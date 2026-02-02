【京都発チアフルコスメ】5分で整う「手間レス」なコスメ『hitoha』本格販売開始

株式会社ロジック

化粧品OEMメーカーとして長年の実績を持つ株式会社ロジック（本社：京都府宇治市）と、販売会社である京都下鴨化粧品株式会社（本社：京都市左京区）は、自社開発のスキンケアブランド『hitoha（ヒトハ）』の本格販売を2026年1月より開始いたします。

『hitoha』は、「忙しい毎日、キレイを大切に過ごしてほしい」という想いから生まれた「チアフルコスメ」です。京都の自社工場で抽出した稀少な植物成分を贅沢に配合し、最短5分以内でフルケアが完結する「手間レス（時短）」設計を実現。OEMメーカーとしての技術力を背景に、多忙な現代人の肌とココロを満たすスキンケアを提案します。

monovaにて先行販売中！

日本各地のモノづくりを集めたシェアショールーム「monova（モノバ）新宿ショールーム」にて実物をチェックできます！

営業時間：10:30～18:30

電話：03-6279-0688

HP：https://kyoshimogamo.base.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/hitoha_kyoto?igsh=MTU5Z2o5ZXMzc2ZxaA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/hitoha_kyoto?igsh=MTU5Z2o5ZXMzc2ZxaA%3D%3D&utm_source=qr)

『hitoha（ヒトハ）』 3つのこだわり

1. 京都の自然が育んだ「美しさの源泉」を独自抽出

京都のOEMメーカーである強みを活かし、地元の契約農家や地域から仕入れた素材を、自社ラボにて昔ながらの水蒸気蒸留法などで丁寧に抽出しています。

- 【京都・水尾産】柚子（芳香蒸留水・種子エキス）- 【京都・宇治田原産】茶の実油- 【京都・京北産】ホーリーバジル（芳香蒸留水）2. 5分で完了。忙しい大人女子のための「手間レス」設計

「スキンケアは楽しいもの」であるために、効果と手軽さを両立させました。ライン使いしても5分以内で完了するシンプルステップで、確かな潤いを届けます。

■1枚で時短ケア「フェイスマスク」

ビタミンC誘導体*⁵やヒアルロン酸ブレンド*⁶を配合し、たった一枚で潤いとツヤを充填します。

※5 アスコルビルリン酸Na、ナイアシンアミド、パントテン酸Ca、ピリドキシンHCl、酢酸トコフェロール（整肌成分）

※6 アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Na（保湿成分）

■全身に使える「マルチバーム」

顔・体・髪に使えるため、アイテムを持ち替える手間もなく、全身の保湿ケアがスムーズに完了します。

3. OEMメーカーだから実現した「確かな技術とやさしさ」

長年、他社ブランドの製品開発（OEM）で培ってきた処方設計のノウハウを、自社ブランドに惜しみなく投入しました。

■クリーンな無添加処方

パラベン、シリコン、合成香料、合成着色料、合成界面活性剤、紫外線吸収剤を使用しない「6つのフリー」で、肌への優しさを追求しています。

■心やすらぐ香り

「ピンクロータス（蓮）」を中心に、サンダルウッドやラベンダーなどをブレンドした独自精油が、スキンケアの時間をリラックスタイムへと変えます。

hitoha コンセプト

日々や経験を積み重ねるように、 ひと葉ひと葉が織りなす美しさ



忙しい毎日、キレイを大切に過ごしてほしい…。

一日の始まりや終わりに、 キレイのための時間をほんの少しでも。

“スキンケアは楽しいもの” そんな想いから、 お肌とココロを満たす

大人女子のための 『チアフルコスメ』を作りました。

- Day by Day - cosmetics



hitoha

主要成分

柚子（芳香蒸留水） YUZU※1

ビタミンCやクエン酸をはじめとする美肌成分をたっぷり含んだ柚子。京都水尾地区で大切に育てられた柚子の果皮を、自社工房にて水蒸気蒸留法でじっくりと時間をかけて抽出した芳香蒸留水です。角質層に豊かな潤いを与え、肌のキメを整えます。水蒸気蒸留ならではの優しい抽出方法で、美肌成分をお肌へ届けます。※1 ユズ果皮水（整肌成分）

柚子（種子） YUZU SEED※2

柚子の種は、お肌に潤いをもたらすペクチン（水溶性食物繊維）を豊富に含む、まさに美の宝庫です。私たちのラボでは、柚子の芳香蒸留水抽出時に副産物として得られる種子から、独自の抽出技術で、肌をすこやかに整える植物由来の恵みを大切に取り出しています。※2 ユズ種子エキス（整肌成分）

茶の実油 TEA SEED OIL※3

茶の実から得られる希少な「チャ種子油」には、オレイン酸やビタミンE、ポリフェノールを豊富に含み、肌や毛髪にうるおいとハリを与えます。角質層までうるおいを届け、すこやかな肌を保ちます。※3 チャ種子油（保湿成分）

ホーリーバジル HOLY BASIL※4

別名「トゥルシー（比類なきもの）」とも呼ばれるハーブ。インドのアーユルヴェーダで、心身の不調を整える聖なる植物として活用されてきました。香気成分として知られるオイゲノールは、爽やかな香りで、清潔感のある使い心地です。※4 カミメボウキ水（保湿成分・香気成分）

hitohaの香り - 独自精油・心やすらぐ「ピンクロータスブレンド」

聖なる花と呼ばれるロータスの素朴で穏やかな香りと、ユズ芳香蒸留水のフレッシュな香りが調和した、植物由来の優しい香り。毎日のスキンケアを心地よいリラックスタイムに。

主要商品ラインナップ

LOTION（化粧水）

京都水尾産の柚子芳香蒸留水を配合した高保湿化粧水。自然由来指数99%（水を含む）で、みずみずしい使用感ながらしっかり保湿します。

価格：3,300円（税込） / 150mL

FLICK MIST（フリックミスト）

メイク崩れを防ぎながら、花粉や大気汚染などの環境ストレスから肌を守る、日中用スキンケアミストです。

価格：2,200円（税込） / 100mL

FACE MASK（フェイスマスク）

朝の時短ケアにも最適。日中の外的要因から肌を守り、メイクのりをアップさせる「ビタミン*⁵×ヒアルロン酸*⁶」配合マスクです。

価格：2,200円（税込） / 22mL×3枚入

※5 アスコルビルリン酸Na、ナイアシンアミド、パントテン酸Ca、ピリドキシンHCl、酢酸トコフェロール

（整肌成分）

※6 アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Na

（保湿成分）

FACE & HAIR BALM（保湿バーム）

自然由来指数98%（水を含まない）。茶の実油を含む10種のオイルが潤いを密封します。乾燥が気になる部分へ、マルチに使えます。

価格：3,850円（税込） / 37g

FACE & BODY REFRESH MIST （全身用ふき取りシャンプー）

洗い流し不要の全身用ふき取りシャンプー。お顔やボディ、頭皮＆髪の汚れやベタつきをケアします。デリケートゾーンにも使えるやさしい処方。 価格：2,200円（税込） / 150mL

【企業概要】

製造販売元： 株式会社ロジック

所在地：〒611-0041 京都府宇治市槙島町落合121-1

事業内容：化粧品・医薬部外品の受託製造（OEM）

URL：https://www.logic-c.com

発売元： 京都下鴨化粧品株式会社

所在地：〒606-0804 京都府京都市左京区下鴨松原町15-4

URL：https://kyotoshimogamo.com