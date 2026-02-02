TIGEREYE、コクヨとAI・ロボティクス領域におけるサービス開発パートナー契約を締結
報道関係者各位
2026年2月2日
株式会社TIGEREYE（本社：東京都中央区、代表取締役：上村 学、以下「TIGEREYE」）は、コクヨ株式会社（本社：大阪市、社長：黒田 英邦、以下「コクヨ」）と、AI・ロボティクス領域におけるサービス開発のパートナー契約を締結しました。
本ソリューションは、TIGEREYEが提供する生体認証ソリューション「顔パスファミリー」と、コクヨが長年培ってきたオフィス環境構築や働き方改善のノウハウを融合し、次世代のスマートオフィスを実現する受付・入退室管理ソリューションです。
現在、本ソリューションは、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」内にある未来の働き方実験拠点「KOKUYO OPEN LAB.」にてデモ展示を行っています。
■ 「Pepper＋」向け受付AIソリューションについて
本ソリューションでは、企業のエントランスなどに設置された「Pepper＋」が来訪者や社員の顔を認証し、認証結果に基づいた案内や受付対応を実行します。
TIGEREYEは、AI・コンピュータビジョン・対話技術を統合した独自のマルチモーダルAI基盤を活用し、ロボティクス分野における実用的なAIソリューションの社会実装を推進していきます。
1．「Pepper＋」向け受付AIソリューションの主な特徴
（1）「顔パスファミリー」による高精度な顔認証と個別対応
「Pepper＋」に搭載されたカメラを活用し、TIGEREYEの「顔パスファミリー」によるリアルタイム顔認証を実現。事前登録情報と連携し、来訪通知をチャットツールなどへ自動連携可能
（2）「TIGEREYE MultiModal AI PF」による自然な会話体験
Large Language Model（大規模言語モデル）とコンピュータビジョンを統合した独自AI基盤を採用
来訪者の名前や訪問履歴、状況を考慮した自然な対話を生成
表情解析・感情認識を活用し、来訪者の状態に応じた柔軟な応対が可能
（3）多言語対応・柔軟なカスタマイズ性
日本語・英語に対応し、方言なども含めた柔軟な会話設計が可能
業種・企業ごとの運用に応じたカスタマイズに対応
（4）「顔パスファミリー」各種ソリューションとの連携
顔パス勤怠：顔認証による勤怠打刻、既存勤怠サービスとの連携
顔パスキー＆入退室：顔認証によるドア解錠、電気錠・スマートキーとの連携
顔パスストレスチェッカー：顔認証時の表情データを活用したストレス分析
2．販売について
本ソリューションは、コクヨ株式会社、株式会社TIGEREYE、ソフトバンクロボティクス株式会社を通じて、2026年2月2日（月）より販売を開始します。
詳細およびお問い合わせについては、以下の公式Webサイトをご覧ください。
https://www.kokuyo-partners.co.jp/ai-receptionist-solution
3．利用されているTIGEREYE製品について
顔パスファミリー
「顔パスファミリー」は、TIGEREYEが自社開発AIで提供する生体認証ソリューションです。
詳細はこちら：https://tigereye.ai/kaopassfamily/(https://tigereye.ai/kaopassfamily/)
TIGEREYE MultiModal AI PF
「対話状況適応型AIアバター/チャットボット」を利用した、AIによる会話を生成するプラットフォームです。対話状況適応型AIアバター/チャットボットは、カメラを活用した表情解析・対話の流れの自動判定を通じて、意思を持った会話を実現するLLM（大規模言語モデル）の技術を使ってAIチャットボットの応答を動的に調整する革新的な機能を備えています。これにより、営業・カスタマーサポート・教育・ヘルスケア・ロボットインターフェースなど、さまざまな分野での活用が可能となります。
詳細はこちら：https://tigereye.ai/context_adaptive_chatbot/(https://tigereye.ai/context_adaptive_chatbot/)
※本リリースに記載された情報は発表日現在のものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社TIGEREYE
ホームページ：https://tigereye.ai/(https://tigereye.ai/)
電話番号: 03-6280-6762
メール: info@tigereye.ai