【肉の日企画】2月9日「肉の日」にスギモトが幼稚園と食育コラボ　地元あいちの銘柄和牛「みかわ牛」を使用した給食と食育イベントを実施

杉本食肉産業株式会社

杉本食肉産業株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：杉本匡彌）は、創業125周年を迎えた節目の年に、未来を担う子どもたちに向けた食育活動をより一層充実させたいとの想いから、2026年2月9日（月）「肉の日」に、学校法人聖英学園様と連携し、食育イベントを実施いたします。

本イベントでは、地元・愛知県が誇る銘柄黒毛和牛「みかわ牛」を使用した給食を提供するとともに、牛肉についての食育をオリジナルツールを使って子どもたちが楽しみながら「食べることの大切さ」「命への感謝」を学べるプログラムを展開します。

肉の記念日である「２月９日 肉の日」をきっかけに、お子様にそして保護者の方にお肉の美味しさや栄養はもちろん、「命をいただいていること」「地元畜産の応援」などもお伝えするべく、企画実施に至りました。

スギモトオリジナル食育ツール一例

■ 食育活動の内容（※園の都合で内容と時間に多少の変更が発生する場合がございます）

○実施日 ２０２６年２月９日（月）

○実施幼稚園 丘の上幼稚園（愛知県名古屋市緑区高根山1丁目1601）

○対象 年長・5歳児クラス

○当日の流れ

◎午前11時 食育のお話

１、肉料理の写真を見る（ステーキ、バーベキュー、すき焼き、しゃぶしゃぶ、肉じゃが、ビーフシチュー、ハンバーグ、牛丼など）

これらの料理がすべて「牛肉」を使っていることを知る

「牛肉＝牛さんのお肉」であることを改めて学ぶ

２，牛を育てる酪農家・畜産農家について知る

大切に育てられた牛が食卓に届くまでの背景を学び、感謝の気持ちを育みます

ここで地元・愛知県の銘柄黒毛和牛「みかわ牛」についても紹介

３，絵本の紹介

命をいただいていることへの感謝の気持ちを育む絵本を紹介します

４，牛の部位の絵を見ながら、部位と特長を学ぶ

牛を無駄なく、おいしく、さまざまな形で食べていることを知ります。

５，スギモトオリジナルキャラクター「スギモー」のツール使用

ぬりえと折り紙を準備 ぬりえクラスと、折り紙クラスの2班に分かれて実施します

◎ 午前11時30分 給食

「地元・愛知のみかわ牛のお肉をいただく」ことを楽しみにできる声掛けを行いながら、給食を提供します。

提供メニュー（スギモトDAY！）

・スギモトDAY！牛焼肉丼（みかわ牛使用）

・キャベツ入りスパゲティサラダ

・若布と椎茸のスープ

・オレンジ

※取材時、メディア関係者の方もご試食いただけます。

※聖英学園様他幼稚園・保育園でも同じメニューの給食を提供

当日の給食提供食数：約1,800食

スギモトオリジナルキャラクター「スギモー折り紙・ぬりえ」も配布

■ 学校法人聖英学園様 ご紹介

学校法人聖英学園は50年以上の歴史と伝統を持ち、尾張地域・名古屋市南部地域を中心に5つの幼稚園を運営しております。社会福祉法人聖英会 は子どもの豊かな育ちを実現することを目的とし、学校法人聖英学園の支援のもと設立されました。キリスト教保育を柱にして、子ども達一人ひとりの育ちと個性を大切にし、子ども達が得意なことを見つけて、個性を伸ばし、思いやりや感謝の心を育てる心の教育を行っております。

学校法人聖英学園ホームページ https://www.seiei.ed.jp/

■ 愛知のブランド和牛「みかわ牛」について

「みかわ牛」は、愛知県三河地域で丹精込めて育てられた黒毛和牛で、きめ細かな肉質と上品な甘みのある脂、やわらかな食感が特長です。

生産者の高い飼育技術と、地域に根ざした飼育環境によって育まれた、愛知県を代表するブランド牛です。

生産者ひとりひとりが、「食べていただくお客様に喜んでもらいたい」という願いを込めて、安全・安心な『みかわ牛』の生産に取り組んでいます。

あいちみかわ牛推進協議会HP https://mikawaushi.com/

■スギモトの企業理念と今後の展望

創業125周年という節目の年に、地域の未来を担う子どもたちに向けた食育活動を実施できることを、大変うれしく思います。スギモトは「お肉で幸せと感動をお届けする」を企業理念に掲げ、品質へのこだわりとお客様への真心を大切にしています。今回、地元愛知県の学校法人聖英学園様にご共感いただき、地元愛知の『みかわ牛』を通じた食育の機会を創出できたことに、心より感謝申し上げます。この食育の取り組みを足がかりに、生産者と生活者をつなぎ、日本の食文化をも盛り上げていくことで、地域の皆さまとのつながりを深め、長く愛される企業として成長していくことを目指しております。またその先にある、食材の背景や命への感謝の気持ちも、次の世代に伝えていきたいと考えています。

今後も地域に根ざした企業として、子どもたちに向けた食育活動に継続して取り組んでまいります。

■お肉の専門店スギモトについて

スギモトグループのご紹介

創業1900年（明治３３年）今年創業１２５年を迎えた尾張名古屋のお肉の老舗スギモトは『生産・加工・卸・小売・飲食』と一貫体制をグループ内で展開。松阪牛・飛騨牛・みかわ牛をはじめ、生産者の顔が見える安全な食肉を日本全国から確保し、お客様の求める質と量にスピーディーに対応可能な企業です。『安心できる食肉をご提供し、豊かな食文化に貢献する』「お肉で幸せと感動をお届けする」それがスギモトの想いです。

精肉以外に、ハム・ソーセージ、ローストビーフ、味噌漬、しぐれ煮、焼豚などの加工品や、カレー、シチュー、サラダ、コロッケなどの惣菜も手がけており、百貨店やレストランでの販売も行っています。

さらに、SDGsへの取り組みや地域貢献活動にも積極的で、少年野球大会の主催や地元スポーツチームの支援などを通じて、社会とのつながりを大切にしています。今後も「お肉で幸せと感動を届ける」という理念のもと、国内外での事業展開を進め、食文化の発展に貢献している企業です。

※平成21年より愛知ブランド企業に認定されています。

スギモトグループホームページ https://www.oniku-sugimoto.com/(https://www.oniku-sugimoto.com/)

スギモト公式Instagram https://www.instagram.com/oniku_sugimoto/