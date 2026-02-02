しまなみ木のおもちゃ美術館 in イオンモール今治新都市 2026年3月20日（金・祝）開館

株式会社今治.夢スポーツ

しまなみ木のおもちゃ美術館（以下、当館）は、認定NPO 法人 芸術と遊び創造協会（東京おもちゃ美術館運営団体）の総合監修のもと、ウッドスタート宣言をはじめとする今治市が推進する木育および子育て支援の取り組みとも連動しながら、イオンモール株式会社 イオンモール今治新都市が設立し、FC 今治／株式会社今治．夢スポーツが運営を担う多世代交流施設です。当館は、おもちゃと遊びを通じて「木育」を伝えるとともに、⾚ちゃんからお年寄りまで多世代が自然に集い、交流が生まれる地域のコミュニティ拠点となることを目指します。

- 公式ホームページ https://shimanami-wooden-toy-museum.com/- 公式Instagram https://www.instagram.com/shimanami.w.toymuseum/

※2026 年2 月20 日（金）10:00 より当館公式ホームページおよび子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」内で販売を開始します。※入館チケットは事前予約優先となっております。当日は混雑が予想されますので、事前オンラインチケットの購入をお勧めします。

おもちゃ美術館について

おもちゃ美術館とは

おもちゃ美術館は全国に14 館あり、木のぬくもりに触れながら、⾚ちゃんからお年寄りまで、多世代が一緒に遊び、学べる「多世代交流」を大切にしています。

全国15 カ所目の施設となるしまなみ木のおもちゃ美術館でもこの考え方を受け継ぎながら、地域資源や特徴を反映した施設をつくり、おもちゃ学芸員（お客さまにワクワクとドキドキを伝える「おもちゃ」と「遊び」の伝道師）が、遊び方の案内に加え、今治の自然や文化の魅力も紹介します。

2026 年3 月の開館に向けて、おもちゃ学芸員養成講座には、10 代～80 代の幅広い世代の方々140 名以上にご参加いただき、すでに地域の新たな交流の輪が広がっています。

おもちゃ美術館の想い・特徴

・市民立の美術館

「一口館長制度」に基づくお金の寄付と、ボランティアスタッフである「おもちゃ学芸員」による時間の寄付に支えられた「市民立」のミュージアムです。

・親子で遊ぶ美術館

親と子ども。そのコミュニケーションをより円滑にすることによって得られる、共感や信頼、それに感性を創出できるよう、グッド・トイやおもちゃ学芸員が応援します。

・文化を伝える美術館

和の⾊・木の文化・伝承遊び等を次世代へ継承する美術館です。

・世代を繋ぐ美術館

0 歳から100 歳まで、多世代が自然に交流できる場を提供する世代をつなぐ美術館です。

『しまなみ木のおもちゃ美術館』の見どころ

木の香りに包まれた優しい空間で、親子でゆったりと過ごしていただける⾚ちゃん木育ひろばや、しまなみ海道の島々や今治の文化を体験できる場として、島めぐりや今治特産の柑橘類を使った収穫遊びを楽しめる場を設けています。

エントランス

木のぬくもりに包まれた空間が、来館者の皆さまをお迎えします。ここからどんな世界が待っているのか、ドキドキ・ワクワク体験の始まりです。

画像は現時点のイメージです。グッド・トイてんじしつ

良質なおもちゃを世に広めるため、おもちゃコンサルタントをはじめ遊びのスペシャリスト達が毎年選定する「グッド・トイ」。歴代の受賞おもちゃで遊べるエリアです。

画像は現時点のイメージです。しまなみおおはしと海

しまなみ海道の島々や、今治ならではの海の文化を館内に再現。橋の上からしまなみの風景を見渡しながら、今治の里山やかんきつ畑・菊間⽡の街並みに入っていきます。

画像は現時点のイメージです。サイクルロードからの眺め

手前から、サイクリング遊びのできる島・造船や進水式ごっこができるドック・菊間⽡のつみきぶたいが広がっています。奥には収穫あそびが楽しめる柑橘の段々畑も見えています。

