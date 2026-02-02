モーニング娘。の牧野真莉愛が、25歳の誕生日に最新写真集を発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、モーニング娘。'26 牧野真莉愛さんの最新写真集『blooming MARIA25』を2026年2月2日に発売しました。

牧野真莉愛 写真集『blooming MARIA25』表紙

現在、モーニング娘。のサブリーダーとしてグループを牽引しつつ、野球関連やバラエティーでも個性を発揮する牧野真莉愛が、25歳の誕生日に最新写真集をリリース。



テーマは「25歳のこたえ」。

オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野真莉愛そのものを切り取った一冊です。



本作では、25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えました。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで──多彩なロケーションを通して、これまでの彼女とこれからの彼女が静かに重なり合った作品です。

さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となっています。

『blooming MARIA25』イメージカット『blooming MARIA25』イメージカット

【写真集概要】

モーニング娘。'26 牧野真莉愛 写真集『blooming MARIA25』

発売日：2026年2月2日（月）

価格：3,630円（税込）

撮影：中山雅文

発売元：株式会社ワニブックス

＊メイキングDVD付特別バージョン

（ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売）

価格：4,730円（税込）