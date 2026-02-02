2026年さらなる拡大で注目のペットツーリズム市場に向け、ペットとのお出かけ支援アプリ「Wan!Pass（ワンパス）」ビジネスモデル特許を取得

ペッツオーライ株式会社

ペッツオーライ株式会社(https://about.petsallright.net/)（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小早川斉、以下 ペッツオーライ）が展開するペットとのおでかけ支援「Wan!Pass（ワンパス）(https://wanpass.me/)」は、事業モデルに関する「ビジネスモデル特許」を取得したことをお知らせいたします。

■ 本特許の概要

本件は、「ペットツーリズムにおける施設・飼い主・愛犬の行動ルールを標準化し、スマートにマッチング・運用を可能とするサービスモデル」（特許第 7731548号）であり、当社が「Wan!Pass（ワンパス）」において展開してきた、飼い主・施設双方の利便性とマナー・ルール整備を両立させる仕組みの独自性が認められた形になります。

今回の特許取得により「Wan!Pass（ワンパス）」が有する事業設計・運用の枠組みに関する技術的な裏付けを得ることができました。

特許番号：特許第7731548号

特許権者：ペッツオーライ株式会社

発明の名称：ペットの入店管理システム及びペットの入店管理方法

※特許詳細は独立行政法人工業所有権情報・研 究 開発 機構(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)に記載されています。

■ 特許取得の背景と目的

「2025年 全国犬猫飼育実態調査※1」によると、全国の犬・猫の推計飼育頭数は約1566万7000頭（犬が約682万頭、猫が約884万7000頭）、同年の15歳未満の子どもの人口約1366万人を上回っており、2025年度のペット関連総市場規模は前年度比100.8%の1兆9,257億円※2に達すると予測されています。今や家族の一員として定着したペットは、「一緒にお出かけしたい」「旅行で思い出を作りたい」という存在になり、需要の高まりからペットツーリズムに乗り出す自治体が急増しています。

※1出典： ペットフード協会「2025年 全国犬猫飼育実態調査」(https://petfood.or.jp/data-chart/)

※2出典：株式会社矢野経済研究所「ペットビジネスに関する調査を実施（2025年）」(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3906)（2025年8月21日発表）

一方で、ペットとのおでかけやペットツーリズムが拡大する中、類似サービスが乱立しつつあるのも事実です。

当社は従来からペットとオーナー、人・施設がともに安心しておでかけを楽しめる社会の実現を目指しており、そのためには「ルールが整備された仕組み」が不可欠であることから、「Wan!Pass（ワンパス）」が提供している「しつけ認定」や「予防接種証明デジタル化」「施設入店ルールとの連携」といった複数の機能を体系化し、サービスとして標準化を目指すために特許を出願し、このたび取得に至りました。

しかしながら、特許の取得はこの分野の独占が目的ではなく、当社が掲げる「一社だけの成功ではなく、業界全体の『共創』を。」というビジョンの体現化のため、「Wan!Pass（ワンパス）」のプラットフォーム機能を他の事業者や施設、自治体へ広く提供し連携を深め、ペット業界全体のアップデートを目指しています。

■ 今後の展望

今後、特許を取得したモデルをもとに以下の取り組みを進め、飼い主・愛犬・施設・地域社会のすべての人々にとって、より豊かなペットライフが実現できる環境を共創します。

■ 代表取締役 CEO 小早川斉 コメント

- 「Wan!Pass（ワンパス）」と連携する施設・サービス事業者・自治体とのパートナーシップ強化- 飼い主・愛犬・施設それぞれが安心しておでかけできる「標準化されたマナー・ルール」普及支援- ペットツーリズム・ペット同伴サービス市場における新たな価値提供と利用体験の拡充- 業界横断的なオープンエコシステム構築に向けた技術・データ基盤の整備

日本において、必要でありながら機能として世の中に提供されていなかった「Wan!Pass（ワンパス）」を社会実装の段階へと進め、今回“特許”という形で確立できたことを大変嬉しく思います。

これからもペット業界・ペットオーナー・ペットマーケットに関連するすべての方々へ後方支援ができるように「 Wan!Pass（ワンパス）」 を中心に、業界の垣根を超えた連携・仕組みづくりを加速していきます。

■ Wan!Pass（ワンパス）について

ペットオーナーのリアルな声から生まれたアプリ「Wan!Pass（ワンパス）」は「ワンちゃん連れ」と「ワンちゃんを連れていない人」双方にとって気持ちの良い体験を実現させるために生まれたアプリです。行動範囲を広げて充実したペットライフを提供できるサービスです。

Wan!Pass（ワンパス）を利用することで

- 連れている愛犬と同伴可能な施設がすぐに見つかる。- 「狂犬病予防注射済み証」や「ワクチン予防接種証明書」をアプリに登録でき、施設訪問時の手続きがアプリでワンタッチで完結できる。- ドッグトレーナーがしつけレベルを認定する仕組み（Wan!Passしつけ認定）を通して、通常では愛犬と同伴不可だった施設に認定を持った人のみ入場可能になる。

といったメリットがあります。

Wan!Pass（ワンパス）は登録や利用料はかからず、無料でご利用いただけるアプリです。

▼『Wan!Pass（ワンパス）』ユーザー登録サイト

https://wanpass.me/

■ ペッツオーライ株式会社について

設立：2020年9月10日

所在地：東京都中央区新川1-11-10 明祥ビル3B

資本金：3,650万円

代表取締役：小早川 斉

事業内容：WEBサービスの運営、ペット関連サービス支援

HP：https://about.petsallright.net/

※弊社が運営する「Wan!Pass（ワンパス）」ではワンちゃんとの共生都市の実現やドッグツーリズムを通して、地域活性を検討している自治体の方との連携を募集しております。

- ワンちゃんとの共生を目指したいが具体的な施策方法が分からない- 旅行に来たペットオーナーへのアプローチ方法を模索したい- ITを使った先進的な施策を取り入れたい

などのご要望があればぜひお問い合わせください。

また、ペットオーナー様を集客したい施設の方向けの施策もご提案しています。

Wan!Pass（ワンパス）はペットオーナーの集客に特化したプラットフォームです。

ペットオーナー集客の要点である「ペット同伴可施設の紹介」と「施設訪問時の手続き簡略化」を Wan!Pass（ワンパス）が実現します。ご利用は無料です。

▼Wan!Pass企業様向けページ

ペットオーナーの集客を検討されている自治体・施設・サービス事業者様向けに、施設掲載のメリットやお申込み方法をご紹介しています。

https://wanpass.me/business/

▼Wan!Pass広告主様向けページ

ペットオーナー向けの広告掲載を検討されている企業様向けに、広告メニューや事例をご紹介しています。

https://ad.wanpass.me/