画像は現時点のイメージです。菊間⽡のおもちゃ横丁

おままごと遊びが楽しめるお店屋さんが並ぶエリアです。どんなお店が並ぶかこうご期待！コマやけん玉といった伝承遊びも楽しめます。

画像は現時点のイメージです。ごっこファーム

全国のおもちゃ美術館で大人気の収穫遊び。しまなみ木のおもちゃ美術館では柑橘の段々畑が登場。収穫したみかんは、選果機にかけて大きさを選別する体験もできます。

画像は現時点のイメージです。⾚ちゃん木育ひろば

0～2 歳のお子さんと保護者のみが入室できる、木のぬくもりたっぷりの木育ひろば。木の香りに包まれる優しい空間で、親子の時間をゆったりと楽しめます。

画像は現時点のイメージです。サッカースタジアム

全国のおもちゃ美術館初のスペシャルルーム！

テーブルサッカーはじめ、サッカー関連のおもちゃ遊びが楽しめるエリアです。FC 今治の選手がやって来るかも？

おもちゃこうぼう（ワークショップルーム）

画像は現時点のイメージです。

電動のこぎり等の木工用具を使用し、ものづくり体験をお楽しみいただけます。今治市ならびに市内団体の皆さまと連携しながら、多くの方にご参加いただけるようなワークショップを企画してまいります。

『しまなみ木のおもちゃ美術館』の施設概要

施設名称 ：しまなみ木のおもちゃ美術館

開館日 ：2026年3月20日（金・祝）

面積 ：782.5 平方メートル （236.70 坪）

営業時間 ：10:00～17:00

休館日 ：毎月第3水曜日 ※祝日の場合は開館。翌日振替休館あり・年末年始休館あり

ご利用料金： 入館料[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/57_1_1b99f58d2a2558176edb76da407f3412.jpg?v=202602020151 ]

※平日再入場可、土日祝日再入場不可（トイレ利用時を除く）

※こども（小学生以下）のみでの入館はできません。大人の方同伴での入館をお願いします。

パスポート（平日半年）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/57_2_9f8aa08140921dc4bc8c4383007bc5fb.jpg?v=202602020151 ]団体利用のご案内[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28025/table/57_3_d1690561d44d9ff965b62eb3a6ccf55d.jpg?v=202602020151 ]

※20 名以上でご利用することができます。

※詳しくは当館ホームページ内「お申し込み」フォームからお問い合わせください。

- 今治市民のおとなの方は、市内在住を証明できるもの（免許証・学生証・健康保険証等）を館内受付でご提示いただきます。- 障がい者手帳をお持ちのご本人さまのみ入館料無料です。

※身体障害者手帳、療育手帳⼜は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを受付でご提示ください。

運営会社について

アクセス- 場所：愛媛県今治市にぎわい広場1-1 イオンモール今治新都市１階https://imabarishintoshi-aeonmall.com/floorguide/#target/page_no=1- お車でご来館のお客さま：しまなみ海道今治IC より車で約4 分※※詳細は、イオンモール今治新都市のホームページよりご確認ください。https://imabarishintoshi-aeonmall.com/static/detail/access- 公共交通機関でご来館のお客さまJR 今治駅からバスで約15 分※詳細は、イオンモール今治新都市のホームページよりご確認ください。https://imabarishintoshi-aeonmall.com/static/detail/access-bus

株式会社今治．夢スポーツ

FC 今治／株式会社今治．夢スポーツは、企業理念として『次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する』を掲げ、フットボール事業や教育／次世代育成事業の他、民設民営のアシックス里山スタジアムを中心に365日の賑わいづくりと人々がともに支えあい、助け合う「FC 今治コミュニティ」づくりに取り組んでいます。

- FC今治ホームページ： https://www.fcimabari.com/- FC 今治コミュニティサイト： https://fcimabari-community.com/