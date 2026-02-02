セブンプレミアムの人気惣菜6種をリニューアル！「銀鮭の塩焼」は価格据え置きで増量

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」や「セブンプレミアム 筑前煮」など、人気の高い定番惣菜6種をリニューアルし、2月3日（火）より、全国で順次発売いたします。

煮物の定番である「筑前煮」や「肉じゃが」など、手間ひまを惜しまない製法で、一品一品の完成度を高めました。中でも、魚惣菜カテゴリーで圧倒的な支持を集める「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」は、原材料の銀鮭の仕入れサイズを大きくし、各部位を余す事なく、様々な商品で使用することでコストを削減、価格を据え置いたまま内容量の増量を実現。脂のりの良い原料を厳選し、厚切り・手炙り仕上げで、さらに満足感ある一品に仕上げました。

「忙しくて食事の準備の時間が取れない」そんな時でも、ご満足いただける和食を手軽に楽しめるラインアップを、お客様へお届けします。

「手軽に満足できる食事がしたい」に応える、和惣菜へのこだわり

近年、「満足感のある食事」や「家庭的な味わい」を求めるニーズが高まる中、和惣菜は中食市場において安定した支持を集めています。こうした背景を受け、セブン‐イレブンでは、和惣菜をもっと手軽に、もっと本格的に楽しめる存在へと進化させるため、家庭の味を超える、本格的な和惣菜をコンセプトに商品を刷新します。忙しい日々の中でも「今日はしっかりと和食を食べたい」と思ったときに、迷わず思い浮かぶ存在でありたい。そんな想いを込めて、セブンプレミアムの和惣菜をお届けします。

食べ応えと香ばしさを高めた、定番の銀鮭

■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼

価格368円（税込397.44円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

脂のりにこだわった、厚切り銀鮭の旨味

脂ののった銀鮭のみを厳選し、外は香ばしく中はふっくらとした厚切りを活かした仕立てに。鮭本来の旨味とジューシーさをしっかりと感じられる味わいです。

手炙り仕上げと増量で、満足感ある主菜に

最後にひとつひとつ手作業で炙りを入れることで、皮目は香ばしく、身はやわらかく仕上げました。価格はそのままに内容量を増量し、食べ応えとおトク感を両立しています。

家庭の手間を引き受ける、丁寧仕立ての定番煮物

■セブンプレミアム 筑前煮

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：全国

鶏肉の旨味が溶け込んだだしで、にんじん・ごぼう・れんこん・しいたけなど6種の具材をじっくり煮込み、それぞれの食感と風味を引き出しています。

地域の食文化に寄り添う、だしが染みる肉じゃがなど同時リニューアル

■セブンプレミアム 味染み肉じゃが

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：東日本（関東、甲信越、東北、北海道）

※豚肉を使用

豚肉の旨味が溶け込んだ甘辛い煮汁が、じゃがいもにしっかり染み込んだ定番の味わい。ほくほく食感とやさしい甘みで、ごはんが進む一品です。

■セブンプレミアム 味染み肉じゃが

価格：318円（税込343.44円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：西日本（関西、北陸、中国、四国、九州、沖縄県）

※牛肉を使用

牛肉のコクと旨味を活かし、関西風の味付けで上品に仕上げました。素材の持ち味を引き立てる、食べ飽きない家庭的な肉じゃがです。

■セブンプレミアム 8種具材の豚汁

価格：238円（税込257.04円）

発売日：2月10日（火）～順次

販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

根菜や豚肉など8種の具材を使用し、食べ応えと満足感を両立。だしの味わいが広がる、心も体も温まる一杯です。

■セブンプレミアム 国産豚もつ煮込み

価格：298円（税込321.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、中国、四国

国産豚もつをやわらかく煮込み、臭みのないコク深い味わいに仕上げました。味噌の風味が染み込んだ、晩酌にもごはんにも合う一品です。

担当者コメント

今回の和惣菜は、忙しい毎日でも、ご満足いただける和食を食べてほしいという想いからリニューアルしました。銀鮭の塩焼は、見た目から食べ応えが伝わるよう、厚みや焼き上がりにこだわっています。煮物惣菜も、家庭で作ると手間のかかるメニューを手軽に用意して、ほっとできる味わいを感じていただけるように日々の食事の選択肢として、手に取っていただける存在になればうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。