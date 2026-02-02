累計15万台販売の人気コーヒーグラインダーVariaから新モデル「Varia VS4」が2026年2月2日(月)発売！

合同会社Kurasu

合同会社Kurasu（本社：京都府京都市、代表社員：大槻洋三）は、香港発のコーヒーギアブランドVariaから、新型シングルドーズコーヒーグラインダー「Varia VS4」を、2026年2月2日(月)から販売開始します。

販売ページはこちら :https://jp.kurasu.kyoto/products/varia-vs4-grinder

Variaのコーヒーグラインダーは、京都発のコーヒーカンパニーKurasuが取り扱うコーヒー器具の中でも人気商品であり、これまでに累計15万台もの台数を販売してきました。

なかでも、「Varia VS3」は抽出に最適なシングルドーズ前提の設計、導入しやすいサイズ感と価格帯、エスプレッソからフィルターまでをカバーする調整幅により、家庭用グラインダーとしてのベストセラー商品として幅広く支持されてきました。一方で、Variaに寄せられるユーザーの声として、静電気による粉残りや、メンテナンス性などの課題が挙がっていました。

新モデルの「Varia VS4」では、これまでの課題に対して、新たに粉残りと静電気を抑える独自のエレクトロダイナミックフロー設計と、工具なしで容易にメンテナンス可能なクイックコネクト・バヨネットシステムを採用。エスプレッソからフィルターまで幅広く対応する性能はそのままに、日々の使用感をより快適にアップデートしています。

◼︎製品特長

◎粉残りと静電気を抑える「Electrodynamic Flow」設計

VS4は、粉の流れを安定させるエレクトロダイナミックフロー設計と、継ぎ目のない一体構造のチャンバー設計により、粉の付着や静電気の発生を低減。さらにアクティブイオナイザーにより、ワークフローのクリーンさを追求しています。

◎10ミクロン刻みの無段階調整＋“設定を崩さず”アクセス

VS4は、10ミクロン刻みの無段階調整により、エスプレッソからフィルターまで狙いに合わせた微調整が可能。加えて、チャンバーへアクセスしても設定を維持しやすい構造が特徴で、清掃や確認が日常のルーティンに組み込みやすい設計です。

◎200Wブラシレスモーター×可変RPM（用途に合わせた粒度設計）

200Wのブラシレスモーターを採用し、用途に応じて回転数を調整可能。フィルターで微粉を抑えたいとき、エスプレッソで狙った質感を作りたいときなど、抽出スタイルに合わせたセッティングが行えます。

◎工具不要のクイックコネクト・バヨネットシステムと安全設計

ホッパー／チャンバーへのアクセスを迅速にするクイックコネクト・バヨネットシステムや、日常清掃時の安全性に配慮した設計を採用。家庭用はもちろん、小規模商業環境でも扱いやすい運用性を目指しています。

◼︎製品概要

商品名：Varia VS4 Grinder

価格：89,650円（税込）

カラー：Black / White / Silver / Rose / Sand

主要仕様

・53mm コニカル刃（標準搭載）

・モーター：200W ブラシレス

・回転数：可変（※仕様は販売ページに準拠）

・重量：約5.27kg

URL：https://jp.kurasu.kyoto/products/varia-vs4-grinder

■VS3/VS4/VS6 各商品の違いについて

Varia VS3

VS3は、シングルドーズ運用を無理なく始めたいユーザーに向けたスタンダードモデルです。

- コンパクトで扱いやすい筐体- 必要十分な粒度調整幅- 価格と性能のバランスに優れた設計

Varia VS4

VS4は、VS3の基本設計をベースに、粉残り・静電気・メンテナンス性・安全性といった運用面を重点的に再設計したモデルです。

- 粉の滞留や付着を抑える内部形状（Electrodynamic Flow）- 静電気の影響を受けにくいフロー設計- 工具不要でチャンバーにアクセスできるクイックコネクト・バヨネットシステム構造- 10ミクロン刻みの無段階調整による細かな粒度設定

Varia VS6

VS6は、より高い剛性と調整自由度を求めるユーザー向けの上位機種です。

- 高出力モーターによる安定した駆動- 回転数を可変できる設計- フラット刃／コニカル刃の選択肢による表現の幅■販売について

販売開始：2月2日(月) 国内販売開始

販売元：Kurasu

販売方法：Kurasu公式オンラインストアほか

Kurasu公式オンラインストアURL：https://jp.kurasu.kyoto/(https://kurasu.kyoto/)

■会社概要

会社名 ：合同会社Kurasu

所在地 ：京都府京都市中京区仁王門町5

代表 ：大槻洋三

事業内容 ：スペシャルティコーヒーの製造・販売、コーヒー器具の輸入・販売

URL ：https://jp.kurasu.kyoto

Instagram ：https://www.instagram.com/kurasujp/



<取り扱いブランド※（正規輸入販売）>

April Coffee（デンマーク） / Fellow（アメリカ） / Morning（シンガポール） / OREA（イギリス） / Sibarist（スペイン） / Varia（香港） / Graycano（ドイツ） / ROEST（ノルウェー）

※：2026年1月現在 / 一部オリジナル商品の展開もございます。