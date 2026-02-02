【三重県×AlphaDrive】津市でMie Startup Conference Vol.14を開催

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下、AlphaDrive）は、三重県より「みえスタートアップ支援プラットフォーム運営事業業務」の運営を受託し、みえスタートアップカンファレンスの企画・運営を行なっております。

三重県におけるスタートアップ支援の取組を加速し、三重発スタートアップを創出することを目的に2023年8月に立ち上げられた「みえスタートアップ支援プラットフォーム」を活用し、三重のスタートアップエコシステム構築を目指します。

Mie Startup Conference Vol.14

スタートアップと創る地方の未来

ー起業は誰にでもできるー

今回は「スタートアップと創る地方の未来」と題して、基調講演と三重県出身の起業家によるビジネスピッチを開催します。

基調講演では株式会社アルファドライブの代表取締役社長 兼 CEOの麻生要一が、「起業は誰にでもできる」というテーマでお話しします。

ビジネスピッチでは、三重県のスタートアップ支援制度を活用し事業を立ち上げている、一般社団法人 ネクストピクチャーズ 地域創生プロジェクトマネージャーの藤木 泰之氏とtoboso株式会社 代表取締役の大萱 威往吏氏が登壇します。三重発の挑戦者たちと共鳴し、この場所から新たな事業を社会実装していく。皆様と共にそんな未来を創り上げるカンファレンスです。

■開催日時

2026年3月16日（月）15:30 から 17:30（15:20より受付開始）

■場所

プラザ洞津 高砂の間

三重県津市新町1-6-28

＊本イベントはオンラインでも同時配信いたします。

■イベント内容

15:20-15:30 受付

15:30-16:30 基調講演 株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

「起業は誰にでもできる」

16:30-16:45 ビジネスピッチ 一般社団法人ネクストピクチャーズ 地域創生プロジェクトマネージャー 藤木 泰之氏

16:45-17:00 ビジネスピッチ toboso株式会社 代表取締役 大萱 威往吏氏

17:00-17:30 交流会、クロージング

■登壇者プロフィール

麻生 要一 氏／株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO

東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルートへ入社。社内起業家として株式会社ニジボックスを立ち上げ、創業社長として150人規模まで企業規模を拡大。

リクルートホールディングスの新規事業開発室長として1500の社内起業家チームの創業と、起業家支援オフィスTECH LAB PAAKの所長として300社のスタートアップ企業の創業期を支援。2018年に起業家に転身し、複数の企業を同時に創業。新規事業支援会社であるアルファドライブは、2019年にユーザベースへ全株式を売却後、2023年にユーザベース自身がファンド傘下へのTOB・非公開化した流れを受け、2024年に全株式を買い戻し再度カーブアウト。

アミューズ社外取締役、アシロ社外取締役などプロ経営者として複数の上場企業の役員も務める。

藤木 泰之 氏／一般社団法人 ネクストピクチャーズ 地域創生プロジェクトマネージャー

「社会課題をビジネスの力で解決する」を理念とする一般社団法人ネクストピクチャーズの中核メンバー。元イタリアンシェフとして、名張市にて江戸末期の古民家を自らレストランへリノベーションした実体験を持つ。同市の拠点「中町COLORS」の立ち上げ・運営を通じ、遊休不動産の再生、若者・事業者の集積、事業創出を実装。現在は「商店街まるごとインキュベーション施設（COLORS incubation terminal Mie）」を推進し、人材育成・事業伴走・官民学連携を含むソフト事業をパッケージ化。全国の地方へ再現可能な仕組みとして提供していく。

大萱 威往吏 氏／toboso株式会社 代表取締役

三重県亀山市出身、桑名市在住。大学卒業時より「三重に貢献する事業を興す」ことを志し、オリックス株式会社で中小企業の経営支援に従事。2015年より株式会社リクルートにて、リクナビNEXTやIndeed PLUSの営業・マネジメント・営業企画に10年間携わる。首都圏から地方、大手企業領域まで幅広く網羅し、MVPやイノベーション賞を多数受賞。

2025年9月、長年の想いを形にすべくtoboso株式会社を設立。社名は扉の回転軸を受ける穴を意味する古語「枢（とぼそ）」に由来。共働き世帯や高齢者が抱える「買い物困難」という社会課題に対し、生活インフラを維持・アップデートする仕組みづくりに挑む。地域の新たな扉を開く「かなめ」となるべく、日々現場を走り回っている。

