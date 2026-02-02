「女性活躍が企業の力に！」とよはし女性応援プロジェクトセミナーを開催します（参加無料）

豊橋市

豊橋市では、女性が個々の目標ややりがいを持って、ライフステージに応じていきいきと働き続けられる社会の実現を目指し、官民連携による取り組みを進めています。

このたびその一環として、とよはし女性応援プロジェクトセミナー「女性活躍が企業の力に！」を開催します。

本セミナーでは、女性活躍推進が企業経営にもたらす効果や、女性のライフステージと健康を踏まえた職場環境づくりのポイントについて、学ぶことができます。

【概要】とよはし女性応援プロジェクトセミナー「女性活躍が企業の力に！」

日時：2026年2月25日（水）13:30～16:00（開場13:00）

会場：豊橋市役所 講堂（東館13階）

対象：東三河に在住・在勤・在学の方

定員：50名（抽選）

受講料：無料

申込期限：2026年2月13日（金）

【プログラム】

第1部：「変わる・広がる・つながる ～女性活躍が企業の力に～」

講師：リコージャパン株式会社 愛知支社 小林 伸江 氏



第2部：「女性のライフステージと健康」

講師：株式会社第一生命経済研究所 上代 実志 氏

お申し込みはこちら：あいち電子申請・届出システム 申込フォーム(https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/surveys/8739416275724551573)



問い合わせ先

豊橋市 市民協働推進課 電話番号:0532-51-2188