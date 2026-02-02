セルプロモート、エンジニアの所属会社を分社し「Talenship株式会社」を設立

セルプロモート株式会社

IT人材の地位向上を目指し「IT×人材」をキーワードに事業を展開するセルプロモート株式会社（代表取締役：林 亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「セルプロモート」）は、エンジニアの成長機会の最大化を目的として、セルプロモート100％出資の子会社であるTalenship株式会社（代表取締役：谷内 明雄、本社所在地：東京都新宿区、以下「タレンシップ」）を設立いたしました。

■設立背景

日本ではIT投資の拡大とDX需要の高まりが続く一方、現場を担うエンジニア不足が慢性化しています。経済産業省の「IT人材需給に関する調査 調査報告書(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf)」によれば、2030年には約79万人のIT人材が不足すると試算されており、開発プロジェクトにおいてコンサルティングや要件定義・設計などの上流工程から、開発・保守までを安定的に推進できる人員体制の確保が課題です。加えて、IT業界特有の取引における多層構造と短期的な人員調整の慣行が、問題をさらに深刻化させています。エンジニアは数ヶ月単位で現場を移動するため、成長機会が本人の志向ではなく「会社都合」で決まりやすく、評価基準の不透明さなどから転職の反復・人材流動化を招く悪循環が生まれています。

こうした課題の改善に向けて、セルプロモートは、エンジニアが「会社都合」ではなく「本人のキャリアアップ」を軸に経験を積み上げられる環境づくりが必要だと考え、今回、エンジニアの所属会社として100%出資の子会社「タレンシップ」を設立いたしました。

エンジニアの営業やマネージメントを行う「セルプロモート」と、エンジニアが所属し、エンジニアに適した評価・キャリアアップ支援制度や福利厚生を提供する「タレンシップ」を分社することにより、エンジニアの参画案件を決める場面では、両社が対等な立場で協議することができる仕組みになります。中長期のキャリア目標を実現することを前提に、エンジニア自身がより納得のいく経験を積み上げられるような体制を強化します。

＜タレンシップ設立の狙い＞

1．DX需要の拡大に対してエンジニア不足が続く問題を緩和する

エンジニアが上流に挑戦する入り口を作り、企業・官公庁などのDX化における人材不足を緩和します。

2．クライアントに対して安定した価値提供ができる状態をつくる

業界で頻発する人材のミスマッチや途中交代を防ぎ、パフォーマンスが安定した支援体制を提供します。

3．エンジニア自身が納得して成長できる仕組みをつくる

本人の意思を反映した案件選択を後押しすることでキャリアの納得感を生み、転職の反復を減らします。

なお、「タレンシップ（Talenship）」という社名には、『エンジニア一人ひとりのタレント性を最大限に発揮し、タレント集団として新たな挑戦に船出する』という想いを込め、「talent（タレント）」と「ship（船）」を掛け合わせた名称といたしました。

■タレンシップについて

・会社名：Talenship株式会社

・所在地：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル8階

・設立日：2025年10月1日

・代表者：代表取締役 谷内 明雄

・資本金：2,000万円

・出資比率：セルプロモート株式会社 100%

・公式HP：https://talenship.cellpromote.biz/

■代表者について

【Talenship株式会社 代表取締役 谷内 明雄のコメント】

「タレンシップは、セルプロモート株式会社の新たな挑戦として誕生しました。グループCOOとして、またIT業界に25年以上携わってきた経験をもとに、エンジニアが「才能」を武器に、自らの意思でキャリアを設計し、成長できる仕組みを構築していきます。プロとして技術に向き合う姿勢を正当に評価し、システム開発業界のスタンダードをアップデートしてまいります」

谷内 明雄 プロフィール

1978年神奈川県生まれ。エンジニアとしてキャリアスタート後、2012年から2022年まで楽天株式会社に在籍。150人規模の多国籍部署において「楽天GORA」「楽天アフィリエイト」など計15サービスの開発や組織マネジメントを率いる。エンジニア採用や評価制度構築を部長として牽引し、サービス買収や売却も経験。2023年よりセルプロモート株式会社の取締役COOを務め、2025年10月タレンシップの代表取締役に就任。

■今後の展望

今回のタレンシップの設立により、エンジニアが真に価値を発揮できる環境を整え、主体的なキャリア形成を実現してまいります。生成AIの普及によりシステム開発の一部がAIに置き換わり、AIを使いこなせるエンジニアをはじめ、コンサルタントなどの上流工程の人材需要もますます高まっています。セルプロモートはこれを好機と捉え、今後はタレンシップを基盤に、クライアントへの継続的な価値提供と、エンジニアの価値向上の両立を目指してまいります。

■セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：セルプロモート株式会社

代表者 ：代表取締役 林 亮太

URL ：https://cellpromote.biz/

設立 ：2019年1月

資本金 ：5,500万円

所在地 ：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業