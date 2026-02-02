デル・テクノロジーズ株式会社

- クラウド移行と比較して5年間分のインフラコストを約4分の1に削減*1- 「Dell AX System for Azure Local(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/ax-system-for-azure-local)」への乗り換えで約30%のコストを削減し*2、高いコストパフォーマンスを発揮- オールフラッシュ ストレージ「Dell PowerStore」の導入により、仮想デスクトップ（VDI）基盤のレスポンスを改善*3- 「PowerStore」の高効率な圧縮・重複排除機能により、約7.3：1の容量削減*4を実現- 柔軟性と拡張性に優れたインフラにより、生成AI活用をはじめとする医療DXの実現に向けた新たなニーズにも迅速に対応が可能に

2026年2月2日：

デル・テクノロジーズ株式会社は、社会医療法人財団董仙会 恵寿（けいじゅ）総合病院（所在地：石川県七尾市、理事長：神野 正博、以下、恵寿総合病院）が、医療情報インフラを最新鋭化するため、デル・テクノロジーズの包括的なソリューション群を導入したことを発表しました。これにより、病院内の重要なパフォーマンス課題に対処し、医療のデジタルトランスフォーメーション（DX）に向けた強固な基盤を構築し、生成AIや先進的なクラウド技術を活用して、さらなる医療サービスの品質向上を実現します。

恵寿総合病院は、地域社会に質の高い医療を提供し続けるという使命を支えるため、20年以上前から電子カルテシステムをはじめとした先進技術を積極的に導入してきました。しかし、システムの拡張に伴い、特に医師や看護師が日常的に使用し約1,000台の端末を収容する仮想デスクトップ（VDI）環境で、パフォーマンス低下の課題に直面していました。また、データとAIが牽引する未来に備えるため、柔軟かつ高性能でニーズに応じて拡張できるIT環境を必要としていました。

同病院は、ハードウェアの定期更改を機に、これらの課題を解決するため、「Dell AX System for Azure Local」を活用したプライベート クラウド インフラを構築しました。「Dell AX System for Azure Local」は、プライベート クラウド環境において堅牢でスケーラブルかつ効率的なソリューションです。このシステムにより、プライベートクラウドの運用を簡素化し、パフォーマンスを向上させ、電子カルテの安全性を確保することができました。さらに、VDI環境における高性能システムを実現するために、「Dell PowerEdge」サーバーと「Dell PowerStore」ストレージを導入しました。さらに、医用画像システム（PACS）が生成する膨大なデータをコスト効率よく管理するために「Dell PowerVault」ストレージを導入することで、インフラ環境の最適化を実現しました。

最新鋭のインフラ基盤は、病院スタッフと患者に即時かつ具体的な利益をもたらしました。サーバー仮想化基盤用のインフラに「Dell AX System for Azure Local(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/ax-system-for-azure-local)」を導入したことで、旧環境のHCI製品を継続利用する場合と比較して約30％コストを削減できました。VDI基盤においては、NVMe対応のオールフラッシュ ストレージ「PowerStore」が持つパフォーマンスにより、レスポンス低下の問題が解消され、医療スタッフはAIを活用した問診システムを含む重要なアプリケーションに瞬時にアクセスできるようになりました。さらに、「PowerStore」の高度なデータ削減技術により、約7.3対1の容量削減率を達成し、リソース効率を最大化しています。また、「Dell PowerVault」により、画像データを最適なコストで保存できるようになりました。

この強化されたデジタル基盤により、恵寿総合病院は現在、医師の退院サマリや看護サマリの作成といった管理業務を大幅に省力化するために生成AIの活用を加速させています。今回のIT基盤の刷新は、医療従事者の業務負担を大幅に軽減し、能登地方の人々へ重要な急性期医療を提供するために、より多くの時間とエネルギーを注ぐことを可能にしています。

恵寿総合病院 情報部 部長の小澤 竹夫氏は、次のようにコメントしています。「当院では現在、生産性向上や働き方改革を目的とした医療DXの取組みを推進中です。その中でHCIが持つ柔軟性や拡張性は大きなメリットとなります。今回の構成を採用したことで、VDIのレスポンスを改善しつつ、5年間分のインフラコストを全面的なクラウド化を行った場合と比較して約4分の1に抑えることに成功しました」。

デル・テクノロジーズの専務執行役員 公共営業担当 兼 テレコムメディア営業担当 諸原 裕二は次のようにコメントしています。「今回、HCIと3階層構成を組み合わせたハイブリッド アーキテクチャーにより、高いパフォーマンスとコスト最適化の両立を実現できたことは、医療機関のDX推進における一つのモデルケースになると確信しています。デル・テクノロジーズは今後も、『Dell AX System for Azure Local(https://www.dell.com/ja-jp/shop/storage-servers-and-networking-for-business/sf/ax-system-for-azure-local)』や『PowerStore』をはじめとする包括的なソリューションで、医療現場の課題解決と患者様へのより良い医療サービスの提供を支援していきます」。

*1: 恵寿総合病院の社内テストに基づく。

*2: 恵寿総合病院の社内テストに基づく。

*3: 恵寿総合病院の社内テストに基づく。

*4: 「Dell PowerStore」の管理ツールに基づく。

