ACCESS、Daikin Industries（Thailand）LTD.のASEAN向け新アプリ「DAIKIN AIR SELECT」の開発パートナーとして参画、

株式会社ACCESS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大石 清恭、以下ACCESS）は、ダイキン工業株式会社（本社：大阪府大阪市、以下ダイキン）の子会社であるDaikin Industries （Thailand）LTD.が2026年2月1日に発表した、ASEAN（東南アジア諸国連合）市場向け新アプリ「DAIKIN AIR SELECT」において、ソフトウェア開発を担当したことを発表いたします。

本サービスの開発においてACCESSは、ダイキンが誇る世界最高水準の空調機器と、ACCESSが長年培ってきたIoTおよびソフトウェア技術を融合させることで、Daikin Industries（Thailand） LTD.の空調業界における新たな顧客価値の創出を支援します。

【「DAIKIN AIR SELECT」アプリの概要と特長】

「DAIKIN AIR SELECT」は、エアコンおよび空気清浄機をより直感的かつ快適に操作するためのアプリです。複数の機器を一元管理、連動制御させ、誰でも簡単に最適な室内環境を創出できます。

本アプリの特長は、迷わず使える操作性にあります。ユーザー自身が選択できるカスタマイズ可能なUI（ユーザーインターフェース）をはじめ、室温や空気の状態も一目で把握可能です。複数台の機器をまとめて管理・連動制御が可能なため、機種によっては、リラックス、睡眠等の生活シーン別の制御を実現できます。

また、電力使用量のモニタリング機能を搭載し、あらかじめ設定した使用料金の目安に応じて消費電力を自動的に抑制します。これにより、「エアコンは電気代がかかる」という不安を軽減し、無理なく節電を続けられる環境を提供します。

さらに、機能アップデートに対応しており、購入後も新たな機能や体験が追加されることにより、長期的に価値を提供し続けます。

【「DAIKIN AIR SELECT」アプリ（スマートフォン）UIイメージ図】

※仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。

【開発の背景と概要】

近年、空調機器業界においても、ハードウェアの性能向上に加え、デジタル技術を活用した付加価値の提供やUX（ユーザーエクスペリエンス）の向上が求められています。ACCESSはこれまで、家電、自動車、産業機器等、多岐にわたる業界において、IoT化やDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してきました。この度、Daikin Industries（Thailand）LTD.の革新的なサービスを実現するため、ACCESSの技術が採用されました。

ACCESSは、モバイルアプリケーション開発（デバイス連携機能・クラウド連携機能およびユーザーインターフェース）を担当し、ハードウェアとソフトウェアが高度に連携した次世代の空調体験の実現に貢献しています。

【ASEAN市場におけるビジネス展開の強化】

ACCESSは、この度の実績を契機として、経済成長が著しいASEAN地域におけるビジネス展開をさらに加速させます。急速なデジタル化が進む同地域において、ACCESSは以下の指針のもと、企業のデジタルイノベーションを「伴走型」で支援する戦略的パートナーとしての地位確立を目指します。

- デジタルイノベーションの伴走支援単なる受託開発にとどまらず、企画段階から参画し、お客様と共に課題解決と新たな価値創出に取り組むパートナーとして、現地のビジネス変革を支援します。- 日系大手およびローカル企業向けプロフェッショナルサービス高い品質と信頼性が求められる日系大手企業の現地法人や、現地のローカル財閥系企業に対し、ACCESSの高度な技術とプロジェクトマネジメント力を活かしたプロフェッショナルサービスを提供します。- 現地に最適化したアジャイルな対応ASEAN地域特有の市場ニーズや商習慣に合わせて柔軟に対応できる体制を強化し、迅速なソリューション提供を実現します。

ACCESSは今後も、強みである「つなぐ技術」を進化させ、パートナー企業と共に、世界中の人々の生活を豊かにするソリューションを提供してまいります。

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイル並びにネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェアおよび数百社への採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したIoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

