式にて、受賞作品を発表します。

贈賞式の様子はYouTubeでライブ配信し、受賞者のコメントや審査員からの講評をお届け。今年度のイメージキャラクター・ダウ90000の蓮見翔さんもプレゼンターとして登壇します。

日時：2026年2月18日（水）17:00～（予定）

視聴方法：YouTubeライブにて生配信（視聴無料）

配信URL：https://youtube.com/live/2b6xQ77qgZU(https://youtube.com/live/2b6xQ77qgZU)



各課題の企業が選ぶ「協賛企業賞」作品と受賞者コメント、および二次・三次審査通過者の氏名は、1月30日(金)発売の月刊『宣伝会議』3月号に掲載中です。

なお、一般部門のファイナリスト作品については、宣伝会議デジタルマガジンにて公開中です。贈賞式での最終結果発表に先駆け、ぜひ宣伝会議デジタルマガジンにて、入賞まであと一歩に迫るファイナリスト作品をご覧ください。

月刊『宣伝会議』2026年3月号のご購入はこちら(https://amzn.asia/d/iqFS8nT)

「宣伝会議デジタルマガジン」のお申込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/public/e-mag/index.html#intro)

第63回宣伝会議賞公式サイトはこちら(https://awardg.sendenkaigi.com/senden)





「宣伝会議賞」詳細

株式会社宣伝会議が主催する広告表現のアイデアをキャッチフレーズまたは絵コンテ・字コンテという形で応募いただく公募広告賞です。

【募集内容】

《一般部門》協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチフレーズもしくは絵コンテ・字コンテを募集します。

《中高生部門》協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチフレーズを募集します。個人応募のほか、団体応募も可能です。

【応募期間】

2025年8月1日（金）10：00～2025年10月7日（火）13：00

【応募資格】

（一般部門）年齢、職業、国籍は一切問いません。個人・実名での応募に限ります。過去に当賞の金・銀・銅賞、もしくはグランプリ・準グランプリ・コピーゴールド・CMゴールド・ビデオ＆オーディオゴールドのいずれかを受賞された方は応募できません。また現在、課題関連の広告制作に携わっている方も応募できません。

（中高生部門）中学生・高校生のみ応募できます。学校単位、クラス単位での団体応募も受け付けいたします。

【審査員】

広告界の第一線で活躍するコピーライターやCMプランナー、クリエイティブディレクター約100名。

【各賞の概要】

《一般部門》

グランプリ（1点）：賞杯・賞状・賞金100万円

コピーゴールド（1点）：賞杯・賞状・賞金30万円

ビデオ＆オーディオゴールド（1点）：賞杯・賞状・賞金30万円

眞木準賞（1点）：賞杯・賞状・賞金30万円

シルバー（6点）：賞状・賞金5万円

学生賞（数点）：賞状・賞金5万円

協賛企業賞（各社1点）：賞状・賞金3万円

《中高生部門》

グランプリ（1点）：賞杯・賞状・副賞（ギフトカード10万円分）

準グランプリ（1点）：賞杯・賞状・副賞（ギフトカード8万円分）

ゴールド（1点）：賞状・副賞（ギフトカード6万円分）

シルバー（1点）：賞状・副賞（ギフトカード5万円分）

ブロンズ（1点）：賞状・副賞（ギフトカード3万円分）

特別審査員賞（1点）：賞状・副賞（ギフトカード3万円分）

協賛企業賞（各社1点）：賞状・副賞（ギフトカード2万円分）

※変更の可能性があります。

※入賞者は贈賞式にご招待いたします。



【協賛企業】

《一般部門》アサヒグループジャパン／イー・スピリット／一条工務店／ヴァリューズ／オザックス／オタフクソース／キーエンス／キッコーマン／クレディセゾン／サントリー／三和物産／JR東日本クロスステーション／JT／資生堂ジャパン／大同生命／タンスのゲン／日本郵便／日本気象協会／日本コカ・コーラ／日本生活協同組合連合会／日本レジストリサービス（JPRS）／白洋舍／平松剛法律事務所／松井証券／マニュライフ生命／明色化粧品／メルカリ／ヤマサ醤油／RYODEN／YKK AP

《中高生部門》アクティオ／イオンリテール／鴻池運輸／コロワイド／ジェーシービー／田中鉄工／東邦大学 理学部／東洋学園大学／日本製薬工業協会／日本レジストリサービス（JPRS）／パナソニック エレクトリックワークス社／ビタブリッドジャパン／マルホ／村瀬鞄行／よつ葉乳業

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。