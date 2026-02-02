JR東日本 × 日光街道 小山蒸溜所 ウイスキー企画 第2弾

西堀酒造株式会社

西堀酒造株式会社（栃木県小山市／代表取締役：西堀和男）は、地域とウイスキー文化の新たな接点をつくる取り組みとして、JR東日本様との連携企画第2弾を発表します。

2026年3月14日（土）にはJR小山駅構内にて特別イベント「Oyama Whisky Salon」を開催し、これに先立ち2026年2月より日光街道小山蒸溜所（西堀酒造）でのウイスキーブレンド体験プログラムを開始します。

近年注目が高まるジャパニーズウイスキー文化を、「駅」という日常空間と「蒸溜所」という非日常空間の両軸から体験できる企画として――

人口減少や観光資源の再発掘が課題となる地方において、地域の伝統産業と新たな交流体験をつなぐ取り組みは重要性を増しています。

当社は創業以来、日本酒を中心に蒸留酒を含む様々な日本産酒類の可能性を追求してきました。

2022年から栃木県で初めてのウイスキー蒸溜所を立ち上げ、日本酒蔵として培ってきた発酵文化と時間の思想を、ウイスキーという文脈で再構築する試みを行っております。

見学受け入れや体験プログラムを通じて、日本酒とジャパニーズウイスキーの文化発信にも力を入れ、地域との協業を通じて多様な人の往来を生む活動を実践しています。

今回の第2弾企画は、JR東日本の地域創生のビジョンと呼応し、駅を起点とした地域体験と蒸溜所での深い学びをつなぐプログラムとして設計されています。

【3月開催】JR東日本 × 日光街道 小山蒸溜所 特別イベント

Oyama Whisky Salon（小山ウイスキーサロン） ― 駅が体験空間になる日

2026年3月14日（土）、JR東日本様との連携のもと『Oyama whisky Salon-小山出身の蒸留家とバーテンダーによるクロストーク-』を小山駅イベントスペースにて一日限りで開催します。

栃木県初のウイスキー蒸溜所「日光街道小山蒸溜所」を立ち上げた当社の蒸留酒製造責任者・西堀哲也と、同じく小山市出身のバーテンダー静谷和典(https://www.royalmile.tokyo/owner-shizuya)様をお招きし、ウイスキーの多角的な魅力をお届けします。

前回の実施(https://media.jreast.co.jp/articles/4704)に引き続き第2弾となる今回は、小山駅という開かれた公共空間を舞台に、小山市出身の蒸留家（造り手）とバーテンダー（届け手）によるクロストーク、テイスティング、カクテル実演を通じて、日本のウイスキー文化の現在地と可能性を体感できる特別な場を提供します。

■ 開催概要

・開催日：2026年3月14日（土）

・時間：16:15～19:15

・会場：JR小山駅 在来線改札内イベントスペース

・内容：

蒸留家・西堀哲也 × バーテンダーによるクロストーク

ウイスキーテイスティング

カクテル実演

参加者交流セッション

・定員：35名（20歳以上）

・参加費：20,000円（税込）

・特典：イベント限定ウイスキー（50ml）、蒸溜所体験プログラム割引券

・お申し込み：

※2026年2月6日から受付開始

お申し込み・詳細はこちら(https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a005/a005-289?_gl=1*51bu9g*_gcl_aw*R0NMLjE3Njc1NzU5NjUuQ2owS0NRaUF2T2pLQmhDOUFSSXNBRnZ6NWxoODZYNkVlUmtSRC1hY1BFWE1xbFU4bFBYcUZPejJwVkctbVI5cGdmdTl0NHpOMDhFTDhkUWFBdnBmRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTEzODE4NTc1My4xNzYzMjczNjA5LjIxMDQ5MDgzNjguMTc2NzU3NzkzMC4xNzY3NTc3OTYx*_ga*MjA4MjQ4NzY4Ni4xNzYzMjczNjA5*_ga_S3XNZYZ5BT*czE3Njk5OTQ1ODMkbzE0JGcxJHQxNzY5OTk1MTc3JGo1OSRsMCRoMA..)

【2月開始】日光街道 小山蒸溜所での新たな挑戦

WHISKY SCHOOL｜ウイスキーブレンド体験プログラム

2026年2月より、日光街道 小山蒸溜所では、一般参加型の体験プログラム

「WHISKY SCHOOL｜ウイスキーブレンド体験」 を開始します。

本プログラムでは、6種類の原酒をテイスティングしながら、自身の感性でブレンドを行い、世界に一本だけのオリジナルウイスキーを完成させます。

ウイスキーのブレンド設計のプロセスを通じて、蒸留の奥深さと自分の感性が結びつく瞬間を提供します。完成したオリジナルウイスキーは、オリジナルラベル付きで持ち帰り可能です。

■ 体験プログラム概要

開始時期：2026年2月22日～※詳細はカレンダーをご確認下さい

所要時間：約150分

料金：15,000円（税込）

定員：各回5名まで

内容：

・蒸溜所の見学

・原酒6種類のテイスティング

・ブレンド設計・実践

・オリジナルウイスキーボトル（200ml）制作・持ち帰り

・お申し込み：

お申し込み・詳細はこちら(https://reserva.be/nishiboribrewery01)

※本プログラムは順次開催予定です。

※一部お客様には、先行案内およびオープニング特典を予定しています。

お問い合わせ

西堀酒造株式会社｜日光街道 小山蒸溜所

〒329-0201 栃木県小山市大字粟宮1452番地

TEL：0285-45-0035 FAX：0285-45-1628

Email：sake@nishiborisyuzo.com

Web：https://nishiborisyuzo.com/

