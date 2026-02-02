「楽天ぐるなび外国語版」、「Japan Trend Ranking Gourmet Edition 2025-2026」を初めて発表

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下ぐるなび）は、「楽天ぐるなび外国語版」のデータ等に基づき、外国人ユーザーから高い支持を得た飲食店を選出する初の取り組み「Japan Trend Ranking Gourmet Edition 2025-2026」を2026年2月2日（月）に発表します。

URL：https://lp.gurunavi.com/en/award2025-2026(https://lp.gurunavi.com/en/award2025-2026)

「Japan Trend Ranking Gourmet Edition 2025-2026」は、「楽天ぐるなび」に加盟する全国の飲食店を対象に、外国人から特に高い支持を得た店舗をランキング形式で発表します。本ランキングでは、「楽天ぐるなび外国語版」（外部予約プラットフォーム経由を含む）における利用データをもとに独自に集計し、以下の3つの部門を選出します。

●年間予約数ランキング（TOP10）

2025年の「楽天ぐるなび外国語版」（外部予約プラットフォーム経由を含む）の席在庫に対する予約数（英語・繁体字・簡体字・韓国語）を合算し算出しています。

●年間PV数上昇ランキング（TOP10）

2024年と2025年の「楽天ぐるなび外国語版」の店舗ページのPV数を比較し、上昇率に基づいて選出しています。

●都道府県別 年間予約数ランキング（3エリア・各TOP3）

2024年と2025年の「楽天ぐるなび外国語版」（外部予約プラットフォーム経由を含む）の予約数を比較し、成長率に基づいて上位3都道府県を選出しています。ランキングは、2025年の「楽天ぐるなび外国語版」（外部予約プラットフォーム経由を含む）の席在庫に対する予約数（英語・繁体字・簡体字・韓国語）を合算し算出しています。

2025年の訪日外国人客数は史上初めて4,000万人を突破し、インバウンド需要は今後ますますの拡大が予想されます。こうした背景の中、本ランキングの発表を通じ、外国人に信頼できる「日本の食」の選択肢を提示するとともに、飲食店の売上拡大のサポートを目指します。

ぐるなびは、「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い（SPIRIT）のもと事業を推進しています。今後も、独自のデータとネットワークを活かし、世界中の人々に日本の食の魅力を発信することで、外食産業のさらなる活性化に貢献してまいります。

（※）2026年1月時点で「楽天ぐるなび」に加盟し、掲載合意を得られた店舗の26年1月時点の情報を掲載しています。最新の営業状況や予約可否は、各店舗の詳細ページをご確認ください。

■年間予約数ランキング

第1位 海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳（東京都中央区）

https://gurunavi.com/en/gdje111/rst/

第2位 力丸 炉ばた焼 漁火（大阪府大阪市）

https://gurunavi.com/en/k020602/rst/

第3位 もつ鍋専門店 もつ鍋 楽天地 博多駅前店（福岡県福岡市）

https://gurunavi.com/en/f026107/rst/

第4位 MAIDO和牛焼肉（大阪府大阪市）

https://gurunavi.com/en/kef1101/rst/

第5位 海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳 新宿店（東京都新宿区）

https://gurunavi.com/en/gjev900/rst/

第6位 焼肉 食べ放題 火ノ丸 ‐Hinomaru‐ 新宿歌舞伎町店（東京都新宿区）

https://gurunavi.com/en/ggu7402/rst/

第7位 鰻の成瀬 六本木店（東京都港区）

https://gurunavi.com/en/gj3w708/rst/

第8位 焼肉 麓の宮 なんば心斎橋筋店（大阪府大阪市）

https://gurunavi.com/en/keg5700/rst/

第9位 元祖ぶっちぎり寿司 魚心 南店（大阪府大阪市）

https://gurunavi.com/en/k120822/rst/

第10位 元祖もつ鍋楽天地 天神本店（福岡県福岡市）

https://gurunavi.com/en/f026110/rst/

■年間PV数上昇ランキング

第1位 焼肉 神田精肉店 神田東口店（東京都千代田区）

https://gurunavi.com/en/gj3e301/rst/

第2位 うなぎ処 うな富 三田店（兵庫県三田市）

https://gurunavi.com/en/kdez403/rst/

第3位 和牛すき焼き食べ放題 金の招き猫 なんば店（大阪府大阪市）

https://gurunavi.com/en/ke4h905/rst/

第4位 330（サンサンマル）琉炭（沖縄県那覇市）

https://gurunavi.com/en/faz6802/rst/

第5位 全席個室 食べ放題 居酒屋 焼き鳥 地鶏 河原町酒場 京都河原町店（京都府京都市）

https://gurunavi.com/en/keg7100/rst/

第6位 個室しゃぶしゃぶ 金しし（沖縄県那覇市）

https://gurunavi.com/en/fc2v800/rst/

第7位 うなぎ処 うな富 本店（兵庫県宝塚市）

https://gurunavi.com/en/kdez401/rst/

第8位 ヤマネ肉店 亀戸店（東京都江東区）

https://gurunavi.com/en/ghvs002/rst/

第9位 月島もんじゃ三九上野2号店（東京都台東区）

https://gurunavi.com/en/gjfd000/rst/

第10位 京都つゆしゃぶCHIRIRI 四条烏丸 別邸（京都府京都市）

https://gurunavi.com/en/kefb501/rst/

■人気の都道府県別 年間予約数ランキング

【大分県】

第1位 YUFUYA（大分県由布市）

https://gurunavi.com/en/fc07700/rst/

第2位 鰻の成瀬 湯布院店（大分県由布市）

https://gurunavi.com/en/fc3g400/rst/

第3位 鰻の成瀬 別府店（大分県別府市）

https://gurunavi.com/en/fbzx500/rst/

【岐阜県】

第1位 ステーキハウス キッチン飛騨（岐阜県高山市）

https://gurunavi.com/en/n726200/rst/

第2位 飛騨牛一頭家 馬喰一代 岐阜神田（岐阜県岐阜市）

https://gurunavi.com/en/n104401/rst/

第3位 魚民 高山駅前店（岐阜県高山市）

https://gurunavi.com/en/nb5d746/rst/

【佐賀県】

第1位 焼肉 龍王館 佐賀駅前店（佐賀県佐賀市）

https://gurunavi.com/en/f628911/rst/

第2位 あん梅（佐賀県武雄市）

https://gurunavi.com/en/fbnv200/rst/

第3位 炭火焼肉 牛牛（佐賀県佐賀市）

https://gurunavi.com/en/fbcw300/rst/