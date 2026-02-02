伊豆半島の春はみなみの桜(河津桜)から　南伊豆町では２月１日より「みなみの桜と菜の花まつり」を開催　～休暇村南伊豆では、会場と休暇村を結ぶ、「桜バス・夜桜バス」を運行～

一般財団法人休暇村協会落ち着いた雰囲気が魅力 南伊豆のさくらまつり

伊豆半島の最南端の町、南伊豆町に立地するリゾートホテル「休暇村南伊豆」（所在地：静岡県賀茂郡南伊豆町湊889－1 総支配人：二宮誠）では、２月１日（日）～３月10日（火）に開催される「みなみの桜と菜の花まつり」に合わせて、宿泊者限定「桜バス」・「夜桜バス」をまつり期間中の平日、毎日運行します。

◆伊豆半島に春を告げる「みなみの桜と菜の花まつり」

山・川・海の大自然に囲まれた南伊豆に、今年もひと足早い春が訪れます。青野川沿いをやさしく彩るのは、春風にそよぐ約800本のみなみの桜（河津桜）と、一面に広がる菜の花。やわらかなピンクと鮮やかな黄色が織りなす風景が、訪れる人々を春色に染め上げます。華やかな観光地の桜まつりとは対照的に、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと春の訪れを楽しめるのが「みなみの桜と菜の花まつり」の魅力。

同時期に開催される河津町の「河津桜まつり」とともに、伊豆半島に春の到来を告げる“春の風物詩”として親しまれています。

期間：2026年2月1日(日)～3月10日(火)

場所：下賀茂温泉周辺 道の駅「下賀茂温泉 湯の花」青野川沿い

ＨＰ：https://www.minami-izu.jp/?p=we-page-event-entry&event=73493&cat=18736&type=event(https://www.minami-izu.jp/?p=we-page-event-entry&event=73493&cat=18736&type=event)

◆桜・夜桜見物の拠点は休暇村

まつり期間に運行する休暇村宿泊者限定「桜バス」「夜桜バス」は、まつりメイン会場道の駅「下賀茂温泉 湯の花」と休暇村をつなぐ便利な送迎サービスです。車の運転などを気にせず思う存分、桜・夜桜見物をお楽しみください。

期間：2026年2月1日(土)～3月10日(火)の平日

時間：桜バス 休暇村10：15発／道の駅「下賀茂温泉 湯の花」12：15発

夜桜バス 休暇村19：45発／道の駅「下賀茂温泉 湯の花」20：30発

備考：事前予約不可。チェックイン日のお申込みとなります。

お申込みが多い場合、時間帯を調整する場合があります。

◆とことん静岡県にこだわったビュッフェ「静岡グルメフェア」

料理長が厳選した金目鯛・カツオ・アジなどの魚介類をはじめ、鰻のひつまぶし、浜松餃子、静岡おでん、富士宮やきそば、三島コロッケなど、静岡各地の名物料理を取り揃え、地域の味わいを一堂にお楽しみいただけます。また、ご夕食のアルコールは「フリーフロー（飲み放題）」スタイル。心ゆくままお食事とお酒を楽しめる場を提供します。

さらに朝のオープンキッチンでは、焼きたてパンとともに、目覚めの心と体にやさしく染みわたる「鯛茶漬け」をご用意。特製出汁をかけ、一杯ごと丁寧に仕上げる「鯛茶漬け」は当ホテルの朝食名物として親しまれ、不動の一番人気を誇ります。

期間：2026年2月15日～5月16日まで

料金：1泊2食18,500円(税込)～ ※平日和室2名1室利用時の1名様料金

静岡グルメフェア鰻のひつまぶし朝食：特製出汁を使った「鯛茶漬け」

◆休暇村南伊豆

伊豆半島の最南端、南伊豆⼸ヶ浜にある温泉リゾート。富⼠箱根伊豆国立公園に位置し、新鮮な海の幸を使ったお料理や、湯量豊富な温泉では庭園露天風呂と源泉かけ流しの壺湯が魅力です。⼸ヶ浜では海水浴はもちろんシュノーケリングや磯遊びなどの多様なアクティビティも楽しめます。

所在地 ：〒415-0192 静岡県賀茂郡南伊豆町湊889-1

総支配人：二宮 誠

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/izu/

休暇村南伊豆 外観温泉大浴場客室（和洋室）足湯

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史との体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。