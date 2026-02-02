宿屋塾「PHM養成講座」第15期の募集を開始

株式会社ダイブ

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A）の子会社である株式会社宿屋塾（東京都新宿区 代表取締役：山本拓嗣）は、2026年4月25日～2026年12月19日までの間、隔週土曜日に、「プロフェッショナルホテルマネジャー（PHM）養成講座」を開講いたします。

■宿屋塾「PHM養成講座」の背景と特長

観光業界における深刻な人手不足が課題となる中、次世代の宿泊施設を牽引するマネジメント人材の育成は急務となっています 。宿屋大学の看板講座である本プログラムは、これまで60名以上の総支配人を輩出しており、業界内外で活躍する専門家講師陣による実践的な指導が特徴です。

１．実践を重視した学習サイクル：「理論」→「ケース演習」→「復習の繰り返し」→「現場での実践」を徹底し、アウトプットを通じて成果につなげる力を鍛えます。



２．専門家による直接指導：ホテル業界内外で活躍する専門家講師陣が、8か月間にわたり体系的な知識を伝授します。



３．共に学ぶネットワーク：全国から集まる志の高い受講生と切磋琢磨し、修了後も続く業界内のネットワークを構築します。

■塾長 近藤寛和からのコメント

過去14年の歴史のなかで改良を重ねてきたPHM講座には、優れたホテル総支配人を育成するための知見と工夫があり、欧米へのホテルマネジメント留学という高いハードルに挑まなくても、働きながらプロフェッショナルホテルマネジャーの基礎を築くことができます。

５時間×17回の講義以外にも、事前課題や事後課題、振り返りレポートや、現場での実践など、期間中は、正直ハードな日々になりますが、その分、修了した時には視野と視座が格段に上がっています。

そしてホテル総支配人としての覚悟も身についています。それは、 現在、業界で活躍しているPHM卒業生が証明してくれています。

■第15期PHM養成講座 募集概要

【日程】：2026年4月25日～12月19日（全18回）対面：8回／オンライン：9回／合宿：1回

【申し込み方法】：公式サイト(https://yadoyajuku.com/school/2025/1128/890/)よりお申し込みください。

【受講料】：53万円（税別）※テキスト代、予習のための動画視聴、補講講義などを含む

【定員】：30名

【備考】：やむを得ず欠席した場合、修了証を授与できませんが、次年度の同講座を追加料金なしで受講可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34289/table/278_1_bc677afc374bf3beb9f896b08519c002.jpg?v=202602020151 ]

【株式会社宿屋塾・概要】

会社名 ：株式会社宿屋塾

創業 ：2010年4月

代表取締役 ：山本拓嗣

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区 新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 3F

サイト ：https://yadoyajuku.com/

株式会社宿屋塾は、宿泊業界における人材育成を目的として2010年に設立されたホテルビジネス、ホテルマネジメントに特化したビジネススクールです。実務に直結した専門的な教育プログラムを提供しており、ホテルや旅館などの宿泊施設で即戦力となる人材を育成しています。また、研修受託事業を通じてマネジャー育成研修の設計・運営も数多く行っており、ホスピタリティ業界の人材育成において重要な役割を果たしています。