■会場定員

50名

■イベント申込方法

以下のフォームを入力し、送信ください。

https://forms.gle/42jk7cEkYShF2GWJA

※申込締切は3月12日（木）12:00まで

（定員に達し次第、受付を終了します）

「みえスタートアップ支援プラットフォーム」とは

2023年8月28日に三重県に立ち上がった「みえスタートアップ支援プラットフォーム」には、2026年1月末現在、89の支援機関が参加しています。

こちらは、三重県のスタートアップ支援の取組を加速させ、三重発スタートアップを創出することを目的とし、金融機関・高等教育機関・経済団体・支援機関等の県内外の関係機関が一体となった支援体制になります。

支援対象は起業家に加え、社内起業家や新規事業担当者で、学生さんや第二創業を目指す方も含まれます。

詳細はこちら

https://tokowaka-startup.pref.mie.lg.jp/

みえの起業・事業相談窓口について

三重県では起業を予定している方や事業の伴走支援を行う相談窓口を設置しております。

みえの起業・事業相談窓口では、起業に関する相談について幅広く対応いたします。まずは誰かに相談してみたい方や事業の伴走支援をしてほしい方もご利用いただけます。また、必要な専門家や支援企業のご紹介も行って参ります。

こんな方にオススメ

・起業を考えているが、何から始めたら良いのかわからない

・新規事業を立ち上げたいが、何から始めたら良いのかわからない

・事業計画（ビジネスプラン）を作りたい、見直したい

・資金調達の方法を知りたい

・事業の伴走支援をしてほしい

・他社との協業を考えたい

・三重県のスタートアップ支援を行いたい など

■対象者

・起業を予定している方（大学生・高専生・高校生等の学生も含む）

・事業の立ち上げや資金調達等により成長をめざすスタートアップ等

・新規事業の開発を進める事業者等（既存企業内での業態転換・オープンイノベーション、新規事業立ち上げ予定の方を含む）

・プラットフォーム参画機関をはじめとするスタートアップ支援機関（VC等の金融機関やアクセラレーターを含む）

■相談受付期間

2026年3月6日（金）まで

■相談方法（無料）

対面※ もしくは オンライン

※対面の場合

ACRO STUDY（三重県津市大谷町255 オフィス金子 2F）

https://acrostudyco.work/

＊津駅から徒歩2分ですので、公共交通機関のご利用が便利です。

お車でお越しの方は、無料の駐車場のご用意がありませんので、お近くの有料パーキングをご利用ください。

■相談申込方法

以下の問い合わせフォームを入力し、送信ください。

https://forms.gle/6qeKZnc8D3U2V3X8A

後日、担当より相談日時をご連絡いたします。

■相談対応者

石田礼子／株式会社 アルファドライブ 地域共創事業部 プロジェクトマネージャー、BASE LAUNCH MIE 代表、CHINETSU 事業リーダー、三重テレビ『Mieライブ』公式コメンテーター

三重県津市出身・在住。新卒から13年間百五銀行で働き、2016年6月にNewsPicksにジョインし、ニュースやコンテンツのキュレーションを担当。2018年10月より、複業で三重県の中小企業を対象に働き方改革の推進支援をスタート。2020年4月からは、三重テレビのニュース情報番組『Mieライブ』にて、公式コメンテーターとしてビジネストレンドを紹介するコーナーを担当し、現在6年目。2023年9月にAlphaDriveの地域共創事業部に転籍し、主に東海エリアを担当。2023年12月に三重のビジネスコミュニティ「BASE LAUNCH MIE」を立ち上げ運営中。2025年4月に「CHINETSU」事業を立ち上げ。地域のビジネスイベントの企画運営やコミュニティ形成支援を行っている。Pablo公式コーチャー、プロメンターとして大企業向けのエンゲージメント向上施策や組織づくりとメンタリングやコーチングも行っている。

BASE LAUNCH MIE

https://region.alphadrive.co.jp/baselaunchmie

▼お問い合わせ先

運営事務局（受託事業者：株式会社アルファドライブ）

担当：石田

reiko.ishida@alphadrive.co.jp

三重県雇用経済部産業イノベーション推進課技術革新班 担当：三野、奥村

sougyo@pref.mie.lg.jp

Tel：059-224-2227

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp